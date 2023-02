Quién es el sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan y qué sabemos de él

Video muestra a estudiantes huyendo durante el tiroteo en Michigan 3:58

(CNN) -- Las autoridades identificaron al autor del tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Michigan (MSU, por sus siglas en inglés) como Anthony Dwayne McRae, de 43 años.

Esto es lo que sabemos sobre él:

El atacante de la MSU se declaró culpable de un cargo por arma de fuego en 2019, según registros judiciales

El sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan se había declarado culpable de un cargo por portación de arma de fuego.

Anthony Dwayne McRae fue arrestado en 2019 y acusado de un delito grave por portar un arma oculta sin permiso. Más tarde se declaró culpable de un delito menor por posesión de un arma de fuego cargada y pasó un año y medio en libertad condicional.

Alrededor de las 2 am, hora ET, del 7 de junio de 2019, según los registros judiciales, un oficial del Departamento de Policía de Lansing vio a McRae sentado en los escalones traseros de un edificio abandonado fumando un cigarrillo. El oficial, que estaba patrullando el área después de varios robos en las inmediaciones, le preguntó a McRae si estaba armado, y McRae dijo que sí.

El agente cacheó a McRae y confirmó que llevaba una pistola semiautomática cargada en el bolsillo del pantalón, así como otro cargador para la pistola en el bolsillo del pecho.

McRae admitió que no tenía licencia para llevar armas ocultas y el agente lo detuvo. McRae dijo al agente que llevaba la pistola por su seguridad y que estaba intentando obtener un permiso para llevar el arma. Según los registros judiciales, el agente confirmó que el arma estaba registrada a nombre de McRae.

Un abogado de McRae argumentó inicialmente que el agente policial carecía de causa probable para registrarlo. Pero en noviembre de 2019, McRae se declaró culpable de un delito menor por posesión de un arma de fuego cargada como parte de un acuerdo de culpabilidad. McRae aceptó renunciar al arma involucrada en el caso y se le prohibió poseer armas durante su libertad condicional.

En un principio, McRae fue condenado a un año de libertad condicional, pero posteriormente se amplió a un año y medio. McRae fue dado de alta de la libertad condicional en mayo de 2021, muestran los registros judiciales.

El autor del tiroteo de Michigan estaba socialmente aislado, según su hermana

Melinda McRae, hermana del autor del tiroteo en la MSU, dijo que está "conmocionada" por la noticia y que no tiene "ni idea" de lo que pudo motivar a su hermano a llevar a cabo el tiroteo.

McRae llevaba mucho tiempo aislado socialmente y chocaba con sus padres, aunque ella dijo que habían tenido un hogar cariñoso mientras crecían. Últimamente vivía aislado en una habitación en casa de su padre.

Ella dijo que McRae a menudo arremetía contra su madre, y luego, cuando ella murió en 2020, él expresaba un profundo dolor y decía: "Lo siento mamá, lo siento...".

"Mi madre decía que Anthony iba a ser su muerte", dijo, refiriéndose a su hostilidad social. "Siempre ha sido como el bicho raro de la familia. Pero se encargaron de él. Mis padres cuidaron de nosotros".

Melinda McRae dijo que su hermano también era propenso a la vida transitoria, se iba esporádicamente de la ciudad y le costaba mantener un empleo. "Se iba del estado. Dejaba a mi madre y a mi padre...".

A veces iba "a diferentes ciudades y simplemente vivía en un refugio", dijo.

Melinda McRae dijo que vio a su hermano por última vez en el funeral de su madre en 2020.

"Lo siento mucho por la gente inocente que fue asesinada", dijo.

El padre dice que su hijo se volvió "malvadamente furioso" tras la muerte de su madre

El atacante de la MSU se volvió amargado, aislado y "malvadamente furioso" después de que su madre murió de un derrame cerebral hace dos años, según su padre Michael McRae, quien habló con CNN por teléfono en una entrevista este martes por la mañana.

"Desde que murió mi mujer, mi hijo empezó a cambiar", dijo Michael McRae. "Estaba cada vez más amargado. Enfadado y amargado. Muy enfadado. Malvadamente enfadado... Empezó a dejarse llevar de verdad. Se le cayeron los dientes. Dejó de cortarse el pelo. Parecía un hombre lobo".

Anthony Dwayne McRae, de 43 años, vivía con su padre en una pequeña casa en Lansing, Michigan.

Su padre dijo que su hijo tenía problemas para mantener un empleo y no tenía trabajo, pero que había trabajado unos siete años antes en un almacén cargando productos de frigorífico en camiones.

Michael McRae dijo que unos 30 agentes de policía acudieron a su casa y registraron el dormitorio de su hijo tras el tiroteo de este lunes por la noche que dejó tres muertos y otros cinco heridos.

McRae agregó que su hijo se volvió solitario cuando murió su madre, Linda. Después de que ella falleciera, dijo que su hijo "estaba perdido, totalmente perdido".

"Ya no le importaba nada. Y no hablaba conmigo ni con nadie", dijo McRae, añadiendo que su hijo se quedaba en su habitación horas y horas jugando a videojuegos.

"Solo salía para ir a la cocina o al baño, y luego volvía a entrar", dijo sobre el mayor de los McRae.

Michael McRae dijo que estaba preocupado mucho por su hijo, pero cuando le sugirió que fuera a ver a un médico, su hijo se negó.

"Se enfadaba si intentaba conseguirle ayuda", dijo. "Intentaba ayudarle. Cerraba la puerta. Se quedaba mucho en su habitación". "No quería crear problemas, se enfadaría conmigo", añadió.

McRae dijo que su hijo había tenido un arma hace varios años, pero la policía se la había quitado. Los documentos judiciales muestran que el McRae más joven se declaró culpable de un cargo por tenencia de armas de fuego en 2019. El padre dijo que creía que su hijo había obtenido otra pistola, pero la guardó en su habitación y le negó a su padre que la tuviera.

McRae dijo que los estados de ánimo de su hijo cambiaban rápidamente y que no hablaba con su padre cuando se enojaba. "No sé qué pasó para que se pusiera así", dijo.

"Me trataba como si fuera invisible. Le preguntaba: '¿Por qué me tratas así? ¿Qué he hecho?'".