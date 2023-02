¿Qué son los objetos voladores no identificados que han sobrevolado EE.UU. y Canadá?

Mira lo que se sabe sobre los objetos voladores no identificados en EE.UU. 2:29

(CNN Español) -- ¿Globos? ¿Aviones? ¿Drones? Siguen pasando las horas desde que la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó tres objetos voladores no identificados en el cielo norteamericano y hay una pregunta que aún parece imposible responder: qué son.

A continuación, un repaso de lo que se ha confirmado hasta el momento.

Entre el viernes y el domingo, los aviones caza de Estados Unidos derribaron tres objetos: el primero el 10 de febrero a 16 km de la costa de Alaska, el segundo el 11 de febrero en el norte de Canadá, en el territorio de Yukon, y el tercero el 12 de febrero en Michigan, cerca del lago Hurón.

Los tres objetos tenían apariencias diferentes, según dos funcionarios estadounidenses, aunque uno de ellos dijo que eran aproximadamente del mismo tamaño.

La descripción más exhaustiva hasta ahora: "pequeño globo metálico"

El objeto sobre el que hasta el momento se conocen más detalles es el que fue derribado en el espacio aéreo canadiense el sábado. Este parecía ser un “pequeño globo metálico con una carga útil atada debajo”, según un memorando del Pentágono enviado a legisladores este lunes y que CNN obtuvo. Inicialmente se lo había descrito como un "objeto cilíndrico".

El que cayó el viernes en la costa de Alaska, por otra parte, fue descrito como un objeto metálico que se rompió en varios pedazos al chocar contra el hielo marino, según varios funcionarios estadounidenses. La rotura en pedazos identificables sugiere que podría haber tenido algún tipo de estructura.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo ABC News —basándose en una sesión informativa que recibió del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan— era probable que los dos objetos fueran globos.

El objeto derribado el domingo sobre el lago Hurón, finalmente, tenía forma "octogonal" con cuerdas colgando y no llevaba una carga útil que se pudiera ver, según un funcionario de la administración.

5 coincidencias de los tres objetos derribados

El coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó el lunes que ninguno de los tres objetos derribados suponía una amenaza para las personas en tierra, no enviaban señales de comunicación y no mostraban signos de "maniobra ni tenían capacidad de propulsión", además de no estar tripulados.

Pero sí dijo que los objetos suponían una amenaza potencial para la aviación civil, lo que llevó al Gobierno de Joe Biden a tomar la decisión de derribarlos.

Lo que la Casa Blanca no pudo asegurar el lunes es si los tres objetos derribados tenían capacidad de vigilancia o no. También seguía sin estar claro de dónde procedía el trío de objetos y a quién pertenecían.

¿Qué NO son los objetos derribados?

La mayor certeza que ha dado el Gobierno hasta el momento es que los objetos no provenían del espacio exterior.

"Sé que ha habido preguntas y preocupaciones al respecto, pero no hay —de nuevo, no hay— indicios de alienígenas o actividad extraterrestre con estos recientes derribos", dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en una sesión informativa el lunes.

El gran escollo: recuperar los restos

Es posible que Estados Unidos y Canadá no puedan recuperar los restos de los tres objetos derribados, dijo el martes a CNN un funcionario de alto rango del Gobierno de Biden.

"Si no se pueden recuperar, va a ser extremadamente difícil decir con gran certeza qué eran esas cosas", explicó.

La dificultad radica en que los tres objetos fueron derribados en terrenos remotos y difíciles de transitar, lo que ha dificultado enormemente las tareas de recuperación.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que la zona de búsqueda en Yukon era un "área bastante grande" en un denso páramo.

En Alaska, las condiciones meteorológicas invernales no han ayudado, según las autoridades, que han advertido que incluso si se consigue recuperar parte de los restos, el proceso podría llevar mucho tiempo.

