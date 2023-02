El rapero de De La Soul David Jolicoeur, conocido como Trugoy the Dove, muere a los 54 años

1 de 23 | Carlos Saura falleció el 10 de febrero en Madrid a los 91 años. El cineasta, fotógrafo y guionista español es autor de obras como “La caza”, “Cría Cuervos” “Carmen” o “Dispara, dispara” 2 de 23 | Burt Bacharach murió a los 94 años el 9 de febrero. Es el escritor de éxitos clásicos del pop como "Raindrops Keep Fallin' on My Head" 3 de 23 | Melinda Dillon, nominada al Oscar y quien participó en películas como “Una Historia de Navidad” y “Encuentros cercanos del tercer tipo”, murió a los 83 años, según un obituario publicado por un servicio de cremación en Long Beach, California. 4 de 23 | El icónico diseñador español Paco Rabanne murió a los 88 años el 3 de febrero. El español, cuyo nombre de nacimiento es Francisco Rabaneda Cuervo, fundó su casa de moda homónima en 1966 generando elogios y controversias por sus audaces creaciones. 5 de 23 | Lisa Loring, mejor conocida como la primera actriz que interpretó a Wednesday (Merlina) Addams en la comedia original “The Addams Family”, murió a los 64 años el sábado 28 de enero, según confirmó su hija. 6 de 23 | La actriz Annie Wersching murió de cáncer el 29 de enero, dijo a CNN su publicista, Craig Schneider. Tenía 45 años y era reconocida por su trabajo en la serie "24" y por ser la voz de Tess en "The Last of Us". 7 de 23 | Tom Verlaine, miembro fundador de la influyente banda punk de Nueva York Television, murió el 28 de enero a los 73 años “después de una breve enfermedad”, informó Jesse Paris Smith. 8 de 23 | El comediante mexicano Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido como “Polo Polo”, murió el 23 de enero, anunció su familia. 9 de 23 | David Crosby, legendario cantante y compositor, y uno de los miembros fundadores de Byrds y de Crosby, Stills & Nash, murió a los 81 años, anunció su familia el 19 de enero de 2023. 10 de 23 | La actriz Gina Lollobrigida, leyenda de la pantalla chica italiana, murió a los 95 años el 16 de enero de 2023. Lollobrigida protagonizó Pan, amor y sueños, La mujer descarriada y Mujer de Roma. Junto con Sophia Loren, llegó a simbolizar a las actrices italianas en las décadas de 1950 y 1960. (Crédito: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) 11 de 23 | Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, murió el 12 de enero luego de sufrir un paro cardiaco. Tenía 54 años y su fallecimiento lo confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado. 12 de 23 | Tatjana Patitz, quien saltó a la fama en la moda en los años 90 como una supermodelo amante de los animales con una mirada penetrante, murió de cáncer el miércoles 11 de enero. Tenía 56 años.(Crédito: Arthur Elgort/Condé Nast/Shutterstock) 13 de 23 | Carole Cook, una recordada actriz y estrella de Broadway, murió, según informó su agente Robert Malcolm en un comunicado. Tenía 98 años. 14 de 23 | Jeff Beck, legendario guitarrista de rock, murió en enero de 2023, según un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales. Tenía 78 años. 15 de 23 | El cardenal George Pell, el funcionario católico de más alto rango en ser condenado por abuso sexual infantil antes de su absolución en 2020, murió el 10 de enero a los 81 años. 16 de 23 | Constantino II, último rey de Grecia, murió a la edad de 82 años el 10 de enero. 17 de 23 | Adam Rich, actor que saltó a la fama cuando era niño interpretando al miembro más joven de la familia Bradford, Nicholas, en el drama televisivo "Eight Is Enough", murió el 8 de enero a los 54 años, según el médico forense del condado de Los Ángeles. 18 de 23 | El gran futbolista italiano Gianluca Vialli murió a los 58 años el 6 de enero tras una batalla contra el cáncer de páncreas. (Crédito: Alex Grimm/Getty Images) 19 de 23 | Marcio Freire, legendario surfista brasileño (que aparece en esta foto a la derecha con un collar blanco), murió el 5 de enero montando olas gigantes en Nazaré, Portugal. El personal de apoyo en motos acuáticas logró llevar al hombre de 47 años a la playa, pero todos los intentos por revivirlo fracasaron. Freire fue uno de los tres surfistas brasileños que se hicieron conocidos como los "Mad Dogs" --como el documental de 2016-- después de conquistar la ola gigante "Jaws" en Hawai. (Crédito: Getty Images) 20 de 23 | Walter Cunningham, un astronauta retirado de la NASA que pilotó el primer vuelo en el famoso programa Apolo de la agencia espacial, murió el 3 de enero. Tenía 90 años. En esta foto aparece Cunningham a bordo del Apolo 7 en octubre de 1968. (Crédito: NASA) 21 de 23 | El piloto de rallies profesional y estrella de YouTube Ken Block murió en un accidente de motonieve el 2 de enero. Tenía 55 años. Antes de embarcarse en su carrera como piloto de rallies, Block cofundó la empresa de ropa deportiva DC Shoes en 1994, que se convirtió en una de las las marcas de ropa de skate más reconocidas del mundo. (Paulo Oliveira/DPI/NurPhoto/Getty Images) 22 de 23 | Fred White, baterista de la banda clásica de la década de 1970 Earth, Wind & Fire, murió el 2 de enero, según una publicación de Instagram de su hermano mayor y excompañero de banda, Verdine White. Tenía 67 años. Con la banda, White ganó seis premios Grammy y fue nominado un total de 13 veces. En el año 2000, Earth, Wind & Fire fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll. (Crédito: Rob Verhorst/Redferns/Getty Images) 23 de 23 | Art McNally, el "padre de la repetición instantánea" y el primer oficial de juego en ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, murió el 1 de enero a los 97 años.

