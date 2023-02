Jesús “El Rey” Zambada admite inconsistencias en su testimonio y dice que sentía temor de hablar de García Luna

El Rey Zambada declara contra Genaro García Luna en EE.UU. 4:55

(CNN Español) -- En la tercera semana del juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, Jesús “El Rey” Zambada admitió este martes que “posiblemente haya cambiado algunas cosas” en su relato, pero que “es difícil recordar los detalles de algo que pasó hace tanto tiempo y que, a veces, la persona que hacía los apuntes de su testimonio escribía de manera diferente”.

En el contrainterrogatorio de la defensa, que terminó este martes, el testigo también dijo que sentía presión y temor de hablar de García Luna. “Es muy difícil hablar de una persona tan importante y con tanto poder”, dijo El Rey Zambada.

Como ha hecho antes durante el juicio, César de Castro, abogado defensor de García Luna, se centró en cuestionar la credibilidad del testigo. Entre otras cosas, dijo que El Rey Zambada, a través de los años, ha contado diferentes versiones de los pagos supuestamente hechos al exfuncionario en un restaurante de la Cuidad de México, sobre los que testificó este lunes.

El contrainterrogatorio a Zambada

El abogado defensor de García Luna le remarcó a Zambada que, en reuniones con la Fiscalía entre 2014 y 2017, contó que le entregaron dos maletines de dinero al exfuncionario, tal como testificó este lunes, aunque en otras oportunidades dijo que era solo un maletín.

Este lunes, Zambada también testificó que pagó al menos US$ 5 millones a García Luna a cambio de protección para su hermano Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, De Castro remarcó que, en reuniones previas con la Fiscalía, el testigo dijo que el monto oscilaba entre US$ 1 millón y US$ 5 millones.

Según De Castro, en esas reuniones con la Fiscalía, El Rey Zambada también dijo que él mismo le entregó el dinero a García Luna y no mencionó al abogado que trabajaba para el cartel que, según dijo en su testimonio de este lunes, era quien habría concretado las reuniones y la entrega. Tampoco mencionó a los dos supuestos acompañantes de García Luna y dijo que fue el propio exsecretario de Seguridad Pública de México quien se llevó los maletines del restaurante.

Al finalizar, De Castro le preguntó: “¿Usted no cuenta con ninguna corroboración sobre lo que dijo en cuanto a que le pagó dinero a García Luna?”, a lo que Zambada respondió que no. Al finalizar, De Castro le preguntó: "Solo tiene su palabra, ¿cierto?", a lo que el testigo dijo: "Así es".

García Luna enfrenta en este juicio varios cargos de participación en una empresa criminal continua y otros de conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos, además de presuntamente haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de inmigración. El exfuncionario se ha declarado inocente de todos los cargos.