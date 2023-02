Publicarán esta semana partes del informe del gran jurado especial que investigó a Trump en Georgia

Esto dice el informe final de la Comisión que investigó el ataque al Capitolio 3:22

(CNN) -- Un juez del condado de Fulton, en Georgia, hará públicas algunas partes del informe de un gran jurado especial que investigó las acciones de Donald Trump tras las elecciones de 2020 en el estado, pero no las recomendaciones específicas de cargos.

En su orden de este lunes, el juez Robert C.I. McBurney dijo que la introducción y la conclusión del gran jurado especial, así como las preocupaciones que el panel tenía sobre los testigos que mienten bajo juramento, se harán públicas este jueves. Parte de la información en esas secciones todavía puede ser redactada, señaló el juez.

Nadie fue acusado aún en el caso, y otro gran jurado tomaría esas decisiones ahora que el gran jurado especial presentará sus conclusiones.

Otras conclusiones del gran jurado especial no se harán públicas todavía, en particular las partes en las que el informe hace recomendaciones sobre posibles cargos. Esto se debe a que algunas de las personas nombradas en esas recomendaciones pueden no haber comparecido hasta ahora en los procedimientos del gran jurado.

"En este caso, sin embargo, para cualquier persona nombrada en el informe final del gran jurado con fines especiales que no tuvo la oportunidad de comparecer ante el gran jurado, no se ha satisfecho ninguno de esos derechos procesales", escribió McBurney en la orden de ocho páginas del lunes.

"Y para aquellos que sí comparecieron —voluntariamente o no— solo se protegió el derecho a ser oídos (aunque sin abogado ni refutación)", añadió McBurney.

El gran jurado especial había indicado que quería que se publicara su informe completo, y organizaciones de medios de comunicación, incluido CNN, también han solicitado su divulgación.