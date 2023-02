Michael Keaton regresa como Batman en el nuevo tráiler de ‘The Flash’

Los problemas legales de Ezra Miller, en un 'flash' 2:25

(CNN) -- El nuevo tráiler de la muy esperada película de superhéroes de DC “The Flash” finalmente está aquí.

El avance hizo su gran debut durante el Super Bowl de 2023 con algunos personajes principales y una gran revelación. (CNN y DC son parte de la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery).

La estrella titular Ezra Miller, que se identifica como no binaria, interpreta a Barry Allen y aparece por primera vez en su disfraz de Flash.

La voz de la estrella de “Batman” Michael Keaton se puede escuchar diciendo: “Puedes ir a cualquier parte. Otra línea de tiempo, otro universo. Entonces, ¿por qué quieres quedarte y luchar para salvar este?".

“Porque aquí es donde vive mi mamá”, responde Miller. La nueva película es una adaptación libre de los cómics y series animadas "The Flashpoint Paradox". Marca la incursión de DC en la idea de un multiverso, una trama ya utilizada por Marvel en películas como "Spider-Man: No Way Home" y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

El tráiler también es el primer vistazo completo al regreso de Keaton como Batman, al aparecer en su icónico traje de murciélago de orejas largas hacia la mitad del tráiler. En una secuencia emocionante, la música icónica del compositor de "Batman", Danny Elfman, se escucha mientras el superhéroe gótico de Keaton se precipita para vencer a los villanos.

El regreso de Keaton como Batman representa la primera vez en 30 años que se pone el traje de murciélago en la pantalla grande, después de la última vez fue en 1992 en “Batman Returns” de Tim Burton, coprotagonizada por Michelle Pfeiffer.

Otro Batman, Ben Affleck, también aparece en el tráiler luciendo bien afeitado y más parecido a Bruce Wayne. Affleck interpretó por primera vez a Batman en la película de Zack Snyder de 2016 "Batman v Superman: Dawn of Justice", y luego apareció en las entregas de "Justice League" y "Suicide Squad" como el enmascarado.

En otra gran revelación, el avance ofrece el primer vistazo oficial a Sasha Calle como Kara Zor-El, la nueva Supergirl en el universo cinematográfico de superhéroes de DC.

“The Flash” llegará a los cines el 16 de junio de 2023.