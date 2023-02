Exigen a Norfolk Southern asumir toda la limpieza tras el descarrilamiento de tren con sustancias tóxicas en Ohio

En East Palestine hay enojo por la falta de respuestas de autoridades 0:58

(CNN)-- La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó a Norfolk Southern que se encargue de toda la limpieza necesaria tras el descarrilamiento de un tren que transportaba sustancias químicas tóxicas en East Palestine, Ohio.



La EPA anunció su orden jurídicamente vinculante este martes, 18 días después del descarrilamiento del tren de carga. La catástrofe provocó un incendio que duró un día, lanzó columnas de humo negro al aire y generó la liberación intencionada de cloruro de vinilo para evitar una explosión más catastrófica.

Algunos residentes han informado de problemas de salud, y unos 3.500 peces han muerto en los cursos de agua de Ohio desde el accidente.

"Norfolk Southern pagará por limpiar el desastre que ha creado y el trauma que ha infligido a esta comunidad", declaró a la prensa Michael Regan, administrador de la EPA.

Como parte de la orden jurídicamente vinculante de la EPA, Norfolk Southern deberá:

Identificar y limpiar el suelo y los recursos hídricos contaminados,

Reembolsar a la EPA los servicios de limpieza que se ofrecerán a los residentes y a las empresas para proporcionar una capa adicional de tranquilidad, y que serán llevados a cabo por personal y contratistas de la EPA,

Asistir y participar en reuniones públicas a petición de la EPA y publicar información en línea, y

Pagar los costos de la EPA por el trabajo realizado en virtud de la orden.

La orden entrará en vigor este jueves. CNN se puso en contacto con Norfolk Southern para obtener comentarios.

Si la compañía ferroviaria no cumple las demandas, la EPA dijo que intervendrá de inmediato, llevará a cabo los trabajos necesarios y luego tratará de obligar a Norfolk Southern a pagar el triple del costo.

La EPA dijo que ejercerá su autoridad más fuerte contra el operador del tren bajo la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad (CERCLA, por sus siglas en inglés).

"De ninguna manera, Norfolk Southern se librará del lío que ha creado", dijo Regan.

El gobernador y el jefe de la EPA brindan con agua del grifo

Horas antes del anuncio de la EPA, Regan y el gobernador Mike DeWine visitaron una casa de East Palestine y trataron de tranquilizar a los residentes que el suministro de agua municipal es seguro.

Levantaron dos vasos llenos de agua directamente del grifo y brindaron antes de beber.

El suministro municipal de agua proviene de cinco pozos subterráneos profundos que están revestidos de acero, han dicho los funcionarios estatales. Pero los residentes con agua de pozos privados deben hacer analizar esa agua antes de utilizarla, ya que esa agua puede proceder de fuentes más cercanas a la superficie del suelo.

"Las autoridades estatales y locales seguirán tomando muestras de agua y la EPA seguirá realizando análisis del aire interior a los residentes de la zona de evacuación", declaró Regan el martes.

Pero "reconozco que no importa cuántos datos recojamos o proporcionemos, no serán suficientes para tranquilizar completamente a todo el mundo", dijo el jefe de la EPA.

"Puede que no sea suficiente para restaurar la sensación de seguridad y protección que esta comunidad tuvo una vez. Pero vamos a trabajar juntos, día a día, durante el tiempo que sea necesario para asegurarnos de que esta comunidad vuelve a sentirse como en casa".

El suelo contaminado persiste en East Palestine

El suelo bajo las vías del ferrocarril en el lugar del siniestro sigue contaminado, y es necesario levantar las vías para retirar ese suelo, dijo el martes el director de la Agencia de Protección Medioambiental de Ohio.

El gobernador reconoció la preocupación de los residentes por la tierra contaminada y dijo que se han retirado 3.500 metros cúbicos de tierra y 1,1 millones de galones de agua contaminada de East Palestine.

"El ferrocarril volvió a poner las vías en funcionamiento y la tierra que había bajo las vías no había sido tratada", dijo DeWine. "Habrá que levantar las vías y retirar esa tierra".

