ANÁLISIS | La aplicación de compras en línea que se convirtió silenciosamente en la más descargada en EE.UU.

Captura de pantalla del anuncio de Temu presentado durante el Super Bowl el domingo 12 de febrero, en el que anima a los consumidores a "comprar como un multimillonario". Crédito: Temu/YouTube

Hong Kong (CNN) -- Una nueva plataforma de compras en línea vinculada a uno de los principales minoristas chinos se ha convertido rápidamente en la aplicación más descargada en Estados Unidos, superando a Amazon y Walmart. Ahora busca sacar provecho de su aparición en el mayor escenario de Estados Unidos.



Temu, un minorista en línea con sede en Boston que comparte propietario con el gigante chino del comercio social Pinduoduo, hizo su debut en el Super Bowl de 2023.

Temu, una supertienda en línea para prácticamente todo, desde artículos para el hogar hasta ropa y electrónica, presentó un anuncio durante el partido en el que animaba a los consumidores a "comprar como un multimillonario".

¿El argumento? No hace falta serlo.

"A través del mayor escenario posible, queremos compartir con nuestros consumidores que pueden comprar con una sensación de libertad gracias al precio que ofrecemos", dijo un portavoz de Temu a CNN en un comunicado.

El anuncio de 30 segundos muestra la propuesta de la empresa a los usuarios: siéntete como si derrocharas comprando muchas cosas baratas. Un traje de baño para mujer en Temu cuesta solo US$ 6,50, mientras que un par de auriculares inalámbricos tiene un precio de US$ 8,50. Un recortador de cejas cuesta apenas US$ 0,90.

Estos precios sorprendentemente bajos --al menos para los estándares occidentales-- han suscitado comparaciones con Shein, la empresa china de moda rápida que también ofrece una amplia selección de ropa y artículos para el hogar baratos, y que ha hecho importantes incursiones en mercados como Estados Unidos.

Según Coresight Research, Shein es uno de los competidores de Temu, junto con el minorista de descuentos estadounidense Wish y AliExpress, de Alibaba.

Escalando posiciones

Temu, que se pronuncia "ti-mu", fue lanzada el año pasado por PDD, su empresa matriz que cotiza en la bolsa en EE.UU., antes conocida como Pinduoduo. La empresa cambió oficialmente de nombre este mismo mes.

Pinduoduo, filial de PDD, es una de las plataformas de comercio electrónico más populares de China, con unos 900 millones de usuarios. Se dio a conocer con un modelo de negocio de compras en grupo, que permite a la gente ahorrar dinero reuniendo amigos para comprar el mismo artículo al por mayor.

En su sitio web, Temu afirma que utiliza la "vasta y profunda red de su empresa matriz... construida a lo largo de los años para ofrecer una amplia gama de productos asequibles y de calidad".

Desde su lanzamiento en septiembre, la aplicación ha sido descargada 24 millones de veces, acumulando más de 11 millones de usuarios activos mensuales, según Sensor Tower.

En el cuarto trimestre del año pasado, las instalaciones de la aplicación Temu en EE.UU. superaron a las de Amazon, Walmart y Target, según Abe Yousef, analista sénior de la empresa Sensor Tower.

"Temu se disparó a la cima de las listas de ambas tiendas de aplicaciones de EE.UU. en noviembre, donde la aplicación sigue ocupando la primera posición ahora", dijo a CNN, en referencia a las tiendas de aplicaciones móviles de iOS y Android.

Yousef afirmó que la empresa había tenido especial éxito en la captación de nuevos usuarios ofreciendo precios extremadamente bajos y ofertas flash dentro de la aplicación, como descuentos del 89% en determinados artículos.

La empresa ya explora nuevos territorios. Este mes, Temu anunció en Twitter que planea expandirse a Canadá.

¿Demasiado barato?

Michael Felice, socio de la consultora de gestión Kearney, afirma que Temu destaca simplemente por vender productos sin elevados márgenes de beneficio.

"Temu podría abrir una oportunidad en el mercado en el que las marcas han producido a un costo extremadamente bajo, y a lo largo de la cadena de valor se han repercutido muchos costos inflados para obtener un margen", declaró a CNN.

"Dicho esto, es posible que los consumidores estadounidenses ni siquiera estén preparados para aceptar algunos de estos precios... Siempre está la pregunta: '¿es demasiado barato para ser bueno?".

Deborah Weinswig, CEO de Coresight Research, advirtió que quizá sea demasiado pronto para saber si Temu será capaz de mantener esos precios extremadamente bajos, el envío gratuito y otras ventajas.

"Temu pretende seguir experimentando en marketing y ofertas, lo que es posible gracias a su empresa matriz, rica en recursos", escribió en un informe.

Su lanzamiento, aseguró, "llega en un momento oportuno, ya que los consumidores buscan valor en medio de una inflación todavía elevada y un cierto grado de incertidumbre económica".