Concluye la operación de recuperación del globo espía chino

(CNN) -- Finalizaron las operaciones de recuperación para el presunto globo espía chino que fue derribado frente a la costa de Carolina del Sur a principios de este mes, informó el viernes el ejército estadounidense en un comunicado.

El esfuerzo de recuperación terminó después de que “los activos de la Marina asignados al Comando Norte de EE.UU. localizaron y recuperaron con éxito los escombros” del globo, según el comunicado del Comando Norte de Estados Unidos.

“Las piezas finales de los escombros irán al Laboratorio de la Oficina Federal de Investigaciones en Virginia para la explotación de contrainteligencia, como ha ocurrido con los escombros superficiales y subterráneos anteriores recuperados. Los buques de la Marina de EE.UU. y la Guardia Costera de EE.UU. han abandonado el área. Se han levantado los perímetros de seguridad aérea y marítima”, agrega el comunicado.

Los funcionarios estadounidenses son menos optimistas sobre la recuperación de los escombros de los tres objetos derribados sobre Norteamérica el fin de semana pasado.

El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el viernes que es muy posible que Estados Unidos y Canadá no puedan examinar los tres objetos no identificados.

“Nada nos gustaría más, pero no puedo sentarme aquí y prometerles que llegaremos a ese nivel de fidelidad en los detalles”, dijo Kirby en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Señaló el “clima invernal extremadamente malo” en el norte de Alaska y las “condiciones árticas” que dificultan enormemente los esfuerzos de recuperación. También dijo que la Real Policía Montada de Canadá no ha podido encontrar el objeto derribado en el territorio de Yukón y que los canadienses han decidido no buscar el objeto que cayó al lago Huron, mientras que Estados Unidos aún no ha determinado si lo hará.

Entonces, en condiciones bastante difíciles, será muy difícil encontrarlos, y mucho menos una vez que encuentre esos escombros, podrá hacer los análisis forenses para identificarlos. Así que no puedo prometerles que lo sabremos definitivamente de una forma u otra”, agregó.

Los funcionarios estadounidenses han dicho que el globo chino tenía una carga útil, o el equipo que transportaba, del tamaño de aproximadamente tres autobuses y era capaz de recopilar señales de inteligencia y tomar fotografías. El globo viajó sobre sitios sensibles en Montana, dijeron funcionarios, pero la administración dijo que siguió el camino del globo y trabajó para minimizar sus capacidades de recopilación de inteligencia.

Estados Unidos ha dicho que el globo es parte de una gran flota controlada por el ejército chino que ha realizado vigilancia en al menos 40 países en los cinco continentes en los últimos años.

CNN informó esta semana que la comunidad de inteligencia de EE.UU. examina la posibilidad de que el globo, que despegó de Hainan, China, en enero, no tenía la intención de viajar sobre EE.UU. continental, sino que fue desviado de su camino por fuertes vientos. El objetivo de vigilancia original del globo probablemente era Guam, pero el clima pudo haber desplazado el globo hacia el norte, dijeron las autoridades.

El presidente Joe Biden dijo el jueves que espera hablar con el presidente de China, Xi Jinping, sobre el globo, pero que no se disculpará por derribarlo.

“Espero que lleguemos al fondo de esto, pero no me disculpo por derribar ese globo”, afirmó.

Después de que el globo chino fuera derribado, el ejército estadounidense derribó tres objetos posteriores que eran mucho más pequeños y ahora se cree que no estaban vinculados al programa de vigilancia de ningún país, dijo Biden. En cambio, probablemente fueron utilizados con fines meteorológicos o de investigación por parte de entidades privadas.

Estados Unidos elaborará parámetros para avanzar sobre cómo manejar objetos no identificados en el espacio aéreo estadounidense que podrían representar un riesgo para las aeronaves civiles, señaló Biden.

