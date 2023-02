Mira el nuevo tráiler de 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' que se estrenó en el Super Bowl

Estos son algunos de los comerciales más llamativos del Super Bowl 1:53

(CNN) -- Es hora de enfrentar la realidad: la franquicia “Guardians of the Galaxy” de Marvel está llegando a su fin.

Un nuevo tráiler de la tercera y última película de la serie debutó durante el Super Bowl el domingo y dejó algunas pistas sobre cómo Peter Quill/Star-Lord, interpretado por Chris Pratt, está lidiando con la pérdida y el regreso de su amada Gamora. (Zoe Saldaña).

“Soy Star-Lord”, se escucha la voz de Pratt decir en la apertura del tráiler. “Formé los Guardianes. Conocí a una chica, me enamoré. Esa chica murió. Pero luego volvió...".

Esa chica es Gamora, que no recuerda la historia romántica de ella y Quill después de que la mataron en "Avengers: Infinity War" y posteriormente la trajeron como una versión diferente de sí misma de otra línea de tiempo en "Avengers: Endgame".

“Y volvió como una idiota total”, bromea Pratt en el nuevo tráiler.

El clip también presentó escenas de los Guardianes luchando contra Adam Warlock, uno de los villanos de la película, interpretado por Will Poulter, mientras "Since You Been Gone" de Rainbow sonaba de fondo. El tráiler también muestra más escenas de los Guardianes enfrentándose al Alto Evolucionador, interpretado por Chukwudi Iwuji.

publicidad

“Guardians 3” sigue a Star-Lord y los Guardianes cuando los eventos del pasado de Rocket (Bradley Cooper) regresan para poner patas arriba al grupo, enviándolos a una peligrosa misión para defender el universo.

La película está protagonizada por Pratt, Saldana, Cooper, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff y Vin Diesel, quienes están listos para dar una última vuelta alrededor de la galaxia.

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” se estrenará en los cines el 5 de mayo de 2023.