(CNN) -- David Jude Jolicoeur, mejor conocido bajo el nombre artístico de Trugoy the Dove, miembro del icónico trío de rap De La Soul, ha muerto.

La noticia fue confirmada a CNN a través de Tony Ferguson, el publicista del grupo musical. Jolicoeur tenía 54 años. En una llamada telefónica a CNN, Ferguson dijo que el fallecimiento de Jolicoeur fue “una gran pérdida”. No se dio a conocer la causa de su muerte.

Jolicoeur, nativo de Brooklyn, Nueva York, es ampliamente considerado como uno de los artistas de hip-hop más influyentes de las décadas de 1980 y 1990 por producir música en el género que reflejaba un tono más suave.

Jolicoeur y los miembros de De La Soul, Vincent Manson, conocido como Pasemaster Mase, y Kelvin Mercer, conocido como Posdnuos, formaron el trío de rap en 1988 después de asistir juntos a la escuela secundaria en Amityville, Nueva York.

De La Soul lanzó su álbum debut “3 Feet High and Rising” en 1989 que incluía el éxito “Me, Myself and I”, el cual pasó 17 semanas en la lista Billboard Hot 100. El sonido conceptual y los sampleos de la música de James Brown del álbum influyeron en artistas como A Tribe Called Quest, Public Enemy y NWA.

“Creo que el elemento de esa época de lo que estaba sucediendo en la música, el hip-hop y nuestra cultura, creo que le dio la bienvenida y abrió las mentes y los espíritus para ver y probar cosas nuevas y diferentes”, dijo Jolicoeur a Billboard el mes pasado.

publicidad

A lo largo de su carrera como intérprete, De La Soul fue nominado a seis premios Grammy, ganando uno a la mejor colaboración pop con voces por "Feel Good Inc." en 2006.

“The Magic Number”, otra canción de su álbum debut “3 Feet High and Rising”, apareció como la canción de los créditos finales en “Spider-man: No Way Home” en 2021.

El uso de la canción de inspiración hippie en "No Way Home" atrajo un renovado interés en De La Soul, pero la canción no estaba disponible en los servicios de transmisión debido a décadas de complicaciones legales relacionadas con las autorizaciones de uso de sampleos con el antiguo sello del grupo, Tommy Boy Records.

Desde que Reservoir Media adquirió el catálogo de De La Soul en 2021, se despejó el camino para que el legendario trío finalmente llevara su música a sitios populares de transmisión. Los primeros seis álbumes del grupo estarán disponibles en plataformas en marzo de 2023, según Billboard.

El álbum más reciente que lanzaron Jolicoeur y De La Soul fue “And the Anonymous Nobody…” en 2016.

De La Soul tenía programado realizar tres espectáculos en el Reino Unido a partir del 8 de abril de 2023.

“Trugoy Dave de De La Soul ha subido para estar el día de las estrellas con el Maestro”, dijo el cantante Pharell Williams en un homenaje en Twitter. “Enviando amor, luz y vibraciones positivas a su familia, The Soul y todos aquellos cuyas vidas han sido tocadas por su existencia”.

El rapero y productor Erick Sermon también rindió homenaje a Jolicoeur en Instagram: “Esto duele. Desde Long Island, de uno de los mejores grupos de rap en Hiphop # Delasoul #plug2, Dave ha fallecido, se te extrañará… Descanse en paz”.