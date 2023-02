Un mito sobre el parto se está extendiendo en TikTok. Los doctores dicen que la verdad es diferente

Mujeres embarazadas publican sus "últimos deseos" en TikTok 1:26

(CNN) -- Ashley Martinez tiene cuatro hijos y está embarazada de la hija que ha deseado durante años.

El mes pasado, publicó un video en internet implorando a los médicos que prioricen su vida, no la vida de su bebé por nacer, si surgen complicaciones durante el trabajo de parto y se trata de esa elección.

Martinez, que vive en San Antonio, Texas, dará a luz en mayo y es una de varias personas embarazadas que recientemente publicaron videos de su "testamento" en TikTok.

Martínez tuvo una cesárea de emergencia durante su último embarazo después de que su cordón umbilical se salió antes que su bebé, una condición rara pero peligrosa conocida como prolapso del cordón umbilical que puede privar al bebé del flujo sanguíneo vital y de oxígeno.

Martínez describió su último parto como aterrador. Ocho meses después de que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade, poniendo fin al derecho constitucional al aborto, dijo que le preocupa lo que sucedería si volviera a enfrentar desafíos similares.

Desde el fallo de junio, varios estados de EE.UU. han penalizado los abortos, lo que genera temores de que los médicos prioricen la vida del feto durante una emergencia médica.

Martínez perdió a su madre a una edad temprana por un linfoma no Hodgkin, y la idea de que sus hijos pasen por una tragedia similar la aterroriza.

“Tener que ir a otro parto donde me van a hacer una cesárea, me da miedo”, dijo la mujer de 29 años. “Mi cuarto embarazo fue mi única cesárea. Siempre he pensado en no estar aquí para mis hijos solo por lo que pasé al crecer sin mi madre”.

Más de una docena de estados en EE.UU. prohibieron o restringieron severamente el acceso al aborto tras la decisión de la Corte Suprema hace ocho meses. Las prohibiciones del aborto han llevado al caos legal a medida que los defensores llevan la lucha a los tribunales.

Aun así, varios obstetras y ginecólogos le dijeron a CNN que una decisión difícil entre salvar la vida de una madre y la de un bebé durante el parto, como la que se describe en los videos de TikTok, es muy poco probable.

La tendencia "testamento" de TikTok desata fuertes emociones

Esta tendencia en TikTok ha provocado una oleada de videos de duelos entre mujeres embarazadas y otras personas. Algunas han publicado videos diciéndoles a los médicos en tales situaciones que prioricen primero a sus bebés por nacer y criticando a aquellos que expresaron una opinión diferente.

Martínez admite que su madre, que murió a los 25 años, probablemente hubiera elegido salvar a su hijo primero si hubiera podido.

"Mi madre, ella no tenía otra opción, ¿sabes?", dijo Martínez. “El mensaje que quiero enviar es básicamente que nadie está bien o mal en esta situación. En ambas situaciones, es una decisión difícil elegir a tus hijos sobre tu bebé por nacer”.

En Texas, donde vive Martínez, los abortos están prohibidos en todas las etapas del embarazo, a menos que haya una emergencia médica que ponga en peligro la vida.

La Dra. Franziska Haydanek, obstetra/ginecóloga en Rochester, Nueva York, que comparte consejos médicos en TikTok, dijo que ha notado muchos videos de "testamento" en los últimos meses.

En la mayoría de los videos, aparece una mujer junto a un mensaje escrito que dice algo como: “Si hay complicaciones durante el parto, sálvame antes que el bebé”. Algunas personas, incluida Martínez, hacen referencia a sus hijos en su decisión e incluso los muestran en el video.

Uno fue publicado por Tuscany Gunter, de 22 años, una mujer cuyo bebé nacerá en abril. El aborto después de las 20 semanas de embarazo es ilegal en su estado natal de Carolina del Norte, y Gunter le dijo a CNN que grabó su mensaje en solidaridad con otras personas que dijeron que primero se elegirían a sí mismas.

“Quería que se supiera cuál es mi posición y apoyar a otras mujeres que están siendo criticadas en línea por decir que preferirían ser salvadas antes que su bebé”, dijo Gunter, que vive en Fayetteville.

