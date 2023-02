Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Zelensky descarta ceder territorio en un posible futuro acuerdo de paz con Rusia, según declara a BBC News

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no estaría de acuerdo en ceder ningún territorio ucraniano en un potencial futuro acuerdo de paz con Rusia, dijo en una entrevista con BBC News, advirtiendo que podría llevar a Rusia a "seguir volviendo."

"Cualquier compromiso territorial nos haría más débiles como Estado", declaró Zelensky a BBC News. "No se trata del compromiso en sí. ¿Por qué habríamos de temerlo? Hay millones de compromisos en la vida. La cuestión es ¿con quién? ¿Compromiso con Putin? No. Porque no hay confianza".

Zelensky también dijo que la ofensiva de primavera, de la que habían advertido las autoridades de Kyiv, ya había comenzado.

"Los ataques rusos ya se están produciendo desde varias direcciones", dijo.

También respondió a los comentarios realizados este jueves en rueda de prensa por el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, en los que Lukashenko insistió en que no enviaría tropas a Ucrania a menos que la propia Belarús fuera atacada.

"Espero que Belarús no se una a la guerra", declaró Zelensky a BBC News. "Si lo hace, lucharemos y sobreviviremos".

Zelensky añadió que sería un "gran error" permitir que Rusia utilizara Belarús como punto de partida para un ataque.