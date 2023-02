Ella era "todo lo que querrías que tu hija o amiga fuera": estas son las víctimas del tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Michigan

Video muestra cómo los estudiantes se escondieron de tiroteo en Michigan 1:24

(CNN) -- Alexandria Verner era amable, optimista y "todo lo que querrías que tu hija o amiga fuera", dijo un amigo de la familia.

“Su amabilidad salía a flote cada segundo que estabas cerca de ella”, dijo Billy Shellenbarger, superintendente de las Escuelas Públicas de Clawson, a CNN. Shellenbarger es amigo de la familia Verner y conoció a Alexandria, o Alex como él la llama, desde que estaba en el jardín de infantes.

Verner fue una de los tres estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan que murieron en un tiroteo masivo en el campus la noche de este lunes, informaron las autoridades este martes.

El Departamento de Policía y Seguridad Pública de la Universidad Estatal de Michigan identificó a los tres estudiantes que murieron como Arielle Anderson, estudiante de tercer año, Brian Fraser, de segundo año y Verner, quien también era estudiante de tercer año.

Anderson y Fraser eran de la misma ciudad de Grosse Pointe, Michigan, lo que deja a su ciudad natal con una doble pérdida.

Otros cinco estudiantes permanecen en el hospital en estado crítico, según el comunicado.

“No podemos comenzar a comprender el enorme dolor que siente la comunidad de nuestro campus”, dijo el comunicado de la policía.

Estas son las historias de las víctimas.

Alexandria Verner

Verner tuvo un impacto en muchas personas de la ciudad de Clawson, Michigan, dijo Shellenbarger, quien la describió como una pequeña comunidad de 3 kilómetros por 3 kilómetros.

“Perderla en este planeta, y ni hablar en nuestra pequeña comunidad, es difícil”, dijo. “Y tomará un tiempo recuperarse, pero haberla conocido durante el tiempo que todos tenemos, una vez más, es un regalo para todos nosotros”, añadió.

La familia de Verner está “siendo tan fuerte como un ser humano puede ser frente a esta tragedia”, dijo Shellenbarger, y agregó que habló con ellos este martes.

Shellenbarger era el director de la Escuela Secundaria Clawson mientras Verner estudiaba ahí. Se graduó en 2020.

Verner fue una atleta destacada en tres deportes: voleibol, baloncesto y softbol, ​​así como una excelente estudiante que participó activamente en muchos grupos de liderazgo en la escuela, dijo Shellenbarger.

Shellenbarger envió una carta a las familias este martes informando a la comunidad de su muerte y ofreciendo recursos para los estudiantes.

“Alex fue y es increíblemente amada por todos. ¡Era una gran estudiante, atleta, líder y ejemplificó la amabilidad todos los días de su vida!”, escribió en la carta. “Sus padres, Ted y Nancy, y su hermana Charlotte y su hermano TJ están igualmente afligidos, pero ciertamente ya sienten el apoyo edificante de esta tremenda comunidad”.

“Si la conociste, la querías, y siempre recordaremos el impacto duradero que ha tenido en todos nosotros”, escribió.

Brian Fraser

Fraser se desempeñó como presidente del Capítulo Beta de Michigan de Phi Delta Theta, dijo la fraternidad en un comunicado.

Era un líder y un gran amigo de sus hermanos, la comunidad griega y las personas con las que interactuaba en el campus, dijo la fraternidad.

“Phi Delta Theta envía sus más profundas condolencias a la familia Fraser, al Capítulo Beta de Michigan y a todos aquellos que quisieran a Brian mientras enfrentan su pérdida”, se lee en el comunicado.

Fraser era un estudiante de segundo año que provenía de Grosse Pointe, que se encuentra en el área de Detroit, dijo la policía universitaria.

Se graduó en 2021 de la escuela secundaria Grosse Pointe South, según el superintendente del distrito, Jon Dean.

Arielle Anderson

Anderson, estudiante de tercer año en la Universidad Estatal de Michigan, también era de Grosse Point, dijo la policía universitaria.

Se graduó en 2021 de la escuela secundaria Grosse Pointe North, según Dean.

“¿Cómo es posible que esto sucediera en primer lugar, un acto de violencia sin sentido que no tiene cabida en nuestra sociedad y, en especial, no tiene cabida en la escuela?”, dijo Dean. “Pero luego, tocó a nuestra comunidad no una, sino dos veces”.

Otros cinco heridos de gravedad

Cuatro de los cinco estudiantes heridos en el tiroteo necesitaron cirugía y alguna intervención inmediata, dijo este martes el Dr. Denny Martin, presidente interino y director médico del Sparrow Hospital.

“Sin entrar en los detalles específicos de sus lesiones, diré que se necesitó un equipo de numerosos anestesiólogos, cirujanos traumatólogos, cirujanos generales, cirujanos cardiotorácicos y un equipo de neurocirugía para manejar el alcance total de las lesiones”, dijo a Kate Bolduan de CNN.

Un estudiante que resultó herido “no requirió intervención quirúrgica inmediata” y fue llevado directamente a la UCI, dijo.

Martin señaló que es demasiado pronto para dar un pronóstico a largo plazo sobre sus condiciones.

“Todos están bajo el cuidado de equipos de trauma y cuidados intensivos aquí”, dijo Martin. “Algunos son más críticos que otros, pero nuevamente, es demasiado pronto… en su recuperación de este evento”.

Michelle Watson, Amanda Watts, Sara Smart y Jillian Sykes, todos de CNN, contribuyeron a este reporte.