Permitir que Roger Federer dejara Nike por Uniqlo fue una "atrocidad", dice el exdirector de tenis de Nike

(CNN) -- Cuando Roger Federer tomó la decisión de dejar el tenis el año pasado, a los 41 años, lo hizo como una de las figuras más influyentes del deporte.

Federer fue dominante en la cancha, ganando 20 títulos individuales de Grand Slam entre 2003 y 2018 y pasando un total de 310 semanas en lo más alto de la clasificación masculina a lo largo de su carrera.

Fuera de la cancha, la estrella suiza demostró ser eminentemente comercial, adquiriendo una lucrativa cartera de patrocinios que lo convirtió en uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Incluso el año pasado, cuando no jugó ni un solo torneo del ATP Tour, Forbes calculó que había obtenido unos ingresos brutos antes de impuestos de US$ 90,7 millones.

La comerciabilidad de Federer, en concreto su prolongado acuerdo de patrocinio con el gigante de la ropa deportiva Nike, es uno de los aspectos de la vida y la carrera de la estrella del tenis que se analizan en un nuevo libro, "The Roger Federer Effect".

"Al escribir el libro, nos dimos cuenta de la enorme repercusión que tuvo Federer, no solo dentro del tenis, sino también fuera de él", declaró el mes pasado Simon Cambers, coautor del libro, a Amanda Davies, de CNN Sport.

En el siguiente extracto de "The Roger Federer Effect", Mike Nakajima, exdirector de tenis de Nike, explica qué hizo de Federer y Nike una pareja tan perfecta, afirmando que Nike podría haber hecho por Federer lo que hizo por Michael Jordan.

'Él sabía que iba a ser grande'

Los principales actores del tenis mundial siempre alquilan casas cerca de The All England Club durante Wimbledon para celebrar reuniones y recibir a sus atletas.

"Allí, los atletas tienen un refugio seguro", dijo Mike Nakajima, director de tenis de Nike durante 29 años. "Pueden venir a pasar el rato y nadie les pide fotos".

Roger Federer se sentía muy cómodo en la casa de Nike cuando era joven, feliz de pasarse por allí, prepararse un bocadillo con jamón y queso y ver Wimbledon por la tele. En 2016, la casualidad quiso que la gente de Nike en Arthur Road, al otro lado de Wimbledon Park desde The All England Club, fueran prácticamente vecinos de los Federer.

"Teníamos una piscina cubierta y también una cancha de tenis en la parte de atrás. Estaba muy mal", cuenta Nakajima. "Acabamos reasfaltando la cancha porque queríamos quedarnos en esa casa, le pusimos el logotipo de Nike y todo quedó muy bien".

La casa Nike se convirtió en el segundo hogar de los Federer durante el Campeonato. Mirka (la mujer de Federer) y una de las niñeras fueron a nadar con los niños y Roger jugó al tenis con ellos.

"Desde mi habitación podía ver la cancha de tenis", cuenta Nakajima. "Así que vi a Roger dando pelotas a sus hijos. Era casi vergonzoso ver a Roger Federer, el mejor jugador, jugando al tenis en una de las peores canchas de tenis. Más tarde, me contó que uno de los niños le dijo: 'Papá, ¿puedes salir de la cancha para que mi hermano y yo podamos jugar?'. Él estaba a un lado y sus hijos pequeños estaban jugando juntos. Le pregunté: 'Oye, Rog, ¿cuándo fue la última vez que te echaron de una cancha?'. Se limitó a sonreír. Debe de ser divertido estar cerca de sus hijos".

Nakajima trabajó con muchas estrellas en Nike, desde John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Serena Williams y Maria Sharapova hasta Federer y Rafael Nadal. Incluso acompañó a Williams como asistente de compras (no es su especialidad). Conoció a Federer cuando Nike lo fichó con 13 años.

"Era prometedor, uno de los mejores juniors. Le contratamos y me di cuenta enseguida de que es carismático por naturaleza y habla bien. Y me di cuenta de que sabía que iba a ser grande".

La historia de éxito de Federer también se convirtió en un golpe de suerte para Nike. Después de Sampras y Agassi, Federer resultó ser la próxima superestrella del tenis. Cuando Andy Roddick, contratado por la empresa competidora Reebok, ganó el US Open en 2003, Nakajima esperaba que fuera el comienzo de la próxima ola estadounidense en el tenis. "Pero no fue así. Europa se convirtió en el hervidero del tenis, y Roger fue el comienzo".

