¿Por qué Estados Unidos acusó a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad y qué significa eso?

¿Se está cometiendo genocidio en Ucrania? Estos líderes opinan que sí 5:11

(CNN) -- Un año después de la brutal y no provocada guerra de Rusia invasión de Ucrania, Estados Unidos dice que ha visto suficiente.

“En el caso de las acciones de Rusia en Ucrania, hemos examinado la evidencia, conocemos los estándares legales y no hay duda: estos son crímenes contra la humanidad”, dijo la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris en la Conferencia de Seguridad de Munich este fin de semana.

“A todos los que han perpetrado estos crímenes, y a sus superiores que son cómplices de esos crímenes, ustedes tendrán que rendir cuentas”, agregó.

La declaración marca la acusación más fuerte hasta ahora de Estados Unidos contra Rusia ya que busca castigar a Moscú por su guerra de agresión.

El gobierno de Estados Unidos declaró en marzo de 2022 que miembros de las fuerzas armadas rusas habían cometido crímenes de guerra en Ucrania. El presidente Joe Biden llegó a decir que las atrocidades cometidas por las tropas de Moscú califican como “genocidio”.

Si bien la determinación de “crímenes contra la humanidad” es significativa, por ahora sigue siendo en gran medida simbólica. No desencadena de inmediato ninguna consecuencia específica, ni le da a Estados Unidos la capacidad de enjuiciar a los rusos involucrados en la perpetración de delitos.

Sin embargo, podría proporcionar a los organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, pruebas para tratar efectivamente de perseguir esos crímenes.

Esto es lo que debes saber sobre cómo se procesan este tipo de delitos en el escenario internacional.

¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?

Un crimen de lesa humanidad es definido por la Corte Penal Internacional como un acto “cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil, con conocimiento del ataque”.

Esto puede incluir, entre otras cosas, asesinato, exterminio, tortura, esclavitud, violencia sexual, deportación o traslado forzoso de población u otros actos inhumanos.

“Reservamos las determinaciones de crímenes contra la humanidad para los crímenes más atroces”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado este sábado. “Estos actos no son aleatorios ni espontáneos; son parte del ataque generalizado y sistemático del Kremlin contra la población civil de Ucrania”.

¿Qué evidencia citó EE.UU.?

En su discurso, la vicepresidenta Kamala Harris describió instancias específicas que han salpicado clips de noticias e informes oficiales.

“Primero, desde los días iniciales de esta guerra no provocada, hemos sido testigos de cómo las fuerzas rusas cometieron atrocidades horrendas y crímenes de guerra”, dijo Harris.

“Las fuerzas rusas han llevado a cabo un ataque generalizado y sistémico contra la población civil: horribles actos de asesinato, tortura, violación y deportación. Asesinatos al estilo ejecución, golpizas y electrocución”, agregó.

“Las autoridades rusas han deportado por la fuerza a cientos de miles de personas de Ucrania a Rusia, incluidos niños. Han separado cruelmente a los niños de sus familias”, dijo Harris.

El discurso de Harris citó pruebas de ataques rusos indiscriminados dirigidos deliberadamente contra civiles, incluido el bombardeo de un hospital de maternidad que mató a una madre embarazada y de un teatro en Mariupol, donde murieron cientos de personas.

Nuevas imágenes del interior del teatro de Mariúpol 0:54

La vicepresidenta de Estados Unidos habló de las horribles imágenes de Bucha que mostraban a hombres y mujeres baleados y que fueron dejados en las calles pudriéndose, así como los informes de las Naciones Unidas de una niña de 4 años que fue agredida sexualmente por un soldado ruso.

Como sucedió cuando el gobierno de Estados Unidos declaró que Rusia cometió crímenes de guerra en marzo pasado, queda por ver si habrá responsabilidad y si el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, se verá obligado a asumir alguna responsabilidad.

“Seguiremos apoyando el proceso judicial en Ucrania y las investigaciones internacionales porque se debe hacer justicia. Pongámonos todos de acuerdo, en nombre de todas las víctimas, conocidas y desconocidas: se debe hacer justicia”, dijo Harris.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional es una corte que opera independientemente. Está ubicada en La Haya, Países Bajos, y fue creada por un tratado llamado el Estatuto de Roma y fue presentada por primera vez ante las Naciones Unidas.

¿Quién cae bajo la jurisdicción del tribunal?

La mayoría de los países de la Tierra, 123 de ellos, son partes del tratado, pero hay excepciones muy grandes y notables. Esa es la clave de esta historia, ya que ni Rusia ni Ucrania, ni Estados Unidos, son parte del acuerdo.

Desentierran cientos de cuerpos en Bucha para identificarlos 3:47

Entonces, ¿cómo puede la CPI abordar estas acusaciones?

El tribunal juzga a personas, no a países, y se enfoca en aquellos que tienen la mayor responsabilidad: líderes y funcionarios. Si bien Ucrania no es miembro de la corte, previamente aceptó su jurisdicción. En teoría, los funcionarios rusos acusados podrían ser procesados por el tribunal. Sin embargo, la CPI no lleva a cabo juicios en ausencia, por lo que tendrían que ser entregados por Rusia o arrestados fuera de Rusia. Esto parece poco probable.

Entonces, ¿podría afectar el conflicto?

Una investigación de la CPI podría afectar cualquier espacio diplomático para las negociaciones, ya que Putin y otros perpetradores acusados no quieren arriesgarse a ser arrestados si viajan fuera del país. También podría debilitar la popularidad de Putin en casa, pues los rusos podrían perder la fe en su capacidad de liderazgo.

¿Cuánto tiempo tardan estas investigaciones?

Si la justicia en general se mueve lentamente, la justicia internacional apenas se mueve. Las investigaciones en la CPI llevan muchos años. Solo se han ganado un puñado de condenas.

Una investigación preliminar sobre las hostilidades en el este de Ucrania duró más de seis años, desde abril de 2014 hasta diciembre de 2020. En ese momento, el fiscal dijo que había pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los próximos pasos se vieron frenados por la pandemia de covid-19 y la falta de recursos en el tribunal, que está realizando múltiples investigaciones.

¿Cuál es la respuesta de Rusia?

Anatoly Antonov, embajador de Rusia en los Estados Unidos, presentó la acusación de crímenes contra la humanidad como un intento de “satanizar” a Rusia, según la agencia estatal de noticias TASS.

“Consideramos tales insinuaciones como un intento, sin precedentes en términos de cinismo, de demonizar a Rusia”, dijo Antonov este fin de semana.