Condenan a cadena perpetua sin libertad condicional al atacante del supermercado en Buffalo, en el que murieron 10 personas

Antisemita y supremacista blanco, así se proclama el atacante de Buffalo 2:18

(CNN) -- Payton Gendron, autor del tiroteo en el supermercado Buffalo Tops en el que murieron 10 personas, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, sin libertad condicional.

"Nunca volverás a ver la luz del día como un hombre libre", dijo la jueza Susan Eagan.

Payton Gendron, un hombre blanco de 19 años, se había declarado culpable de un cargo de acto de terrorismo doméstico motivado por el odio, 10 cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de intento de asesinato y un cargo de posesión de armas en el tiroteo masivo en Tops Friendly Markets el 14 de mayo.

Más temprano, Gendron había leído la siguiente declaración ante la corte:

“Lamento mucho todo el dolor que hice sufrir a las víctimas y sus familias. Siento mucho haber robado la vida de sus seres queridos. No puedo expresar cuánto lamento todas las decisiones que tomé antes de mis acciones el 14 de mayo. Hice algo terrible ese día. Disparé y maté gente porque eran negros. Mirando hacia atrás ahora, no puedo creer que realmente lo hice. Creí lo que leí en línea y actué por odio. Sé que no puedo retractarme, pero desearía poder hacerlo. Y no quiero que nadie se sienta inspirado por mí y por lo que hice”.

Una mujer de la audiencia gimió de dolor y gritó después de que Gendron terminara de hablar. Ella salió de la sala del tribunal. Gendron fue visto sollozando a través de su declaración.

"¡No necesitamos nada de esa m...!" se escuchó gritar a una mujer.

Durante la audiencia de este miércoles, varios familiares de las víctimas hablaron entre lágrimas sobre cómo el tiroteo masivo había cambiado sus vidas. En un momento, Gendron se quitó las gafas y comenzó a llorar.

Durante una de esas declaraciones de víctimas, un hombre con una sudadera gris se abalanzó sobre Gendron, pero la seguridad lo bloqueó rápidamente y sacó a Gendron de la sala del tribunal.

Después de un breve descanso, Gendron regresó a la sala del tribunal y la jueza del condado de Erie, Susan Eagan, reinició la audiencia.

“No podemos tener este tipo de situaciones en la sala del tribunal”, dijo Eagan. “Debemos comportarnos apropiadamente porque todos somos mejores que eso”.

Familiares de víctimas recordaron a sus seres queridos

Muchos de los familiares de las víctimas expresaron durante la audiencia sus deseos de que Gendron fuera sentenciado a cadena perpetua, en lugar de la pena de muerte, para que tenga que lidiar con sus pensamientos por el resto de su vida.

El intento de ataque por parte de uno de ellos se produjo durante una declaración particularmente intensa de Barbara Massey, la hermana de Katherine Massey, una mujer de 72 años que murió en el ataque. “Quiero estrangularte personalmente”, dijo Massey antes del incidente. “Tu pequeño (...) que decidiste a venir aquí a matar gente negra”.

Otros ofrecieron sus recuerdos de sus seres queridos y críticas sobre las acciones violentas y la ideología de odio de Gendron.

“Espero que algún día encuentres en tu corazón las disculpas para con esas familias”, dijo Wayne Jones, el hijo de Celestine Chaney, en la corte.

“Le pido a Dios que no te maten”, dijo Brian Talley, familiar de la víctima del tiroteo Geraldine Talley. “Necesitas ser conocido en todo el mundo… Te perdono, pero no te perdono por tu bien, sino por el mío y por el de la comunidad negra”.

Christopher Braden, quien dijo que recibió un disparo en la pierna, dijo que vio cadáveres en el piso mientras lo llevaban del supermercado al hospital.

“Las visiones me persiguen todos los días”, dijo Braden, y agregó que continúa sufriendo terrores nocturnos y trastorno de estrés postraumático por el tiroteo.

Zeneta Everhart, cuyo hijo Zaire Goodman recibió un disparo y resultó herido, dijo que su hijo tiene la culpa del sobreviviente.

