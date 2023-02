Damon Albarn, líder de Gorillaz, elogia la voz de Bad Bunny: "Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella"

¿Cuál es la palabra más bonita para Bad Bunny? 0:59

(CNN Español) – El líder y vocalista de Gorillaz, Damon Albarn, elogió un aspecto artístico de Bad Bunny que algunos en redes sociales suelen criticar: su voz.

Puede que para algunos la manera en que el conejo malo canta suene como a bostezo. Para Albarn, el puertorriqueño tiene una calidad vocal con la que dice que no puede competir.

"Tiene una voz fabulosa. Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella", le dijo Albarn a Zane Lowe, de Apple Music, durante una entrevista que el servicio de streaming publicó este jueves.

Las noticia sobre esta colaboración no son nuevas. El año pasado, la agrupación londinense anunció que tenía una canción con el puertorriqueño. Se trata de "Tormenta", un tema que forma parte del octavo álbum de estudio de Gorillaz, "Cracker Island". La canción es predominantemente en español con unos pocos versos en inglés que interpreta Albarn.

El tema, dijo Albarn en una entrevista con WARP, se grabó en Jamaica y lleva a Gorillaz al mundo de Bad Bunny, el reguetón, un género que no ha sido explorado ampliamente por los británicos en su catálogo.

Sobre Bad Bunny, el también líder de la banda británica Blur dijo a Apple Music que, al momento de trabajar el tema, él solo se apartó y lo dejó hacer música.

"Simplemente me salgo del camino de inmediato, y luego vuelvo un poco al final", dijo. "Sabe lo que está haciendo, puede conectarse inmediatamente con su emoción. Mira, este es el truco, es no estar bloqueado. No está bloqueado en absoluto", agregó.

Albarn no es el único que elogia la interpretación de Bad Bunny en el tema.

La crítica musical estadounidense también destacó la voz del puertorrriqueño y en particular, la página Pitchfork quien lo comparó con Sinatra.

"Suena completamente lánguido mientras alcanza todas las notas y ritmos, como un Frank Sinatra del siglo 21 seduciendo a un micrófono nocturno", dijo la publicación.

Las colaboraciones de Gorillaz con artistas latinos

Esta no es la primera vez que Gorillaz colabora con un artista latino. En su álbum debut "Gorillaz" (2001), la agrupación contó con el cantante cubano Ibrahim Ferrer para la canción "Latin Simone (¿Qué pasa contigo?)".

La colomboestadounidense Kali Uchis grabó dos temas con Gorillaz, "She's My Collar" y "Ticker Tape", pertenecientes al disco "Humanz" (2017).

Y aunque aún no comparten los micrófonos en un sencillo, el rapero argentino Trueno ya cantó con Gorillaz. Fue durante el festival de música Quilmes Rock en Buenos Aires en donde interpretó junto a Albarn uno de los hits más reconocidos de los británicos, "Clint Eastwood".