Colombia ofrece la nacionalidad al escritor nicaragüense Sergio Ramírez

Sergio Ramírez: No dejaré de ser nicaragüense 2:16

(CNN Español) -- El canciller de Colombia, Alvaro Leyva, anunció este miércoles que han ofrecido la nacionalidad colombiana al escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Ramírez fue uno de los expulsados de Nicaragua y despojado de su nacionalidad por el Gobierno de Daniel Ortega.



Leyva se reunió con el novelista y periodista en España en un encuentro en el que también se encontraban el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y el expresidente del Gobierno de España Felipe González.

“Ayer, en Madrid, España, interpretando la solidaridad del país todo y el sentimiento del presidente Gustavo Petro, ofrecí la nacionalidad colombiana al político, intelectual y escritor nicaragüense Sergio Ramírez", dijo el canciller colombiano.

Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 y recibió el premio Cervantes en el 2017.

Expulsión de Nicaragua

Ramírez fue uno de los expulsados por el régimen de Daniel Ortega. El 10 de febrero pasado, 222 prisioneros fueron liberados y trasladados desde Nicaragua hacia Estados Unidos.

La decisión de la Justicia indicó entonces que: “Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública así como ejercer cargos de elección popular quedando suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.

Pese a la alegría de familiares y allegados por la noticia, no son pocos los organismos que han advertido que no se trató de una liberación. La Secretaría General de la OEA afirmó que lo ocurrido no es "una liberación. Estas personas fueron injustamente encarceladas —algunas durante años— por pensar, manifestar o escribir sus opiniones contrarias al régimen imperante en Nicaragua. Muchas de ellas fueron torturadas, aisladas de todo contacto con el mundo exterior".

publicidad

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo por su parte que hay un desconocimiento de la ley porque lo ocurrido fue un destierro y no una "deportación".