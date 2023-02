Estos son los republicanos que están considerando postularse a las elecciones presidenciales de 2024

Nikki Haley se presenta como precandidata a la presidencia de EE.UU. 3:00

(CNN) -- Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, lanzó este martes su candidatura a la nominación presidencial republicana de 2024.



Pero las primarias aún están en su fase inicial, y podrían pasar meses antes de que el campo de batalla tome forma y los candidatos hagan algo más que visitas ocasionales a estados como Iowa, Nuevo Hampshire y Carolina del Sur, que darán el pistoletazo de salida al proceso de nominación del Partido Republicano.

Haley podría mantenerse en solitario durante semanas o incluso meses como la única rival oficial del partido frente al expresidente Donald Trump.

He aquí un vistazo a quién está dentro y quién está considerando postularse en 2024 para la nominación republicana:

Donald Trump: el expresidente lanzó oficialmente su campaña en noviembre, días después de las elecciones intermedias. Y en realidad nunca dejó de postularse después de 2020, continuando celebrando mítines de estilo de campaña con partidarios.

Nikki Haley: Haley lanzó su campaña presidencial este martes. Fue un cambio de su insistencia anterior en que no se postularía contra Trump. "Es hora de que una nueva generación de liderazgo redescubra la responsabilidad fiscal, asegure nuestra frontera y fortalezca nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito", dijo en un video anunciando su candidatura.

Ron DeSantis: el gobernador de Florida surgió como la principal alternativa a Trump a los ojos de muchos conservadores tras su dominante victoria en la reelección. Es probable que falten meses para que DeSantis anuncie su candidatura, ya que Florida se encuentra en plena sesión legislativa. Pero sus memorias, acompañadas de un bombardeo mediático, se publicarán a finales de febrero, y sus principales asesores están construyendo una infraestructura política.

Mike Pence: la ruptura del exvicepresidente con Trump por los sucesos del 6 de enero de 2021 dio el pistoletazo de salida a un consistente regreso a los viajes políticos. Ha dejado claro que cree que el Partido Republicano pasará de Trump. "Creo que vamos a tener un nuevo liderazgo en este partido y en este país", dijo Pence a CBS en enero.

Tim Scott: el senador de Carolina del Sur sería el segundo republicano del Estado del Palmetto en el campo de 2024 si, como se espera, entra en la carrera en un futuro próximo. Scott está construyendo una infraestructura política, incluida la contratación de un Comité de Acción Política y está listo para visitar Iowa para un evento que su equipo facturó como centrado en "la fe en EE.UU."

Ted Cruz: el senador de Texas y aspirante del Partido Republicano en 2016 no ha descartado otra candidatura presidencial. Pero también aspira a la reelección en 2024. "Creo que habrá mucho tiempo para discutir la carrera presidencial de 2024. Me presento a la reelección al Senado", dijo a la afiliada de la CBS en Dallas en febrero.

Glenn Youngkin: la victoria del gobernador de Virginia en 2021 ofreció a los republicanos un nuevo libro de jugadas centrado en el poder de los padres en la educación. Sus viajes políticos, incluyendo paradas para una serie de candidatos republicanos a gobernador el año pasado, dejan claro que Youngkin tiene ambiciones más allá de Virginia. Se enfrentó a un revés en su lucha por la prohibición del aborto después de 15 semanas de gestación cuando los demócratas ganaron unas elecciones especiales al Senado estatal a principios de este año, ampliando su estrecha mayoría.

Chris Sununu: la línea de tiempo del gobernador de New Hampshire no está clara, pero recientemente estableció un Comité de Acción Política que tomó prestado el lema de su estado: "Vive libre o muere". Se ha posicionado como un fuerte oponente de Trump y una alternativa dentro del Partido Republicano. También comenzaría con la ventaja de ser universalmente conocido en un estado de votación temprana. "Creo que Estados Unidos en su conjunto está buscando un liderazgo impulsado por los resultados de manera imparcial y sea súpertransparente", dijo Sununu a Axios esta semana.

Kristi Noem: la gobernadora de Dakota del Sur, que ganó la reelección en noviembre, ha cultivado sin duda un perfil nacional, convirtiéndose en una habitual de las reuniones conservadoras y de las reuniones de donantes. Pero no se ha comprometido todavía a entrar en la contienda. "No estoy convencida de que deba postularme a las elecciones presidenciales", declaró a la CBS en enero.

Greg Abbott: el gobernador de Texas, que se impuso a un aspirante presidencial en 2020, el excongresista Beto O'Rourke, para ganar su tercer mandato en noviembre, es poco probable que haga ningún movimiento oficial para 2024 hasta que concluya la sesión legislativa de su estado a finales de mayo. En enero declaró a Fox News que una posible candidatura para 2024 "no es algo que me plantee ahora mismo. Estoy centrado en Texas, y punto".

Larry Hogan: el exgobernador de Maryland es otro opositor a Trump. Dijo a Fox News que está considerando "muy seriamente" postularse en 2024.

Chris Christie: el exgobernador de Nueva Jersey es uno de los varios prospectos del Partido Republicano para 2024 que se dirigen a Texas para una reunión privada de donantes a finales de febrero, junto con Pence, Haley, Scott, Sununu y el gobernador de Georgia, Brian Kemp. Christie dijo en ABC a principios de este año que no cree que Trump pueda vencer al presidente Joe Biden en 2024.

Asa Hutchinson: el exgobernador de Arkansas es un republicano poco común de un estado profundamente rojo que ha estado dispuesto a criticar a Trump. Ahora, semanas alejado del cargo, tampoco tiene las responsabilidades en casa a las que se enfrentan otros gobernadores. Dijo a CBS que decidirá sobre 2024 para "probablemente abril". También cree que los votantes están "buscando a alguien que no va a estar creando el caos, pero también tiene el récord de ser un gobernador, de bajar los impuestos".

Mike Pompeo: el secretario de Estado de Trump y excongresista por Kansas dijo durante una gira por su nuevo libro, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love", que decidiría sobre una candidatura presidencial en los próximos meses. Ha sido uno de los republicanos que más abiertamente ha considerado la posibilidad de presentarse a las elecciones, viajando a los primeros estados en votar durante más de un año.

Liz Cheney: la excongresista de Wyoming, que surgió como la principal crítica del Partido Republicano a las mentiras de Trump sobre el fraude electoral generalizado, perdió su escaño en la Cámara de Representantes ante un aspirante apoyado por Trump en las primarias. Lanzó un comité de acción política el año pasado y dejó claro que tiene la intención de tratar de purgar al Partido Republicano de la influencia de Trump. Pero lo que eso significa en el contexto de una posible candidatura en 2024 aún no está claro.

Will Hurd: el excongresista de Texas que representó a un distrito fronterizo viajó recientemente a New Hampshire, un estado de votación temprana, aunque no está claro si entraría en la carrera o cuándo lo haría. "Siempre tengo la mente abierta sobre cómo servir a mi país", dijo a Fox News.

Otros candidatos a tener en cuenta: el gobernador de Georgia, Brian Kemp, que se defendió de un desafío primario respaldado por Trump en el camino a la reelección el año pasado, ha añadido personal político y a veces se menciona como una posibilidad para la vicepresidencia. El senador por Florida, Rick Scott, y el senador por Missouri, Josh Hawley, han dicho que no se presentarán a las elecciones presidenciales de 2024, pero las cosas pueden cambiar, y ambos han tomado medidas para reforzar su perfil nacional. El exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, ha insinuado una posible candidatura como rival de Trump.