Bella Thorne rechaza dar autógrafos en fotografías sexis de su adolescencia

(CNN) -- No te acerques a Bella Thorne con una imagen subida de tono de ella de cuando era adolescente.



La actriz de 25 años contó a The Hollywood Reporter una interacción que tuvo con una persona que le solicitó un autógrafo en el Festival de Cine de Sundance, quien, según Thorne, intentó que le firmara fotos provocativas de ella.

"Normalmente no los reto, pero me ofendieron. Era un tipo y estaba poniendo las fotos delante de mí y aparté la vista un segundo y volví a mirar y había una foto de mi portada de la revista GQ", explicó Thorne. "Es muy sexi y se me ve el trasero y llevo lencería y estoy en topless. Le dije que no la firmaría, me la quitó y volvió a ponérmela delante. Le dije: 'No, no voy a firmar eso'".

Thorne dijo que el hombre le presentó otra imagen sexi para que la firmara.

"No me gustó. Era inapropiada", dijo. "Había algunas cosas allí de una campaña de Candies que hice cuando tenía 16 años y estaba claro que él quería que firmara cosas que se veían como sexi e incluso menores de edad y yo estaba como, 'Dame otra cosa'".

Dijo que el que le pedía autógrafos le preguntó: "¿No son todas sexis?".

"No, ya es suficiente. Pero lo entiendo, tienen que ganar dinero y todo el mundo tiene un trabajo, así que lo entiendo", dijo Thorne. "Es que tenía menos de 18 años y es inapropiado".

Thorne, que en 2019 fue galardonada por Pornhub con el Vision Award por el debut como directora de su película para adultos, "Her & Him", es una ex estrella infantil de Disney que ahora dice que si pudiera, se replantearía el tomarse fotos subidas de tono en la adolescencia.

"Tampoco puedes pasar tu tiempo tratando de recuperar esos momentos o momentos en los que eras demasiado sexi o pensar que ser mujer es solo esto o aquello", dijo a The Hollywood Reporter.