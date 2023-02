Fallece a los 84 años la actriz Stella Stevens, estrella de Hollywood de los años 60 y 70

(CNN) -- Stella Stevens, la actriz conocida por sus papeles en la pantalla grande junto a Jerry Lewis y Elvis Presley, murió en Los Ángeles este viernes después de una larga batalla contra la enfermedad del Alzheimer. Tenía 84 años, según su hijo, el productor de cine Andrew Stevens.

"Había estado en un hospicio durante bastante tiempo atravesando la etapa siete de la enfermedad del Alzheimer", dijo su hijo a CNN.

"El Alzheimer es una enfermedad insidiosa que afectó no solo a mi madre, sino también a mi abuela y a mi tía abuela. Espero que el trabajo de mi madre sea recordado por sus colaboraciones con algunos de los íconos más grandes de la industria del entretenimiento", dijo Andrew.

Stella deja "un legado de más de 200 títulos del cine y la televisión", según el obituario de los Globos de Oro.

"En 1960, Stella Stevens ganó un premio Globo de Oro como Nueva Estrella del Año por su papel debut como actriz en el musical Say One for Me, protagonizado por Bing Crosby, Debbie Reynolds y Robert Wagner", dice el artículo de los Globos de Oro.

A Stella le sobreviven su único hijo y tres nietos adultos, Amelia, Aubrey y Samuel Stevens.