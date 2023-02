Un Boeing 747 prácticamente nuevo será desarmado tras realizar apenas 16 vuelos

NASA y Boeing podrían crear aviones que ayuden al medio ambiente para 2030 0:52

(CNN)-- Un Boeing 747 configurado como avión VIP privado va a ser desmontado tras haber tenido solo 30 horas en servicio a lo largo de 16 vuelos.



El avión, destinado originalmente a un miembro de la realeza saudí, permaneció en tierra durante casi 10 años en el EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, situado en la frontera entre Francia, Suiza y Alemania.

Allí iba a ser configurado con un lujoso interior, pero no fue así y, al no encontrar comprador, el avión acabó en el Pinal Airpark de Arizona, un cementerio de aviones donde se desmantelan para reutilizar sus partes o almacenan indefinidamente los aviones retirados.

Digno de la realeza

El avión es un BBJ (Boeing Business Jet), una edición muy modificada de los aviones de Boeing destinada a gobiernos y empresas. Su autonomía de más de 16.000 km y su cabina de unos 465 metros cuadrados no tienen rival entre los aviones de negocios.

También es el modelo más avanzado del Boeing 747 jamás fabricado: la variante 747-8 que voló por primera vez en 2010, pero no tuvo éxito comercial por su alto costo de operación. El último, entregado al operador de carga Atlas Air a principios de 2023, marcó el final de la historia de producción del 747, aunque la variante aún tiene futuro: dos 747-8 se están transformando actualmente en los próximos aviones del Air Force One.

Boeing ha vendido más de 250 BBJ hasta la fecha, la gran mayoría de ellos 737, que tienen un atractivo de mercado más amplio. El grande, caro y cuatrimotor BBJ 747-8 era más difícil de vender: "Se construyeron diez en total, y este es el primero que se retira", dice Connor Diver, analista sénior de la firma de análisis de aviación Cirium. "No es sabido quién los compra exactamente, pero es un avión privado muy, muy grande y los únicos operadores o compradores suelen ser gobiernos y familias reales".

Este 747 estaba destinado al Gobierno de Arabia Saudita, y en concreto al príncipe heredero Sultán bin Abdulaziz Al-Saud, pero murió en 2011, apenas unos meses antes de la entrega prevista. El avión, al que se asignó un código de matrícula obligatorio (N458BJ) voló por primera vez en mayo de 2012 para realizar pruebas, y fue entregado oficialmente en junio de 2012.

"Según nuestra base de datos, voló posiblemente vía San Bernardino y luego San Antonio en Texas durante un par de meses, y luego en diciembre de 2012 fue a Basilea", dice Diver.

Normalmente, los grandes jets de negocios se entregan en lo que se denomina un estado "verde", por el color de la capa protectora del fuselaje, lo que significa que están vacíos por dentro y que hay que instalar el interior.

"Supongo que esa es la razón por la que fue allí inicialmente, para ser equipado", dice Diver. "Por supuesto, eso nunca ocurrió. Y parece que estuvo allí 10 años".

Sin compradores

El avión que había perdido su propósito original salió a la venta en 2017 por US$ 95 millones, por debajo de un precio de lista original de alrededor de US$ 350 millones, según Diver. Todavía estaba vacío y se anunciaba como "listo para su conversión" en un folleto que todavía se puede encontrar en línea. Pero nunca se vendió.

"Nadie, salvo un jefe de Estado saudí, va a querer un avión de negocios cuatrimotor privado", afirma Richard Aboulafia, analista de aviación de AeroDynamic Advisory. "No se puede convertir un solo avión a carga, y nadie quiere una versión de pasajeros. En consecuencia, las piezas, y especialmente los motores, valen mucho más que el avión".

Uno de los principales obstáculos a la venta era el elevado costo de acondicionamiento del interior.

"Equipar uno de estos aviones costaría 30, 40 o tal vez 50 millones de dólares", dice Diver. "Aunque se pueda pensar que es un avión nuevo, los usos alternativos que se le pueden dar son bastante limitados. La variante comercial de pasajeros tenía una producción limitada y muy pocas aerolíneas lo explotaban, y no estarían interesadas en hacerse con más. Así que la única otra opción era potencialmente otro gobierno, pero obviamente eso no ocurrió".

Boeing, que declinó responder a una serie de preguntas sobre el avión cuando CNN se puso en contacto con ella, acabó comprándolo de nuevo en 2022, a una empresa comercial de aviones llamada Aircraft Finance Germany. El avión voló a Arizona el 15 de abril de 2022, añadiendo 10 horas más a su tiempo en el aire, lo que representa alrededor de una cuarta parte de su tiempo total de vuelo. Su último despegue de Basilea fue inmortalizado en YouTube por los aficionados a la fotografía aérea.

Valor como chatarra

En el Pinal Airpark, un contratista de Boeing sigue trabajando en el desmontaje del avión, al que le ya quitaron las piezas más valiosas. "He visto fotos de él y ya fue desmontado, ya retiraron los motores", dice Diver. "Eran efectivamente nuevos, y uno de ellos ronda probablemente los US$ 20 millones, así que cuatro rondarían los US$ 80 millones".

Según Aboulafia, sistemas importantes como la unidad de potencia auxiliar y algunos de los sistemas de control medioambiental también habrían sido de los primeros en desaparecer.

"La producción total del 747-8 es de unos 150 aviones", añade. "Es un grupo pequeño de usuarios y un número pequeño de aviones. Pero, por otro lado, van a querer seguir produciéndolos. Sospecho que muchos de los componentes irán probablemente a la gente de carga".

No está claro si el avión se desguazará por completo o se almacenará para recoger piezas más adelante. "Lo que puede ocurrir en estos casos es que se quede allí hasta que se necesite una determinada pieza. Puede que no lo lleven necesariamente al desguace y lo dejen unos años hasta que alguien quiera una pieza concreta", explica Diver.

Los gobiernos de Egipto, Kuwait, Marruecos, Omán, Qatar y Turquía siguen explotando otros nueve BBJ 747, según Diver. La vida útil de un 747 suele oscilar entre los 25 y los 30 años, por lo que la jubilación de este avión a los 10 años va a suponer un récord difícil de batir.