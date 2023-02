Chile confirma que la escritora Gioconda Belli acepta la ciudadanía de ese país

Escritora habla de excentricidades de Ortega-Murillo 1:08

(CNN Español) -- La escritora Gioconda Belli, una de las personas a las que el régimen de Daniel Ortega condenó el 16 de febrero por "traición a la patria" y despojó de la nacionalidad nicaragüense, aceptó el ofrecimiento del gobierno de Chile de que adopte la nacionalidad de este país.

La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, confirmó en su cuenta de Twitter la decisión de la escritora, con quien sostuvo una conversación telefónica. Además, expresó su profunda admiración por Belli, autora de la novela “La mujer habitada” y del poemario “Mi íntima multitud”, entre otras obras.

El domingo 19 de febrero, días después de haber sido despojada de su nacionalidad, Belli cortó una hoja de su pasaporte nicaragüense durante una entrevista emitida en vivo por la cadena española RTVE Noticias, como protesta por la medida adoptada por el gobierno de Ortega.

"Que quede claro que no me van a amilanar y que no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento", dijo la escritora ante las cámaras de televisión, mientras cortaba su pasaporte con una tijera.

Cabe recordar que desde que se conoció el despojo de la ciudadanía nicaragüense a los activistas y opositores políticos enfrentados con el régimen de Ortega, los gobiernos de Argentina, México, Colombia y España también han ofrecido darles nacionalidad a las personas afectadas por la medida.

