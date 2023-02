Se avecinan nuevas películas de “El Señor de los Anillos”: Warner Bros. anunció un acuerdo de producción

Unity compra estudio de efectos de "The Lord of the Rings" 1:32

(CNN) -- La trilogía de "El Señor de los Anillos" es una de las series de películas más queridas de todos los tiempos, pero lo cierto es que Peter Jackson solo arañó la superficie del rico mundo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien en esas entregas.

El director general de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunció el jueves en una rueda de prensa que se están preparando "múltiples" nuevas películas ambientadas en la Tierra Media, después de que los jefes del estudio, Mike De Luca y Pam Abdy, firmaran un acuerdo con Freemode, una división de la empresa sueca de entretenimiento Embracer Group que adquirió los derechos cinematográficos de la obra de Tolkien en agosto del año pasado. (Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN).

Warner Bros. producirá las películas junto con la empresa hermana New Line Cinema y con Freemode, "ampliando el mundo y los personajes tan queridos de la Tierra Media", dice un comunicado emitido por Embracer.

Actualmente, New Line y Warner Bros. Animation están produciendo la película de animé "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim", una historia ambientada 183 años antes de los acontecimientos de "El Señor de los Anillos" que narra el destino de Helm Hammerhand, rey de Rohan.

Hasta el momento no se han revelado ni el costo del acuerdo ni cuál va a ser el equipo creativo, aunque Jackson y sus colaboradores Fran Walsh y Philippa Boyens dijeron a CNN en un comunicado que Warner Bros. y Embracer les han mantenido "informados" y que "están deseando seguir hablando con ellos para escuchar su visión de la franquicia de cara al futuro".

publicidad

La trilogía original de Jackson, estrenada entre 2001 y 2003, recibió amplios reconocimientos. Obtuvo 17 premios de la Academia y generó una taquilla de casi US$ 3.000 millones.

Desde entonces se han producido otras adaptaciones de los libros de Tolkien para la pequeña y la gran pantalla.

La trilogía cinematográfica de "El Hobbit" de Jackson también generó casi US$ 3.000 millones de recaudación mundial, mientras que Amazon, que posee los derechos televisivos de "El Señor de los Anillos", estrenó su primera temporada de "Los Anillos del Poder" en 2022.

"Hace 20 años, New Line dio un salto de fe sin precedentes para hacer realidad las increíbles historias, personajes y mundo de 'El Señor de los Anillos' en la gran pantalla", dijeron De Luca y Abdy en un comunicado.

"Pero a pesar de todo el alcance y los detalles que se han volcado en las dos trilogías, el vasto, complejo y deslumbrante universo soñado por J.R.R. Tolkien permanece en gran medida inexplorado en el cine. La oportunidad de invitar a los fans a adentrarse en el mundo cinematográfico de la Tierra Media es un honor", añadieron.