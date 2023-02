Bruce Willis y otras estrellas que han puesto pausa a su carrera por enfermedad

Demencia frontotemporal, el diagnóstico que recibió Bruce Willis 0:39

(CNN Español) -- El anuncio por parte de la familia de Bruce Willis de que el actor padece un tipo de demencia llamada demencia frontotemporal (DFT) decreta posiblemente el fin de la carrera actoral de la estrella de Hollywood. Willis se suma así a una lista de actrices y actores que han puesto pausa debido a enfermedades.

En el caso de Willis, ya su hija Rumer Willis había comunicado el 30 de marzo de 2022 en Instagram que la estrella de “Die Hard” había sido diagnosticado con afasia, “lo que está impactando sus habilidades cognitivas”. Y añadió que el actor “se aleja de la carrera que ha significado tanto para él”.

El diagnóstico no impidió que el nombre de Willis, de 67 años, apareciese en 11 largometrajes en 2022 y que el pasado 20 de enero se estrenase directamente en Internet “Detective Knight: Independence”, película en la que el actor desempeña un breve papel.

Al igual que Willis, estos son otras estrellas de cine que se retiraron total o parcialmente de la actuación:

Christina Applegate

La actriz de 51 años, nominada en 2019 y 2020 al Emmy a mejor actriz de comedia por la serie “Dead to Me”, reveló en agosto de 2021 que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central. Reduce la calidad de vida de quien lo padece y puede ser discapacitante.

Applegate recibió el 14 de noviembre de 2022 su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y la Cámara de Comercio de Hollywood designó esta fecha de noviembre como el día de Christina Applegate.

Michael J. Fox

El actor, famoso por su participación en la saga “Back to the Future”, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, cuando tenía apenas 29 años. Desde entonces Fox ha hecho apariciones en series como “The Good Wife”, “Boston Legal”, “Rescue Me” y “Designated Survivor”, entre otras.

Fox reveló en sus memorias “No Time Like the Future” en 2022 que ya no participaría en proyectos que requirieran memorizar páginas de diálogo y trabajar largas jornadas. El actor causó sensación en octubre de 2022 cuando protagonizó un reencuentro con el actor Christopher Lloyd, su compañero en “Back to the Future”, en la Comic Con de Nueva York.

Selma Blair

Estrella de “Hellboy” y “Cruel Intentions”, entre otras, Blair hizo público su diagnóstico de esclerósis múltiple en 2018. La actriz, de 50 años, estrenó en 2020 el documental “Introducing, Selma Blair”, dirigido por Rachel Fleit, en el que cuenta el proceso de adaptación a su nueva con la enfermedad.

"Me dijeron que hiciera planes para morir", explica la actriz en el tráiler. "No porque tenga esclerosis múltiple, porque estoy luchando contra la esclerosis múltiple".

Gene Hackman

Ganador de dos premios Oscar, el actor Gene Hackman, de 93 años, se retiró en 2004 cuando tenía 74 años debido a su condición cardiaca. Pese a que no anunció su retiro oficial, la última película en la que participó el actor fue en “Welcome to Moosport” de ese año.

Además, el 10 de enero de 2012, Hackman fue atropellado por un vehículo mientras montaba bicicleta en Islamorada, Florida, del que se recuperó prontamente.

