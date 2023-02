Los Latin Grammy salen de Estados Unidos por primera vez: España es su destino para la ceremonia de 2023

Esto tiene la bolsa de regalos de los Latin Grammy 2022 2:40

(CNN Español) – Por primera vez en su historia, los Latin Grammy saldrán de Estados Unidos. Este miércoles se dio a conocer que la ceremonia de premios se realizará por primera vez en España, en la región de Andalucía, en el sur del país.

La información la dio a conocer Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en una rueda de prensa.

"Andalucía albergará este año dos grandes conciertos, a partir de septiembre, y acogerá en noviembre la Latin Grammy Week. Una semana de actividades de primerísimo nivel con al menos ocho grandes eventos musicales que tendrán como el colofón la entrega de los premios. Una semana en el que las estrellas más importantes de la música latina brillarán precisamente en Andalucía", dijo Moreno.

En esa misma rueda de prensa, Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, dijo: "Que el Latin Grammy salga por primera vez de los Estados Unidos es un motivo de especial celebración y qué mejor que en Andalucía, con extraordinarios anfitriones".

La Academia Latina de la Grabación confirmó la noticia a CNN en Español y dijo que es posible que Sevilla sea la ciudad que acoja la ceremonia.

“Estamos considerando Sevilla como cuidad sede para la 24ª Entrega Anual del Latin Grammy este noviembre, pero aún estamos trabajando detalles de producción con nuestros socios TelevisaUnivision", dice Abud en el comunicado compartido con esta cadena.

Tradicionalmente, los Latin Grammy, que se entregan desde el año 2000, se realizan en Las Vegas, Nevada. Otras ciudades como Miami o Nueva York han acogido los premios en el pasado.

En entrevista con Zona Pop CNN en septiembre de 2022, Abud adelantaba que la ceremonia de este año podría tener un destino sorpresa.

"No es seguro que nos quedemos por muchos años en Las Vegas. Ha habido varias ciudades que se nos han acercado y que estamos analizando en forma muy cuidadosa. No es nada seguro, pero lo que te puedo decir es que si bien Las Vegas va ser nuestra casa este año (2022), no necesariamente será así por los siguientes", dijo Abud a Zona Pop CNN.

En el pasado, Sevilla ha acogido premios de talla internacional. En 2019, la ciudad fue sede de los MTV European Music Awards.