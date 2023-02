Últimas noticias del terremoto en Turquía y Siria: muertos, rescates y más

Crecen las críticas por la nueva campaña de terremotos de Turquía que recaudó más de US$ 6.100 millones

La nueva campaña de Turquía para las víctimas del terremoto, denominada "Türkiye One Heart", recaudó más de 115.100 millones de liras turcas (unos US$ 6.100 millones) después de que la mayoría de los canales y las estaciones de radio turcos la emitieran este miércoles por la noche para ayudar a los sobrevivientes del devastador terremoto que asoló a 11 provincias.

Muchas celebridades turcas conocidas asistieron a la cobertura en vivo para ayudar en la presentación de la campaña y para responder a las llamadas de donaciones.

Durante una llamada telefónica al programa en vivo, el gobernador Sahap Kavcioglu anunció que el Banco Central de Turquía (CBRT) donaría 30.000 millones de liras turcas (US$ 1.600 millones), que es la donación más alta y representa aproximadamente una cuarta parte de todo el dinero recaudado durante este miércoles en el espectáculo nocturno, según la agencia de noticias estatal local Anadolu.

Sin embargo, tras el anuncio de los montos de las donaciones y de dónde se recaudaba la mayor parte del dinero, las críticas en las redes sociales comenzaron a surgir.

El profesor Refet Gurkaynak, economista de la Universidad de Bilkent, escribió en su Twitter: “Sería genial si redujeras los salarios de los miembros del PPK (Comité de Política Monetaria del Banco Central), pero no sumaría 30.000 millones (espero). Si estás donando dinero del Banco Central, estás dando lo que es público, avergüénzate de jactarte por eso. (Y si estás inventando activos y creando nuevos pasivos a cambio, no creo que puedas dormir)”

Hakan Kara, ex economista jefe del Banco Central de Turquía, también cuestionó las donaciones a través de su cuenta de Twitter: “¿Es la 'donación' hecha por el Banco Central al público una donación en la práctica? Cuando el CBRT hace una donación al público, lo computa como un gasto, su ganancia disminuye y transfiere menos al Tesoro el año siguiente".

Kara agregó: "En otras palabras, en un sentido funcional, es el retiro de la ganancia que el CBRT transferirá al Tesoro en el futuro, en lugar de una subvención. ¿Qué hace? Este año, se alivian las finanzas públicas, el déficit presupuestario y la deuda pública son temporalmente bajos, y los gastos de interés público se reducen. ¿Cuál es el riesgo? Como resultado de esta transferencia, si el público gasta mucho más con la sensación de alivio temporal, aumentará la inflación".

También hubo bancos estatales y otras organizaciones que donaron grandes cantidades. Los bancos estatales de Turquía siguieron el ejemplo con Ziraat Bankasi prometiendo 20 mil millones de liras (US$ 1.000 millones), Vakif con 12 mil millones de liras turcas (US$ 637 millones) y Halk con 7.000 millones de liras (US$ 371.3 millones), informó Anadolu.

El editor en jefe de la popular plataforma de medios independientes de Turquía, Medyascope, Rusen Cakir, criticó la campaña al aire diciendo: "Mucho de esto es dinero que el Gobierno ya tenía, que podría haber sido donado sin el espectáculo de una gran transmisión de televisión... Parte de los grandes empresarios que han donado están tratando de reivindicarse haciendo donaciones frente a los ojos de todos. Aunque el dinero que se ha recaudado es significativo, la forma en que se llevó a cabo la recaudación de fondos para llamar la atención tiene un lado repulsivo”.

Los operadores GSM del país, Turkcell y Turk Telekom, también donaron 3.500 millones de liras (US$ 185,6 millones) y 2.000 millones de liras (US$ 106 millones), informó Anadolu.

El Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro de Turquía, Borsa Istanbul y el Grupo Bancario Turco Turquía Sigorta donaron 2 mil millones de liras (US$ 106 millones) cada uno.

La empresa de defensa del país Baykar y la aerolínea de bandera Turkish Airlines también donaron cada una 2.000 millones de liras (US$ 106 millones).

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, los miembros del gabinete, los líderes de los partidos de oposición y muchas celebridades también hicieron grandes donaciones a la campaña.

Las donaciones recolectadas a través de la campaña se enviarán a la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias del país (AFAD) y a la Sociedad de la Media Luna Roja Turca, según Anadolu.