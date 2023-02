R. Kelly recibe una nueva sentencia a 20 años de prisión por pornografía infantil en un caso federal. Ya paga una condena de 30 años de cárcel

Condenan al cantante R. Kelly a 30 años de prisión 2:26

(CNN) – El cantante R. Kelly fue sentenciado este jueves a 20 años de prisión en una corte federal de Chicago por cargos de pornografía infantil y tentación de un menor. Esta es la segunda sentencia extensa de R. Kelly en el último año, en 2021 un tribunal de Nueva York lo condenó a 30 años de cárcel.

Kelly, de 56 años, ya cumple esa la pena que recibió el año pasado por cargos de asociación ilícita y tráfico sexual.

En la corte de Chicago, el juez federal de distrito Harry D. Leinenweber dijo que 19 años de los 20 años de prisión se cumplirían simultáneamente con la sentencia anterior. El año restante se cumpliría de forma consecutiva, o después de que se complete esa condena, explicó.

A Kelly lo condenaron en septiembre pasado por tres cargos de producción de pornografía infantil y tres cargos de incitar a una menor a participar en actividades sexuales delictivas. Una moción para un nuevo juicio se denegó la semana pasada.

Antes de la sentencia, el fiscal Christopher Brown leyó una declaración de una de las víctimas de Kelly, identificada como "Jane".

"He perdido mi dignidad debido a Robert Kelly. He perdido mis sueños debido a Robert Kelly. He perdido mi adolescencia con Robert Kelly", dice la declaración.

Ella dijo que Kelly era "abusivo y dominante", y la hizo tener pensamientos suicidas.

"Siempre seré la chica sobre la que R. Kelly orinó", dijo Jane a través del fiscal, haciendo referencia al infame video sexual que se expuso durante su juicio y que mostraba a Kelly orinando sobre una víctima.

La audiencia de sentencia es la culminación de casi tres décadas de acusaciones contra Kelly por abusos sexuales de niñas menores de edad, señalamientos que se reportaron por primera vez en el Chicago Sun-Times. En 2002, a Kelly lo acusaron de cargos de pornografía infantil por presuntamente grabarse a sí mismo teniendo sexo con una menor de edad no identificada, pero fue absuelto en 2008.

En medio de las acusaciones, Kelly fue uno de los artistas de R&B más exitosos de las décadas de 1990 y 2000, conocido por las exitosas canciones "Bump N' Grind", "Ignition (Remix)" y "I Believe I Can Fly", por las que recibió tres premios premios Grammy. Ha sido nominado a 26 Grammy en total, incluso en 2015.

A raíz del movimiento #MeToo, Kelly enfrentó más acusaciones de delitos en un artículo de BuzzFeed de 2017 y en el documental de Lifetime de enero de 2019 "Surviving R. Kelly". Un mes después, fue acusado en el condado de Cook, Illinois, de 10 cargos de abuso sexual criminal agravado, y dos acusaciones federales siguieron en julio de 2019.

Los fiscales pidieron una sentencia de 25 años para R. Kelly

Los fiscales habían pedido que Kelly cumpliera una sentencia de 25 años después de completar su otra sentencia de prisión de 30 años.

"Robert Kelly es un depredador sexual en serie que, durante el transcurso de muchos años, agredió específicamente a niñas jóvenes e hizo todo lo posible para ocultar su abuso de Jane y otras víctimas menores", dijeron los fiscales en un documento. "Hasta el día de hoy, e incluso después del veredicto del jurado en su contra, Kelly se niega a aceptar la responsabilidad por sus crímenes".

La defensa dijo en su presentación que Kelly ya está cumpliendo una "cadena perpetua de facto" y pidió que cualquier sentencia se cumpla de manera simultánea a la condena de 30 años en el caso de Nueva York.

"En el improbable caso de que Kelly sobreviva a su sentencia de 30 años, no hay razón para creer que reincidiría como geriátrico a mediados de sus 80", escribieron sus abogados. "La abrumadora mayoría de la conducta criminal de Kelly se cometió hace un cuarto de siglo".

Lo que pasó en los juicios

El juicio federal en Chicago en septiembre pasado se basó en las denuncias de cinco menores que, según los fiscales, fueron abusadas por Kelly a fines de la década de 1990 cuando él hizo videos explícitos con cuatro de ellas.

Una de las testigos en el juicio, una mujer de 37 años, habló en la corte federal bajo el seudónimo de Jane y declaró que Kelly comenzó a tener actividades sexuales con ella cuando tenía 14 años y tuvo relaciones sexuales con ella a los 15. Dijo que sostuvo relaciones sexuales "cientos" de veces antes de cumplir los 18.

Ella testificó que había negado falsamente tener una relación sexual durante entrevistas con el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois, investigadores de la policía de Chicago y un jurado investigador en 2002.

"¿Por qué mentiste?", le preguntó un fiscal a Jane en la corte.

"Porque tenía miedo de exponer a Robert. Porque tenía miedo de lo que les pudiera pasar a mis padres", dijo. "Tampoco quería ser esa persona".

El jurado condenó a Kelly de seis cargos, incluidos tres cargos por producir videos que mostraban conducta sexual con Jane y tres cargos por incitar a Jane y a otras dos menores a participar en actividades sexuales. Fue absuelto de otros siete cargos, incluido el de conspiración para obstruir la justicia. Dos asociados fueron absueltos de todos los cargos.

En el momento del juicio federal en Chicago, Kelly ya había sido condenado por extorsión y tráfico sexual en un juicio federal en Nueva York.

En ese caso, los fiscales del Distrito Este de Nueva York acusaron a Kelly de usar su condición de celebridad y una “red de personas a su disposición para agredir a niñas, niños y mujeres jóvenes para su propia gratificación sexual”.

El juicio de Nueva York incluyó el testimonio de testigos que dijeron que Kelly abusó sexual y físicamente de ellos. El tribunal también escuchó a las personas involucradas en orquestar el matrimonio de Kelly en 1994 con la difunta cantante Aaliyah cuando ella tenía solo 15 años y él era un adulto después de que ella creyó que había quedado embarazada.

El mes pasado, los fiscales del condado de Cook, Illinois, retiraron los cargos estatales de delitos sexuales contra Kelly, citando en parte su larga sentencia federal.

"Entiendo lo difícil que fue para estas víctimas presentarse y contar sus historias. Aplaudo su valentía y tengo el mayor respeto por todos los que dieron un paso al frente", dijo la fiscal estatal del condado de Cook, Kim Foxx, en un comunicado de prensa. "Si bien este puede no ser el resultado que esperaban, debido a las sentencias que enfrenta el Sr. Kelly, sentimos que se ha hecho justicia".

Sonia Moghe y Dakin Andone, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.