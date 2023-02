Rihanna nos cuenta que está embarazada de la forma más divertida

Lo más destacado del show de medio tiempo de Rihanna 1:17

(CNN) -- Rihanna no presentó una nueva canción durante su presentación del Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show el domingo por la noche, pero sí presentó un nuevo embarazo.



La artista cantó un popurrí de sus mayores éxitos mientras estaba visiblemente embarazada de su segundo hijo, confirmó su representante a CNN.

La especulación en línea sobre el embarazo comenzó cuando Rihanna abrió su actuación en Glendale, Arizona, en un escenario flotante con un conjunto completamente rojo que parecía mostrar una panza de embarazada.

En mayo pasado, Rihanna dio la bienvenida a su primer hijo con el rapero A$AP Rocky.

La cantante habló sobre la maternidad durante una entrevista mientras se preparaba para su espectáculo de medio tiempo y dijo que convertirse en madre la hizo sentir que puede hacer cualquier cosa.

“Cuando te conviertes en mamá, hay algo que simplemente sucede en el que sientes que puedes conquistar el mundo”, dijo la artista y empresaria.

"El Super Bowl es uno de los grandes escenarios del mundo, por más aterrador que haya sido, porque no he estado en un escenario en siete años, hay algo emocionante en el desafío de todo", dijo Rihanna, quien estuvo de gira por última vez. en 2016. “Es importante para mí hacer esto este año. Es importante para la representación. Es importante que mi hijo vea eso”.

El embarazo no pareció ralentizar a Rihanna durante el show de medio tiempo en el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Bailó y cantó algunos de sus éxitos más conocidos, rodeada de un grupo de bailarines vestidos de blanco. Abrió el programa con "B**ch Better Have My Money", antes de pasar a otras canciones en su larga lista de éxitos, que incluyeron "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Only Girl". (in the world)” y “Umbrella”.

Lisa Respers Francia, David Close y Oscar Holland de CNN contribuyeron a este informe.