Ohio abre una nueva clínica de salud en East Palestine

Para hacer frente a los crecientes informes de erupciones cutáneas, dolores de cabeza, náuseas y otros síntomas en East Palestine, el estado abrió una nueva clínica de salud para los residentes.

La clínica de salud contará con enfermeras tituladas, especialistas en salud mental y, en ocasiones, un toxicólogo, según informó el Departamento de Salud de Ohio.

Se espera que equipos médicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) lleguen a la comunidad esta misma semana para ayudar a evaluar los peligros que puedan quedar.

Las autoridades han asegurado repetidamente a los residentes que el aire y el suministro municipal de agua de la ciudad son seguros. Los equipos han inspeccionado cientos de hogares y no han detectado niveles peligrosos de contaminantes, según la EPA.

Aun así, la vida en East Palestine se ha visto alterada porque los residentes cuestionan los resultados y se preguntan si es realmente seguro beber el agua o respirar el aire.

"Será importante vigilar la salud de las personas y el medio ambiente en torno al descarrilamiento del tren durante algún tiempo, ya que es posible que los efectos sobre la salud no se manifiesten hasta más tarde", declaró la Dra. Erin Haynes, científica de salud ambiental de la Universidad de Kentucky.

"Nunca deberíamos decir que hemos terminado de examinar a esta comunidad en busca de posibles exposiciones e impactos sobre la salud".

Cierre temporal de tomas de agua en otras ciudades por contaminación

Algunos cursos de agua resultaron contaminados tras el accidente, causando la muerte de unos 3.500 peces. Pero los funcionarios han dicho que creen que esos contaminantes ya fueron contenidos.

Norfolk Southern instaló barreras y diques para restringir el flujo de agua contaminada de Sulphur Run y Leslie Run, dos arroyos donde se encontraron peces muertos, según la EPA.

"El vertido fluyó hacia el río Ohio durante la primera descarga, pero el río Ohio es muy grande y es una masa de agua capaz de diluir los contaminantes con bastante rapidez", declaró la semana pasada Tiffani Kavalec, funcionaria de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ohio.

Kavalec dijo que la agencia está bastante segura de que los "bajos niveles" de contaminantes que quedan no se transmiten a los consumidores de agua.

Adicionalmente colocaron una serie de bombas río arriba para redirigir Sulphur Run alrededor del lugar del descarrilamiento, dijo Norfolk Southern este lunes.

"Los equipos medioambientales están tratando las partes afectadas de Sulphur Run con barreras, aireación y unidades de filtración de carbono", añadió Norfolk Southern. "Esos equipos también están trabajando con expertos en arroyos para recoger muestras de suelo y aguas subterráneas para desarrollar un plan integral para abordar cualquier contaminación que permanezca en las orillas del arroyo y el sedimento".

Las tomas de agua del río Ohio que se cerraron el domingo "como medida de precaución" se reabrieron después de que el muestreo "no detectara ninguno de los productos químicos específicos del descarrilamiento del tren", dijeron este lunes Servicios de Aguas de Cincinnati y Distrito de Aguas del Norte de Kentucky.

Un tercer proveedor, la empresa de servicios públicos de Maysville, en Kentucky, anunció que había cerrado temporalmente las tomas de agua del río Ohio el sábado, cuando se esperaba que las sustancias químicas tóxicas liberadas en el río por el descarrilamiento llegaran a la toma de tratamiento de agua de Kentucky, según declaró el director general de la empresa, Mark Julian.

Las mediciones del agua han estado por debajo del nivel de preocupación, dijo Julian, y Maysville tomó medidas de precaución al cerrar temporalmente su válvula de entrada del río Ohio debido a la preocupación pública.

"La conclusión es que cualquier persona a lo largo del río Ohio, donde pasaron los contaminantes puede respirar tranquila", dijo.