“Como madre de tres niños pequeños, no puedo descargarles el trauma emocional de perder a su madre cuando eran niños y esperar que lo afronten. Si bien me sentiría abrumado por perder un bebé, también necesito pensar en mis otros hijos vivos... Y sé que el bebé que falleció estaría a salvo sin tener que experimentar ningún dolor o tristeza”.

Otra mujer, Leslie Tovar de Portland, Oregón, dijo que aunque su estado no tiene restricciones legales sobre el aborto, publicó su video porque temía que los médicos priorizaran salvar a su hijo por nacer para evitar ramificaciones legales en la era posterior a Roe v. Wade.

“Tengo otros dos niños en casa que necesitan a mamá. No puedo soportar la idea de mis dos hijos pequeños de 6 y 4 años sin su madre”, dijo.

Las tres mujeres dijeron que habían tenido estas conversaciones con sus parejas, quienes acordaron que deberían ser salvadas primero.

De su esposo, Tovar dijo: "Sus palabras exactas fueron: 'Siempre podríamos tener otro bebé más adelante en la vida, pero nunca reemplazaremos a la madre de mis hijos, no podría hacer esto sin ti'".

Los médicos no eligen a quién salvar durante el trabajo de parto, dicen los expertos

Es cierto que ocasionalmente surgen complicaciones durante un embarazo que llevan a los médicos a recomendar el parto para salvar la vida de la madre, dijeron los expertos médicos.

Si esto se hace antes de que el feto sea viable — menos de 24 semanas — las posibilidades de que el bebé sobreviva son bajas, dijo la Dra. Elizabeth Langen, médica de medicina materno-fetal del Hospital de Mujeres Von Voigtlander de la Universidad de Michigan.

La reversión de Roe v. Wade hizo que la interrupción de tales embarazos fuera más complicada, dicen Langen y Haydanek.

En los casos que involucran a un bebé que no es viable, podría significar que incluso cuando es poco probable que sobreviva y la salud de la madre está en riesgo, la prioridad será salvar al bebé por temor a las ramificaciones legales, dijo Langen.

Pero ambos médicos dicen que estos escenarios no ocurren durante el nacimiento de un bebé viable. En ese caso, Roe v. Wade está “menos involucrado”, dijo Haydanek.

“Hacemos todo lo posible para salvar a ambos (la madre y el bebé)”, dijo. “No puedo pensar en un momento en el que el equipo médico haya tenido que tomar una decisión sobre a quién salvar en una paciente en trabajo de parto viable. Simplemente no es un escenario real en la medicina moderna, solo uno que estamos viendo en la televisión”.

Los hospitales tienen suficientes recursos (equipos de unidades de cuidados intensivos neonatales y de obstetricia, por ejemplo) para satisfacer las necesidades tanto de la madre como del bebé, dijeron Haydanek y Langen.

“Por lo general, hacemos todo lo posible para cuidar tanto a la madre como al bebé. Y muy rara vez hay una circunstancia en la que haremos algo para dañar a la madre para beneficiar al bebé”, agregó Langen.

“Si la salud de la mamá se está deteriorando, en última instancia, no podrá mantener el bienestar del bebé”, dijo Langen. “Y, en general, lo que alentamos a la gente a hacer es realmente apoyar la salud de la madre, porque eso es lo mejor para la madre y el bebé”.

Ambos médicos dijeron que es importante que las pacientes hablen con sus proveedores de atención médica sobre sus preocupaciones y compartan sus deseos de "testamento" con sus seres queridos en caso de que haya complicaciones durante el trabajo de parto que requieran que las parejas tomen decisiones médicas.

Sin embargo, esas decisiones no implicarán que los médicos le pregunten a su pareja qué vida debe ser lo primero, dijeron.

“Antes de pelear con tu pareja sobre a quién elegir salvar, debes saber que no hay una situación en la que te preguntemos eso”, dijo Haydanek, quien calificó la tendencia de TikTok como “horriblemente inductora de ansiedad”.

Dijo que ha surgido tantas veces en los últimos meses que hizo su propio video de TikTok para tranquilizar a los futuros padres.

“Por favor, no sientas que tienes que tomar esta decisión”, dice en el video. “Sé de primera mano cuánta ansiedad puede haber en el embarazo… pero no es una situación en la que te vas a encontrar”.