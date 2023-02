La defensa de García Luna mantiene en los alegatos finales su ataque a la credibilidad de los testigos de la Fiscalía

El Rey Zambada admite inconsistencias en su testimonio 4:04

(CNN Español) -- La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, volvió a atacar este miércoles la credibilidad de los testigos que la Fiscalía presentó en el juicio por narcotráfico contra su cliente. En ese sentido, afirmó que quienes subieron al estrado solo quieren aprovecharse del sistema de justicia de Estados Unidos a cambio de beneficios.

El abogado César de Castro, defensor de García Luna, presentó los alegatos finales con una estrategia similar a la de sus contrainterrogatorios a los testigos de la Fiscalía. Durante las audiencias, de Castro siempre buscó resaltar el historial delictivo de esos testigos para minimizar las declaraciones que señalan a su cliente de tener tratos con el crimen organizado.

“No hay dinero, no hay fotos, no hay videos, no hay textos, no hay emails, no hay grabaciones, no hay documentos, no hay nada. Yo les dije que la Fiscalía los iba a abrumar con cantidad, pero no con calidad. Por eso presentaron 26 testigos. La mayoría que hablaron en gran parte de cosas que no tenían nada que ver con este caso”, dijo de Castro.

El abogado explicó que solo siete de esos testigos dijeron que conocieron personalmente a García Luna. Y de ellos, según él, apenas tres admitieron que estuvieron presentes cuando le habrían entregado dinero a García Luna. Uno de esos tres, resaltó de Castro, “no tiene credibilidad para nada”.

Se refería al "Lobo" Valencia, quien primero declaró que le había pagado más de US$ 10 millones al exsecretario de Seguridad Ciudadana, y luego se retractó de su historia diciendo que nunca había conocido a García Luna.

De Castro enfatizó en que los testigos que declararon contra García Luna “se quieren quedar en Estados Unidos, traerse a sus familias y, como bono, quieren mandar a la cárcel al hombre que los arrestó y que fue la cara más conocida y el socio más importante para Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico”.

El defensor reiteró la naturaleza criminal de los testigos y resaltó el hecho de que han enviado toneladas de cocaína a EE.UU. “La Fiscalía nos quiere hacer creer que si bien cometieron esos delitos no significa que ahora estén mintiendo. Sin embargo, ellos mentían a diario cuando eran parte del cartel”. Agregó que son personas que se han acostumbrado a mentir para conseguir todo lo que han querido.

La petición de la defensa

Toda esta argumentación sirvió de marco para que de Castro le solicitara al juez que instruyera al jurado sobre el retiro de los cargos contra García Luna (conocido como "withdrawal instruction", en inglés). De acuerdo con la defensa, es una forma de declarar inocente a su cliente al margen de la conclusión del veredicto.

La defensa argumenta que cuando García Luna salió del gobierno de México en 2012 dejó de ser parte de la conspiración para importar drogas hacia Estados Unidos. De ser así, según ese razonamiento, la Fiscalía tendría que haber presentado los cargos a más tardar en el 2017 por el llamado “estatus de limitaciones”, que impone al gobierno la obligatoriedad de presentar la acusación en un plazo de cinco años.

El defensor subrayó que con eso no quería decir que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de México reconoce los cargos que se le imputan, sino que se apega a ese alegato del “estatus de limitaciones” porque el Gobierno de Estados Unidos presentó la acusación fuera del plazo legal.

La Fiscalía asegura que García Luna jamás dejó de participar en el envío de drogas hacia el país.

El juez Brian Cogan dijo que le explicaría al jurado que a la defensa le corresponde demostrar que el acusado dejó de participar en la conspiración a partir de una acción concreta en contra del objetivo de esa conspiración. En su criterio, no basta con lo que llamó “una acción pasiva” -y aquí citó el ejemplo de dejar el empleo- para deslastrarse de la supuesta trama criminal.

El jurado no puede considerar este argumento a menos que encuentre culpable a García Luna de los cargos de conspiración, explicó Cogan.

García Luna enfrenta varios cargos de participación en una empresa criminal continua y otros de conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en EE.UU., además de presuntamente haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de inmigración. El exfuncionario se ha declarado inocente de todos los cargos.

Ahora solo queda esperar por el veredicto del jurado.

López Obrador calificó al abogado de García Luna como "falsario y calumniador"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este miércoles a los reportes sobre la mención de su nombre en el juicio contra García Luna.

La reacción se produce luego de que César de Castro, uno de los abogados defensores del exfuncionario, en el contrainterrogatorio a Jesús "El Rey" Zambada, le preguntó el martes si en 2007 declaró haber entregado millones de dólares para la campaña electoral de López Obrador de 2006 a través de un intermediario.

En su conferencia, López Obrador calificó al abogado de García Luna como "falsario y calumniador", y dijo que se equivocó al señalar que supuestamente le entregaron US$ 7 millones para enfrentar en campaña al panista Vicente Fox.

El martes, Zambada respondió que nunca dijo eso, que eso no podía estar escrito porque no era cierto.

En las elecciones presidenciales de 2006, López Obrador perdió contra Felipe Calderón, no contra Fox.

Este jueves, a la salida del tribunal, César de Castro dijo a CNN que no iba a hacer comentario alguno, ni sobre el caso ni nada relacionado con las palabras del presidente de México. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, el abogado afirmó que había hecho una pregunta a Jesús Zambada sobre lo que, según él, este había dicho en otras declaraciones, y que era la respuesta del testigo lo que había que tener en cuenta. Cuando se le recordó que Jesús Zambada había negado eso en la audiencia del martes, De Castro afirmó: “Si usted cree todo lo que Zambada dice, buena suerte con eso”.