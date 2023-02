Blinken dice que EE.UU. no tiene "ninguna duda" de que China vigilaba con un globo

Mira cómo es de cerca el presunto globo espía chino 0:50

Washington (CNN) -- El Secretario de Estado Antony Blinken ha dejado claro que Estados Unidos no tiene ninguna duda de que China pretendía vigilar a Estados Unidos a través del globo que finalmente fue derribado frente a la costa de Carolina del Sur a principios de este mes.

"No puedo decir dispositivamente cuál era la intención original, pero eso no importa porque lo que vimos cuando estaba sobre Estados Unidos era claramente un intento de vigilar emplazamientos militares muy sensibles", dijo Blinken en el programa "This Week" de la cadena ABC en una entrevista grabada el sábado.

"El globo sobrevoló muchos de ellos. En algunos casos, merodeó", añadió. "Tomamos medidas para proteger esa información. Tomamos medidas para obtener información sobre el globo. Y creo que sabremos más cuando... consigamos realmente los restos".

Tras el derribo del presunto globo espía chino, el ejército estadounidense derribó tres objetos posteriores mucho más pequeños y que ahora se cree que no estaban vinculados a ningún programa de vigilancia de ningún país, según declaró la semana pasada el Presidente Joe Biden. En su lugar, es probable que fueran utilizados con fines meteorológicos o de investigación por entidades privadas.

Las autoridades estadounidenses han afirmado que el globo chino, por el contrario, tenía una carga útil -o el equipo que transportaba- del tamaño de unos tres autobuses y era capaz de recoger señales de inteligencia y tomar fotografías. El globo sobrevoló zonas sensibles de Montana, según las autoridades, pero la administración ha afirmado que siguió la trayectoria del globo y trabajó para reducir al mínimo su capacidad de recopilación de información de inteligencia.

EE.UU. ha afirmado que el globo formaba parte de una gran flota controlada por el ejército chino que ha realizado labores de vigilancia sobre al menos 40 países de los cinco continentes en los últimos años.

"No nos cabe la menor duda de lo que el globo, una vez sobrevolando Estados Unidos, pretendía hacer. Y no tenemos ninguna duda sobre el programa de globos de vigilancia de China, que se ha utilizado en más de 40 países de todo el mundo", declaró Blinken a ABC.

Sobre el tema de la invasión rusa de Ucrania, el máximo diplomático estadounidense dijo el domingo que le preocupa el apoyo de China al ejército ruso, concretamente que Pekín esté considerando suministrar a Moscú "apoyo letal".

CNN informó anteriormente de que Estados Unidos ha empezado a observar últimamente tendencias "preocupantes" en el apoyo de China al ejército ruso, y hay indicios de que Pekín quiere "acercarse sigilosamente a la línea" de proporcionar ayuda militar letal a Rusia sin ser descubierto, según funcionarios estadounidenses familiarizados con la información.

Los funcionarios no quisieron describir en detalle qué información de inteligencia ha visto EE.UU. que sugiera un cambio reciente en la postura de China, pero dijeron que los funcionarios de EE.UU. han estado lo suficientemente preocupados como para compartir la inteligencia con aliados y socios en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania en los últimos días.

"Lo hemos estado observando muy de cerca", declaró Blinken al programa "Face the Nation" de la cadena CBS durante su estancia en Múnich.

"La preocupación que tenemos ahora se basa en la información que tenemos de que están considerando proporcionar apoyo letal, y les hemos dejado muy claro que eso causaría un grave problema para nosotros y en nuestra relación", dijo Blinken.

Natasha Bertrand y Oren Liebermann de CNN contribuyeron a este reportaje.