Mientras tanto, la mayoría de los vagones peligrosos permanecen en el lugar del accidente mientras los investigadores siguen investigando el siniestro. Sin embargo, Norfolk Southern anunció este lunes que ya se han retirado del lugar del descarrilamiento cerca de siete toneladas de tierra contaminada y 1,1 millones de galones de agua contaminada.

El suelo contaminado se convirtió en un punto de controversia la semana pasada después de que un documento público enviado a la EPA el 10 de febrero no incluyera la retirada del suelo entre las actividades de limpieza completadas. Aún no se sabe qué importancia o impacto habrá tenido en las zonas circundantes la tierra que no se retiró antes de la reapertura del ferrocarril el 8 de febrero.

Algunos negocios de East Palestine están en dificultades

A medida que se extiende el escepticismo sobre la seguridad del aire y el agua, algunos negocios locales dicen que han registrado menos clientes.

"Todo el mundo tiene miedo... No quieren entrar y beber agua", dijo Teresa Sprowls, propietaria de un restaurante en East Palestine, a WOIO, afiliada de CNN.

Una estilista de una peluquería dijo a WOIO que no hay duda de que la peluquería ha perdido negocio y que los clientes pueden estar preocupados por lo que puede haber en el agua con la que les lavan el cabello.

"Sé que muchos de nuestros negocios ya están sufriendo mucho porque la gente no quiere venir aquí", dijo la propietaria de un invernadero local, Dianna Elzer, a WPXI, afiliada de CNN.

Su marido, Donald Elzer, compartió sus preocupaciones, diciendo: "Es devastador. Cuanto más tiempo pase, peor".

A Dianna Elzer también le preocupan las consecuencias económicas a largo plazo para la comunidad.

"Nuestros valores de propiedad, ¿quién va a querer comprar una casa aquí ahora?", dijo a WPXI. "Va a ser una larga lucha para volver a donde estábamos".

El secretario de Transporte de EEUU visitará Ohio... pero no por ahora

Mientras los residentes piden que tanto Norfolk Southern como los funcionarios del gobierno se hagan responsables, el secretario de Transporte de EE.UU., Pete Buttigieg, dijo que planea visitar East Palestine "cuando sea el momento adecuado", pero no anunció una fecha en concreto.

Este lunes anunció nuevos esfuerzos del Departamento de Transporte para mejorar la seguridad ferroviaria.

"Estamos acelerando y aumentando nuestras líneas actuales de esfuerzo en materia de regulación e inspección ferroviaria aquí en el Departamento de Transporte de EE.UU., incluida una mayor regulación de los trenes inflamables de alta peligrosidad y de los frenos neumáticos controlados electrónicamente, normas que fueron recuperadas bajo la administración anterior, en toda la medida que nos permite la ley actual, y seguiremos utilizando los recursos de la Ley Bipartidista de Infraestructuras para financiar proyectos que mejoren la seguridad ferroviaria", dijo Buttigieg.

En un comunicado de prensa del Departamento de Transporte se afirma que la agencia seguirá presionando para que se apruebe la "Regla de dotación de personal para trenes", que exigiría un mínimo de dos miembros de la tripulación en la mayoría de las operaciones ferroviarias. Norfolk Southern se ha opuesto a la norma propuesta.

Norfolk Southern ha comprometido millones de dólares en ayuda financiera a East Palestine, incluidos US$ 3,4 millones en ayuda financiera directa a las familias y un fondo de asistencia comunitaria de un millón de dólares, entre otras ayudas, según informó la empresa.

El CEO de Norfolk Southern, Alan Shaw, publicó una carta abierta en la que decía a los residentes de East Palestine: "Los escucho" y "estamos aquí y nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario para garantizar su seguridad y ayudar a East Palestine a recuperarse y prosperar".

"Junto con los funcionarios de salud locales", dijo Shaw, "hemos implementado un programa integral de pruebas para garantizar la seguridad del agua, el aire y el suelo de East Palestine".

-- Celina Tebor, Linh Tran, Elizabeth Hartfield, Brenda Goodman, Jen Christensen, Maegan Vázquez, Sabrina Souza y Nicki Brown de CNN contribuyeron con este reportaje.