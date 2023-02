Rihanna brilla en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Lo más destacado del show de medio tiempo de Rihanna 1:17

(CNN) -- ¿Qué tal ese concierto de Rihanna intercalado con un partido de fútbol?

Al menos así se sintió el espectáculo de medio tiempo de Apple Music en el Super Bowl LVII con ella como artista principal.

Vestida completamente de rojo, incluido el lápiz labial, comenzó la actuación volando alto sobre el campo en un escenario flotante cantando “B**ch Better Have My Money”.

Lo que siguió fueron algunos de sus mayores éxitos, incluidos "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Only Girl (In the World)" y "Umbrella".

También incluyó sus versos en el éxito de Kanye West “All of the Lights” y “Run This Town”, su canción con West y Jay-Z.

Rihanna cerró con “Diamonds” y provocó especulaciones de que podría estar embarazada mientras se frotaba el abdomen durante la canción.

CNN se ha comunicado con el publicista de Rihanna en busca de comentarios.

Después de su actuación, un representante de Rihanna confirmó a The Hollywood Reporter que está embarazada.

En los días previos al espectáculo, Rihanna compartió algunos pensamientos sobre los desafíos en la preparación del show de medio tiempo.

Dijo durante una conversación con Apple Music que una de las partes más difíciles fue decidir cuál de sus canciones interpretar.

“La lista de canciones fue el mayor desafío. Esa fue la parte más difícil, la más difícil”, dijo. “Decidir cómo maximizar 13 minutos pero también celebrar, así será el espectáculo. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho”.

“Tratar de meter 17 años de trabajo en 13 minutos” ha resultado “difícil”, dijo.

En un episodio del podcast de iHeart/NFL “The Process with Nate Burleson” lanzado el domingo del Super Bowl, Rihanna dijo que la actuación de medio tiempo de Prince en 2007 es una de sus favoritas y que “vio las actuaciones de medio tiempo de Beyoncé un par de veces” para prepararse.

“Ella es una bestia y está a otro nivel”, dijo Rihanna. “Solo para inspirarme, de verdad”.

Rihanna, madre de un hijo pequeño, dijo que está siendo muy exigente con los proyectos que emprende desde el nacimiento de su primer hijo en mayo de 2022. Dijo sí a actuar en el Super Bowl y grabar el sencillo ahora nominado al Oscar “Lift Me Up ” de la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever”.

Entonces, ¿qué significa eso para la nueva música que los fans le han estado rogando que entregue durante años?

"¡No sé!" dijo. “Solo quiero sacar música y divertirme con ella, pero si tiene que ser un álbum, eso podría llevar algo de tiempo”.