“Está lidiando con un dolor que yo, como madre, no puedo soportar”, dijo Everhart. “Ese día, este terrorista tomó la decisión de que una persona negra no significaba nada para él… cualquiera que sea la sentencia que [Gendron] reciba, nunca será suficiente”.

Michelle Spight, quien perdió a su tía y a su prima en el tiroteo, dijo que espera que Gendron sea perseguido todos los días y todas las noches. “Viniste a Buffalo con odio e ira en tu corazón”, dijo Spight, hablando también en nombre de los otros miembros de su familia.

Cómo llegamos hasta aquí

El tiroteo traumatizó al vecindario predominantemente negro de Masten Park en el este de Buffalo. El área era un desierto de alimentos y Tops Friendly Markets era el único supermercado en el vecindario.

En la tarde del 14 de mayo, Gendron convirtió la fuente de necesidades de la comunidad en una escena del crimen.

Gendron estaba fuertemente armado y vestía un equipo táctico, incluido un casco y una armadura plateada, dijo la policía en ese momento. También transmitió en vivo sus acciones a través de una cámara corporal.

Usando un rifle semiautomático modificado ilegalmente, el atacante disparó a cuatro personas afuera de la tienda de comestibles, tres de las cuales murieron. Continuó la masacre dentro de la tienda, disparando fatalmente a un guardia de seguridad armado y a otras ocho personas, seis de los cuales no sobrevivieron.

Después de la carnicería, el supermercado estuvo cerrado durante dos meses. Pero cuando volvió a abrir, todavía había una sensación de miedo.

El supermercado se sometió a renovaciones, regresó con medidas adicionales de seguridad y protección, y construyó un memorial para las víctimas del tiroteo dentro de la tienda, informó el año pasado.

Las medidas de seguridad incluyeron sistemas mejorados de monitoreo de video, un sistema de alarma audiovisual de evacuación de emergencia, la instalación de salidas de emergencia adicionales y mayor seguridad profesional tanto dentro como fuera de la tienda.

El atacante aún enfrenta cargos federales y una posible pena de muerte

Gendron disparó a un total de 13 personas, incluidos 11 negros y dos blancos, dijeron las autoridades. Todas las víctimas asesinadas eran negras.

Los fiscales han argumentado que el horror que se desarrolló tanto dentro como fuera del supermercado tenía sus raíces en el racismo de Gendron hacia los negros. La evidencia incluyó publicaciones en las redes sociales y un extenso documento escrito por Gendron, que revela que había planeado el ataque y que visitó el supermercado varias veces antes de la masacre.

Gendron publicó que eligió el mercado de Tops como su objetivo porque estaba ubicado en el código postal 14208 en Buffalo, que alberga el porcentaje más alto de personas negras lo suficientemente cerca de donde vivía en Conklin, Nueva York.

En el documento, atribuía a Internet la mayoría de sus creencias y se describe a sí mismo como un fascista, un supremacista blanco y un antisemita.

Los cargos contra él incluyeron el primer uso de la figura de Nueva York de "terrorismo motivado por odio" desde que estuvo disponible en 2020 bajo la ley estatal.

A nivel federal, Gendron enfrenta 10 cargos de delitos de odio con resultado de muerte, tres cargos de delitos de odio que implican lesiones corporales, 10 cargos de uso de un arma de fuego para cometer asesinato durante y en relación con un delito violento, y tres cargos de uso y disparo de un arma de fuego durante un crimen violento, según una denuncia penal.

“El motivo de Gendron para el tiroteo masivo fue evitar que los negros reemplazaran a los blancos y eliminaran la raza blanca, e inspirar a otros a cometer ataques similares”, afirma la denuncia penal presentada por los fiscales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Nueva York.

Gendron se ha declarado inocente de los cargos federales, que conllevan la posibilidad de la pena de muerte.

En diciembre, los abogados de Gendron dijeron durante una audiencia en la corte que estaría dispuesto a declararse culpable de los cargos federales si los fiscales aceptaban eliminar la pena de muerte como castigo.

Sonia Moghe, Ray Sanchez y Kristina Sgueglia de CNN contribuyeron a este informe.