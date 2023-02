Muere Duangphet Phromthep, uno de los 12 niños rescatados de una cueva de Tailandia en 2018

Niños tailandeses relatan su rescate de la cueva 2:42

(CNN) -- Duangphet Phromthep, uno de los 12 niños rescatados de una cueva de Tailandia que se inundó en 2018 y atrajo la atención mundial, murió en el Reino Unido, anunciaron funcionarios británicos y tailandeses.

Phromthep, que estaba inscrito en una academia de fútbol en Leicestershire, Inglaterra, murió después de ser trasladado de urgencia al hospital este domingo, dijo la policía de Leicestershire en un comunicado a CNN.

El gobierno tailandés dijo en Facebook que Phromthep, de 17 años, murió debido a un accidente, sin proporcionar más detalles.

“La atmósfera en su casa en la provincia de Chiang Rai estaba llena de tristeza”, decía la declaración de PR Tailandia.

Zico Foundation, una organización tailandesa sin fines de lucro que había ayudado a Phromthep a estudiar en el Reino Unido a través de una beca de fútbol, escribió en Facebook junto a una foto del niño: “Zico Foundation quisiera expresar nuestro pesar por el fallecimiento de Dom Duangpet Phromthep, un estudiante becado de la Fundación Zico”.

publicidad

CNN contactó a The Brooke House College Football Academy, donde Phromthep se inscribió con una beca de fútbol. La Academia dijo que publicaría un comunicado.

Un rescate audaz

Phromthep era el capitán del equipo de fútbol juvenil Wild Boars que fue rescatados después de estar atrapados durante más de dos semanas en una red de cuevas inundadas en la provincia de Chiang Rai, en el norte de Tailandia, en el verano de 2018.

Los 12 niños y su entrenador quedaron atrapados cuando el agua de la inundación los dejó encerrados en lo profundo de la cueva provocando lo que se convirtió en un esfuerzo de rescate internacional de casi tres semanas.

Los buzos involucrados en el rescate describieron condiciones como traicioneras, con aguas poco profundas que se mueven rápidamente atravesando pasajes muy angostos.

En una complicada operación final de tres días, los niños se dividieron en grupos de cuatro y se les proporcionaron trajes de neopreno de cinco milímetros de grosor, máscaras faciales completas y aire comprimido.

Cada niño fue sacado por dos buzos, quienes cargaron sus tanques de oxígeno y los guiaron a través de túneles turbios. Cada rescate tomó varias horas, y gran parte del tiempo fue bajo el agua.

La parte más peligrosa fue el primer kilómetro, durante el cual los buzos y los niños debían pasar a través de un estrecho canal inundado.

Los rescatistas tenían que sostener los tanques de oxígeno de los niños frente a ellos y nadar a través de agujeros sumergidos. Una vez completada esta sección, los niños fueron entregados a equipos de rescate especializados separados, que los ayudaron a atravesar el resto de la cueva, gran parte de la cual podían atravesar.

Phromthep, conocido como Dom, salió de la cueva como parte del segundo grupo de niños. Era uno de los tres niños cuyos cumpleaños ocurrieron mientras estaban en las profundidades del subsuelo. En su primer mensaje a sus padres les imploró que no lo olvidaran. “Estoy bien, pero el clima es bastante frío. Pero no se preocupen”, dijo. "No se olviden de mi cumpleaños", dijo.

Desde el hospital, después de su rescate, dijo que quería carne de cerdo con arroz para comer y agradeció a todos por todo su apoyo.

Los 12 niños rescatados y su entrenador fueron luego transportados a un hospital cercano para su recuperación.

Los familiares recibieron la noticia de su rescate con alivio y lágrimas de felicidad, dando puñetazos al aire cuando escucharon que sus hijos estaban vivos.

“Hemos pasado juntos por muchos momentos buenos y malos. Habíamos pasado juntos por situaciones de vida o muerte, cuando me dijiste que esperara a ver el momento en que te convertías en jugador nacional. Siempre creí que podías hacerlo. La última vez que nos vimos antes de que te fueras al Reino Unido, te dije en broma que cuando volvieras te pediría tu autógrafo. Descansa en paz hermano, siempre nos tenemos los 13”, escribió en Facebook Prajak Sutham, uno de los sobrevivientes de la cueva tailandesa, al reaccionar a la muerte de Phromthep.

El templo Doi Wao en su ciudad natal en Chiang Rai también expresó sus condolencias a la madre de Phromthep.