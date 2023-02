Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania de este miércoles 15 de febrero

El Reino Unido no entregará aviones de combate a Ucrania hasta dentro de unos años, según el secretario de Defensa

La entrega de aviones de combate británicos para Ucrania es probable que sea años de distancia, dijo este miércoles el secretario de Defensa del Reino Unido, reiterando que su decisión de entrenar a los pilotos ucranianos está dirigido a la "resistencia a largo plazo", en lugar de la actual invasión rusa.

"Cuando se trata de aviones de combate, no creo que vaya a ser en los próximos meses, o incluso años, cuando vayamos a entregar necesariamente aviones de combate", dijo Ben Wallace a la cadena de televisión BBC.

"No se puede aprender a volar en una semana o dos. Llevará mucho tiempo. Pero también vienen con un equipo de boxes, como un equipo de Fórmula Uno. Vienen con cientos de ingenieros y pilotos. Y eso no es algo que se pueda generar en unos pocos meses. Y no vamos a desplegar doscientos efectivos de la RAF en Ucrania en tiempo de guerra".

El gobierno británico declaró la semana pasada, durante una visita del presidente Volodymyr Zelensky, que empezará a entrenar a pilotos ucranianos en cazas estándar de la OTAN. "La formación garantizará que los pilotos puedan pilotar en el futuro sofisticados cazas estándar de la OTAN", rezaba un comunicado de Downing Street.

Wallace afirmó que la decisión británica de comenzar a entrenar a los pilotos ucranianos tenía que ver con el largo plazo.

"Tenemos que planificar no solo la lucha en este momento, en la que ayudamos a Ucrania a rechazar la invasión ilegal de Rusia, sino que tenemos que ayudar a Ucrania con su resistencia a largo plazo, asegurándonos de que después de este conflicto, o de esta guerra, Ucrania sea capaz de defenderse a largo plazo".

Algunos antecedentes: Zelensky presionó enérgicamente la semana pasada para que los aliados enviaran modernos aviones de combate a Ucrania. El martes, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que la decisión de los aliados de la OTAN sobre el envío de aviones de combate a Ucrania "no es la cuestión más urgente" en estos momentos.

En declaraciones a los periodistas en Bruselas antes de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, Stoltenberg dijo: "Lo urgente ahora es entregar lo que siempre se ha prometido. Entregar los vehículos blindados, los vehículos de combate de infantería, los mártires alemanes, los Bradley estadounidenses y, por supuesto, también los carros de combate principales, los Leopard y los demás carros de combate que se han prometido".