Nike se propuso popularizar a Federer en EE.UU. "Soy un poco parcial", dice Nakajima. "Pero nadie hace mejor marketing que Nike. Cuando tienes la gran máquina de marketing de Nike detrás, eso puede hacer volar a ese atleta por la estratósfera".

"Roger habría sido famoso por sí solo. Incluso si hubiera jugado para cualquier otra marca. Pero se hizo mucho más grande gracias a la maquinaria de marketing de Nike. La exposición que Nike puede proporcionar a un atleta es increíble. Obviamente, tienes que tener éxito en la cancha, y Roger lo tuvo. Ganó unos cuantos US Open; eso abrió los ojos a mucha gente".

La asociación con Nike pronto se extendió a nuevos territorios. "Roger se metió en el mundo de la moda, conoció a Anna Wintour de Vogue, hizo sesiones de fotos para GQ", dice Nakajima. Federer hizo de Wimbledon, el santo grial del tenis, su pasarela. Allí desfiló con un cárdigan de la vieja escuela, una americana blanca o unos largos pantalones blancos. También llevaba accesorios a juego.

En 2006, lució un logotipo en el bolsillo izquierdo del pecho de su chaqueta con su apellido; al año siguiente, llevó por primera vez sus iniciales: RF. Federer fue pionero en este sentido. Más tarde, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray también se crearon sus logotipos.

Nakajima dijo: "Muchos atletas de élite empezaron a tener líneas firmadas porque eso se convirtió en moneda de cambio para que las empresas los ficharan. Si firmas con nosotros, crearemos tu propio logotipo, y crearemos una zapatilla por la que recibirás derechos de autor. ¿Qué atletas dirán: 'No, no quiero eso'?".

La línea RF fue innovadora. "Solíamos crear una camiseta para todo el mundo, al estilo estadounidense, holgada, y entonces nos dimos cuenta de que los europeos están muy por delante en moda. Roger la quería mucho más a medida. Así que empezamos a crear la colección Roger Federer.

"Es algo en lo que Mirka estuvo muy implicada. Cuando Roger no estaba disponible, lo estaba Mirka. Nos dijo: 'Esto es lo que le gusta a Roger', y nos guiamos por eso. Y queríamos asegurarnos de que el producto de tenis que hacíamos, especialmente para Roger, se pudiera llevar como moda. Un bonito polo con un pequeño logotipo de RF; la gente se volvía loca con él. La gorra RF fue la más vendida en el US Open. Una gorra. Se convirtió en una de las piezas más icónicas que hemos creado".

Nike tuvo suerte de tener bajo contrato no solo a Federer, sino también a su rival Nadal. "Roger y Rafa tienen personalidades muy parecidas. Son dos de los tipos más agradables que puedas conocer. Pero en la cancha son completamente diferentes. Roger juega como si caminara sobre una nube, ligero de pies. Rafa es todo lo contrario; su físico es pura fuerza bruta. A los estadounidenses les encanta la rivalidad, y nosotros la retratamos. A la gente le encanta tomar partido. ¡Vamos Rafa! ¡Allez Roger! Y nos divertimos mucho comercializando a esos dos".

Federer se convirtió en el tenista con más ingresos de todos los tiempos, con más de US$ 100 millones al año en su mejor momento (económico) gracias a los premios y los contratos publicitarios, según Forbes.

"Tiene una gran capacidad de comercialización", afirma Nakajima. "Le vi hablar cuatro idiomas en una sola entrevista y cambiar de lengua sin más. La gente tiende a inclinarse por alguien dispuesto a compartir su persona y a ser sincero. Es capaz de atraer a cualquier público. Y la gente cree que dice la verdad, sea cual sea el tono de Roger. Es así de creíble".

¿Cómo explica Nakajima que Federer supere a sus mayores rivales en cuanto a comerciabilidad? "No estoy seguro de que Rafa quiera ser el mejor pagado del mundo. No creo que le importe. Rafa es Rafa, lo ha hecho extremadamente bien y no creo que necesite nada más. Roger quería que lo comercializaran, así que apeló a diferentes marcas, audiencias y grupos de consumidores. Y su empresa de gestión ha hecho un trabajo increíble".

¿Y Djokovic? "Bien podría ser el tenista más exitoso de la historia. Pero siempre hay una nube negra a su alrededor. Es como si él mismo se lo buscara. ¿Golpea a la juez de línea en el US Open (en 2020) y es descalificado? Son cosas que pasan, supongo.

