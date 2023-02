El consumo diario de marihuana aumenta el riesgo de cardiopatías, según un estudio

Abuso del consumo de marihuana afecta el cerebro, dice estudio 0:55

(CNN) -- El consumo diario de marihuana puede aumentar el riesgo de enfermedad coronaria en un tercio en comparación con quienes no la consumen nunca, según un estudio reciente.



"Cada vez hay más pruebas de que el cannabis no está totalmente exento de efectos nocivos y puede provocar enfermedades cardiovasculares", afirma el Dr. Ishan Paranjpe, autor principal del estudio y médico residente de la Universidad de Stanford. El estudio, que aún no se ha publicado, se presentará este domingo en la reunión anual del Colegio Estadounidense de Cardiología.

"Por lo tanto, la decisión de consumir cannabis debe sopesarse cuidadosamente frente a la posibilidad de sufrir una enfermedad cardíaca grave", dijo Paranjpe.

La enfermedad coronaria está causada por la acumulación de placa en las paredes de las arterias que suministran sangre al corazón. También llamada aterosclerosis, es el tipo más común de cardiopatía, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Los signos de esta enfermedad son la angina de pecho, la sensación de debilidad, mareo o malestar estomacal, o la dificultad para respirar. Sin embargo, para "algunas personas, el primer signo de enfermedad coronaria es un infarto de miocardio", afirman los CDC en su sitio web.

Consumir una vez al mes o menos

El estudio extrajo datos de personas que participaban en el Programa de Investigación All of Us. Administrado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), el programa está diseñado para recopilar información sanitaria a lo largo del tiempo de un millón de personas o más en Estados Unidos.

Al inscribirse en el estudio, los participantes rellenaron una encuesta sobre su consumo de cannabis. El equipo de investigación utilizó esa información para clasificar a los que respondieron en cinco categorías: consumidores diarios (4.736 personas), consumidores semanales (2.720), consumidores mensuales (2.075), los que consumieron una o dos veces en tres meses (8.749) y los que nunca consumieron (39.678 personas). A continuación, los investigadores compararon esas categorías con los historiales médicos de los participantes unos años más tarde.

Descubrieron que los consumidores diarios de cannabis tenían un 34% más de probabilidades de ser diagnosticados de enfermedad coronaria que los que nunca habían consumido la droga.

Las personas que solo consumían marihuana una vez al mes o menos no presentaban un riesgo significativo, según el estudio.

Los resultados se mantuvieron incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta otras posibles causas de cardiopatía coronaria, como la edad, el sexo y los principales factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes de tipo 2, obesidad, tabaquismo y consumo de alcohol).

En el estudio se utilizó el muestreo de aleatorización mendeliana (RM) para determinar el riesgo, algo que no han hecho otros estudios sobre el tema, explica Paranjpe en un correo electrónico. El método RM mide las variaciones genéticas que se sabe están relacionadas con un factor de riesgo modificable para determinar la influencia causal del factor de riesgo.

"Aunque otros trabajos también han relacionado el cannabis con la enfermedad coronaria, existen varios factores de confusión potenciales que pueden explicar esta relación. Nuestro análisis de RM sugiere que esta relación puede ser directamente causal", afirmó Paranjpe.

La marihuana y el corazón

¿Por qué parece que la marihuana daña el corazón y los vasos sanguíneos? En primer lugar, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial inmediatamente después de cada consumo, según los CDC.

"El humo de la marihuana también libera muchas de las mismas sustancias que los investigadores han encontrado en el humo del tabaco, estas sustancias son perjudiciales para los pulmones y el sistema cardiovascular", dice la agencia.

Fumar o vapear cualquier sustancia, incluido el cannabis, debe evitarse debido al riesgo de daño al corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos, advirtió la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), en 2020.

La guía de la AHA publicada entonces señalaba estudios que descubrieron que las anomalías del ritmo cardíaco, como la taquicardia y la fibrilación auricular, podrían ocurrir dentro de una hora después de fumar marihuana que contiene delta-9-tetrahidrocannabinol, o THC (el THC es la parte de la planta de marihuana que produce los efectos psicoactivos).

Otras investigaciones han demostrado que fumar marihuana desencadena infartos de miocardio y aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca en personas con enfermedades cardíacas subyacentes.

En particular, el nuevo estudio no ha podido determinar si los distintos tipos de consumo de cannabis —por ejemplo, consumir comestibles o fumar marihuana— influyen en el riesgo de que una persona desarrolle una enfermedad coronaria. Sin embargo, dado que el THC llega más rápidamente al cerebro cuando se fuma, los investigadores sostienen que en el futuro se deberían investigar los distintos métodos de consumo y su impacto en el corazón.