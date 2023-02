El salario mínimo en España sube a 1.080 euros, equivalentes a US$ 1.158: ¿alcanza para vivir en Madrid o Barcelona?

Imagen de archivo de la ciudad de Barcelona. (Crédito: Josep Lago/ AFP/ Getty Images)

(CNN Español) -- El Consejo de Ministros de España acordó este martes fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.080 euros brutos al mes, equivalentes a US$ 1.158, repartidos en 14 pagas. La medida tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2023 y supone un incremento del 47% respecto al SMI fijado cinco años atrás, en 2018, cuando se situaba en 735,90 euros, unos US$ 789 al cambio actual.

Pese a que el aumento ha sido celebrado por el Gobierno y las principales organizaciones sindicales del país que apoyaron la medida, como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), este salario no rendirá igual para todos.

Según la última Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2021, el gasto medio anual para un hogar en el que vive una persona sola con menos de 65 años ascendía a 19.460 euros, equivalentes a US$ 20.854. Siendo que el salario mínimo interprofesional alcanza los 15.120 euros anuales brutos, hay una diferencia de 4.340 euros con los gastos medios estimados. Diferencia que sería mayor una vez se resten del salario los impuestos y cuotas destinados la Seguridad Social.

En el caso de una pareja sin hijos, la misma encuesta estima que su gasto medio anual en 2021 ascendía a 29.545 euros (US$ 31.646), mientras que la suma de sus salarios, en caso de que ambos se ajustaran al SMI actual, sería de 30.240 euros (US$ 32.391).

¿Cómo rinde el SMI en las diferentes regiones de España?

publicidad

Las diferencias pueden ser bastante grandes ya que, según reconoció el Banco de España en un informe publicado en agosto de 2021, el costo de la vida en Madrid y en Barcelona en 2020 era casi un 20% mayor que en la media del resto de las áreas urbanas. Diferencias que, en gran medida, son producidas por el costo de la vivienda, según añade el mismo organismo.

En ese sentido, el Banco de España señalaba que el costo del alquiler de vivienda en las áreas urbanas de Madrid y de Barcelona en 2020 era “un 82% mayor que en la media del resto de las áreas urbanas”.

En cuanto a los gastos medios anuales por persona y por Comunidad Autónoma de residencia, el Instituto Nacional de Estadística estimó en 2021 que el País Vasco, Madrid y Cataluña eran las autonomías donde se producía el mayor desembolso. Concretamente, los datos de este organismo apuntan a que en 2021 la cifra ascendía a 13.982 euros (US$ 14.958) por persona y año en el País Vasco, 13.541 euros (US$ 14.486) en la Comunidad de Madrid y 12.856 euros (US$ 13.753) en Cataluña.

Por el contrario, en 2021, el gasto medio anual por persona fue menor en la Ciudad Autónoma de Melilla, con un gasto medio de 8.337 euros (US$ 8.902), Castilla La Mancha, con un gasto medio de 9.587 euros (US$ 10.237) y Canarias, donde el gasto medio ascendía a 9.690 euros (US$ 10.347).

¿Cómo ha evolucionado el SMI en España?

El salario mínimo interprofesional ha experimentado un incremento del 47% desde 2018.

Hace cinco años, el monto bruto mensual mínimo que podía percibir un trabajador era de 735,9 euros (US$ 789). En 2019, esta cifra subió hasta los 900 euros brutos al mes. En 2020, ascendió hasta los 950 euros y, al año siguiente, alcanzó los 965 euros brutos mensuales. Ya en 2022, la cifra llegó a los 1.000 euros brutos al mes.

¿Cuántos trabajadores cobran el SMI?

En 2020, el Instituto Nacional de Estadística publicó la última encuesta de estructura salarial donde estimó que el 19,36% de los trabajadores del país cobraban un salario anual igual o menor al SMI. Ese año, el salario mínimo estaba fijado en 950 euros brutos al mes.