Entrevista a Félix Maradiaga, de la prisión al destierro: "La nueva Nicaragua incluye también a los sandinistas"

(CNN Español) -- La semana pasada, Nicaragua expulsó a al menos 222 presos hacia Estados Unidos, despojándolos de su nacionalidad. Uno de ellos es Félix Maradiaga, uno de los opositores excarcelados.

Maradiaga se reunió con su familia en Herndon, Virginia. El politólogo y exprecandidato presidencial había sido condenado en julio de 2022 a 13 años de cárcel por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. "Me había preparado para un proceso más largo", dijo Maradiaga a Fernando del Rincón en "Conclusiones" de CNN este lunes. "Yo voy a regresar a Nicaragua en algún momento. No pierdo el sueño de regresar a la nación que amo tanto, como mi propia vida", agregó.

Maradiaga es una de las figuras más visibles de la oposición nicaragüense. Durante su encarcelamiento, el Gobierno de Daniel Ortega divulgó imágenes de Maradiaga, en las que se visualiza un detrimento en su aspecto físico. Berta Valle, esposa del excarcelado, denunció que era víctima de supuestas torturas blancas, situación que se replicaría con otros presos políticos en Nicaragua.

CNN no ha podido verificar de manera independiente esa información; las autoridades penitenciarias no respondieron a consultas de medios independientes y la Fiscalía tampoco dio información sobre esos casos.

Ahora en libertad en Estados Unidos, dice que alcanzó a perder 60 libras (27 kilos) durante su encarcelamiento y aislado, y que fue golpeado cuando lo detuvieron. "Los tratos inhumanos es algo que debe ser denunciado".

Maradiaga dice que aún no está preparado para hablar de lo que vivió encarcelado, por respeto a las personas que pasaron —y aún pasan— por esa situación. No obstante, dice que continuará luchando por su país. "A pesar del dolor, el régimen no ha logrado contaminar mi corazón", dijo.

"En ningún momento hemos abogado por un cambio violento o armado" en Nicaragua, aseguró.

"La nueva Nicaragua a la que estamos aspirando incluye también a los sandinistas".

Así supo Maradiaga que salía de Nicaragua

“Nosotros nos dimos cuenta cuando ya estábamos a la puerta del avión", le dijo Maradiaga a CNN en Español tras su salida de Nicaragua la semana pasada. Y ante la pregunta de si firmaron algún documento, Maradiaga respondió que sí, que se les "hizo firmar una nota donde dice que estamos, muy escueta, una línea, simple y sencillamente que voluntariamente salimos del país sin ninguna otra explicación".

Estados Unidos dice que Nicaragua decidió unilateralmente expulsar a opositores presos del país.

Con información de Fernando del Rincón, Julián Zamora y Sebastián Jiménez