"Pero ¿por qué siempre le pasa a Novak? O toda la polémica sobre la vacuna covid-19. Ahora, como marca: ¿quiero estar detrás de alguien que siempre tiene polémica a su alrededor? ¿O prefiero a un deportista con una imagen impecable?".

Aunque se convirtió en una superestrella, Federer nunca fue infiel a sí mismo, dijo Nakajima: "He tenido el privilegio de conocer a tantos atletas de talla mundial. Es uno de los primeros de mi lista, en lo que respecta a Roger, el que cambia las reglas del juego, por lo buena persona que es. Sí, tiene mucho más dinero y mucho más de todo. Pero no ha cambiado. El dinero y la fama cambian mucho a la gente. No voy a dar nombres, pero sin duda hay atletas en nuestro deporte que han cambiado. El dinero cambió su forma de ver las cosas, de actuar y de hablar con la gente. Roger nunca hizo eso".

Nakajima recuerda con cariño el día de Roger Federer en el campus de Nike cerca de Beaverton, Oregon, que debió ser en 2007. "Tenemos atletas de talla mundial que visitan el campus de Nike todo el tiempo. Pero casi nadie en Nike llega a trabajar con atletas y a verlos. Así que nos gusta crear un evento cuando nos visitan.

"Roger sirvió café y donas ese día. Dio una clase de gimnasia, repartió el almuerzo, trabajó como cajero y jugó al tenis con la Wii en el vestíbulo de uno de los edificios. Hay que ser un tipo de persona para hacer eso. No hay muchos deportistas que lo acepten. Roger era el tipo perfecto para hacerlo. Es muy agradable".

Nakajima continuó: "A la gente le encanta odiar a las personas exitosas. Están celosos. Pero siempre me asombra que nadie diga nada negativo de Roger. Por la forma en que se presenta ante los demás, los demás le quieren. Como trata a los demás con respeto, conoce al público y puede adaptar su conversación en función de él. Sabe cómo hablar con adultos y niños.

"Tuve un evento en el que se suponía que iba a estar una hora y estuvo cuatro horas. Cuatro horas. ¿Quién hace eso? Sabe que estas son las personas que le ven jugar. Es la gente que le patrocina. Lo entiende".

Cuando Federer dejó Nike en el verano de 2018 después de 24 años, y se mudó a la cadena japonesa de venta de ropa Uniqlo con un contrato de 10 años y US$ 300 millones, eso fue un shock para Nakajima.

"Eso nunca debió haber sucedido. Para nosotros dejar ir a alguien así es una atrocidad. Roger Federer pertenecía a Nike para el resto de su carrera. Como Michael Jordan. Como LeBron James, como Tiger Woods. Está entre los mejores atletas Nike de todos los tiempos. Todavía estoy decepcionado. Pero sucedió. Tengo que superarlo. No fue mi decisión y no estaba allí para ello".

Nakajima dejó Nike en 2017 para emprender su propio negocio. Fundó la empresa BaseLine Performance Finance, que trabaja con atletas y organizaciones deportivas. Sin embargo, sigue vinculado a Nike, ya que su mujer, su hermano y uno de sus tres hijos trabajan allí. Para Federer, el fichaje por Uniqlo valió la pena, ya que le permitió convertirse en inversor de la empresa suiza de calzado de alto rendimiento On y promocionar sus zapatillas. Y todo gira en torno a las zapatillas, ¿verdad? "Estoy seguro de que todo sale bien por alguna razón", afirma Nakajima.

"Roger va a estar bien. Me alegro por él. Yo probablemente habría hecho lo mismo si estuviera en el mismo barco. ¿Quién habría rechazado un contrato de US$ 30 millones al año? Pero nunca debería haber llegado a ese punto. Nike sigue vendiendo millones y millones de pares de zapatillas Jordan. ¿Cuándo fue la última vez que Michael jugó? Hace muchos, muchos años. Podrían haber hecho lo mismo por Roger. Durante años, podrían haber creado zapatillas con el logotipo de la RF".

¿Dónde ve Nakajima al suizo después de su carrera? "No me imagino que vaya a ser comentarista; nada en contra de eso. Pero estoy seguro de que está pensando en otras cosas. Es un tipo muy inteligente; si eres una empresa, ¿quién no querría a alguien como Roger trabajando contigo? Creo que se dedicará a otras cosas. Y su nombre perdurará para siempre como uno de los mejores atletas de todos los tiempos".

Este es un extracto editado de "The Roger Federer Effect: Rivals, Friends, Fans and how the Maestro changed their lives", publicado por Pitch. Saldrá a la venta en Estados Unidos el 14 de febrero.