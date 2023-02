Congreso de Perú declara persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro

The Economist degrada a Perú en su Índice de Democracia 0:47

(CNN Español) -- La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú “rechazó” este martes las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, supuestamente refiriéndose a la Policía Nacional del Perú, y lo declaró persona non grata. La decisión de la comisión, que preside la congresista Maricarmen Alva, expresidenta del parlamento, fue tomada a través de la aprobación de una moción de orden del día.

¿Qué dijo el presidente de Colombia?

“En Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo Gustavo Petro durante un discurso la semana pasada durante la posesión de nuevos embajadores en Colombia. Petro no mencionó a la policía de Perú, pero sus declaraciones ocurrieron luego de que este jueves se difundieran imágenes de miles de policías marchando en el centro de Lima, cuando se producían protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en el mismo lugar.

El presidente de Colombia no ha reaccionado hasta ahora a las declaraciones del parlamento peruano. La Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de Colombia dijo a CNN que no emitirá ningún comentario y que cualquier respuesta está a cargo de Cancillería. CNN se comunicó con esta dependencia pero hasta ahora no ha conseguido respuesta.

No es la primera vez

En enero, la Cancillería de Perú envió una nota de protesta al embajador de Colombia en el país luego de las declaraciones de Gustavo Petro sobre los hechos ocurridos en la Universidad de San Marcos, cuando la Policía irrumpió en el lugar para desalojar a un amplio grupo de manifestantes que se habían instalado en el centro universitario. El gobierno de Boluarte calificó como un “acto de injerencia” el pronunciamiento del presidente de Colombia.

¿Qué más señala la moción aprobada en el Congreso?

El documento expresa su rechazo a las “inaceptables” declaraciones de Gustavo Petro que “constituyen una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú, a la República del Perú y, al banalizar el Holocausto, constituye también una ofensa a todo el pueblo judío, muchos de cuyos integrantes son nacionales peruanos”. También exhorta a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores a que “realicen las gestiones necesarias para garantizar que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, no ingrese al territorio nacional”. El documento aprobado por votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, deberá ser debatido en el pleno.