Mario Bros llega a Universal Studios Hollywood en realidad aumentada

(CNN Español) -- El parque de diversiones Universal Studios Hollywood está listo para la apertura de una nueva atracción, especialmente pensada para los amantes y fanáticos de la saga de Mario Bros.

Se trata del nuevo mundo Super Nintendo World, que hará su gran debut este viernes en el famoso parque de atracciones de Los Ángeles, California.

La franquicia de Super Mario Bros., que existe desde la década de los años ochenta, ha sido todo un éxito para los que aman los videojuegos.

“Chicos, grandes, gamers o no, van a poder disfrutar este mundo en familia como nunca”, dice Raúl Becerra Llamas, portavoz de Universal Studios Hollywood.

El parque temático Super Nintendo World es una réplica interactiva de las tierras coloridas del videojuego, donde los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer el mundo de Nintendo junto a Mario y Luigi.

En este nuevo espacio habrá tiendas, restaurantes como Toadstool Cafe y productos inspirados en las aventuras del videojuego.

Becerra dijo que en el menú del Toadstool Cafe las personas encontrarán comida y postres temáticos exclusivos.

Mario Kart: Bowser's Challenge

En este entorno, la atracción estrella de Super Nintendo World está inspirada en la serie de videojuegos de Mario Kart. La joya de la corona se llama “Mario Kart: Bowser's Challenge”.

Una vez que los visitantes entran a la nueva atracción recibirán un gorro con gafas de realidad aumentada para experimentar este mundo virtual delante de ellos. Se subirán a un vehículo y comenzará la aventura.

Esta experiencia inmersiva, inspirada en los populares videojuegos de Nintendo, está situada en la misma zona donde se ubican las atracciones de Jurassic Park y Transformers.

Universal Studios dijo que invirtió millones de dólares en esta nueva atracción, aunque no reveló una cifra.

Unos días antes de la apertura oficial de esta nueva atracción turística, decenas de celebridades fueron invitadas para vivir la emoción del nuevo mundo de Super Nintendo.

Según Universal Studios, esta es la mayor expansión de sus atracciones desde la ampliación de “The Secret Life of Pets: Off the Leash” hace unos años, un paseo inspirado en la taquillera película “The Secret Life of Pets”.