"Sin arrepentimientos": combatientes extranjeros de Ucrania prometen luchar hasta el final en la guerra contra Rusia

Así está la estratégica ciudad que Rusia intenta ocupar 1:39

Vuhledar, Ucrania (CNN) -- Bajo un manto de estrellas, el único sonido en el aire es el zumbido profundo de una camioneta con las luces apagadas. El humo se hunden en el aire helado del escape. Solo las luces traseras revelan el contorno del vehículo; el más remoto rayo de luz podría significar un desastre estando tan cerca de la línea del frente.

En lo alto, los drones rusos acechan los cielos, buscando cualquier señal de vida.

La misión antes del amanecer es simple: llegar a una de las partes más asediadas y maltratadas de los 1.500 kilómetros de primera línea del este de Ucrania, la ciudad clave de Vuhledar, que las fuerzas rusas han tratado de apoderarse durante meses.

"Ready!", grita una voz estadounidense. Un soldado británico, con un pasamontañas cubriéndole la cara, quizás anticipando un viaje a 5 grados centígrados bajo cero en la parte trasera del camión, responde "sí" y salta al vehículo.

En la víspera del primer aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania, CNN obtuvo acceso exclusivo durante dos días con la Legión Internacional de Ucrania, una banda de combatientes extranjeros que ha reforzado a las fuerzas armadas ucranianas en la lucha por su patria.

Uno de ellos vino de Carolina del Norte, vía Nueva York. La voz estadounidense pertenece a Jason Mann, que se hace llamar 'Doc'. Mann, exinfante de la Marina de Estados Unidos, es barbudo y mide 1,82 metros. Tiene en su haber experiencia en Afganistán e Irak y ahora lidera una unidad llamada 'Phalanx' en Ucrania.

Los recién llegados a su unidad incluyen dos canadienses y un británico, que se identifican con apodos como 'Scrappy' y 'Terminator' (el último recibió su nombre después de recibir un ladrillo en el ojo en una misión, dejándolo inyectado en sangre).

El objetivo de esta misión matutina en Vuhledar es familiarizar a 'Scrappy', recién llegado del Reino Unido hace unas semanas, con el terreno en esta ciudad estratégicamente crítica, conocida como el "regalo del carbón"

“Habrá mucha actividad (en Vuhledar) durante la próxima semana”, predice Mann. “Necesitamos que se familiarice un poco con el área en caso de que se acabe rápido”.

Moscú ha acumulado municiones y tropas para capturar Vuhledar en los últimos meses. Ha reducido la ciudad a una cáscara de sí misma. Los feroces combates han dejado a la ciudad, que alguna vez tuvo 15.000 habitantes, en gran parte sin vida.

Una victoria rusa aquí ayudaría a mantener la región de Donetsk conectado con Crimea ocupada por Rusia y permitiría a los rusos comenzar un “gancho” en el norte como parte de su anticipada ofensiva de primavera.

Pero las tropas rusas han sufrido fracasos dolorosos y sangrientos alrededor de Vuhledar, provocando un motín entre las tropas en noviembre. Los videos de drones de unidades ucranianas estacionadas alrededor de la ciudad han mostrado tanques rusos y vehículos blindados de transporte de personal rodando sobre minas, arrojando a sus tropas y luego atropellándolas, mientras la artillería ucraniana los ataca.

Ahora Mann y su unidad esperan un esfuerzo ruso renovado para tomar la ciudad y finalmente declarar la victoria aquí a medida que se acerca el aniversario de la guerra, el 24 de febrero.

El lodo de los días anteriores se ha vuelto duro como una piedra y la camioneta traquetea sobre él. La velocidad es esencial para acceder a Vuhledar, ya que el convoy cruza enormes campos expuestos. Las pequeñas líneas de árboles sin hojas ofrecen poca protección contra la artillería rusa.

Al llegar al diminuto pueblo estratégico, queda claro que los meses de lucha han dejado un nivel apocalíptico de destrucción. Los altos bloques de apartamentos soviéticos ofrecen algo de protección contra los casi constantes bombardeos rusos.

Pero a esta hora tan temprana, la ciudad está inquietantemente tranquila. “Esta no es una guerra de madrugada”, bromea Mann.

El día anterior, un bombardeo casi constante de artillería había golpeado la ciudad.

Para aventurarse de forma segura en Vuhledar, debes pasar por edificios de apartamentos.

Atravesamos una puerta batiente chirriante, hacia un patio silencioso casi fantasmal. Un columpio oxidado cuelga inerte, cada edificio muestra las cicatrices de los golpes. Las ventanas están voladas, faltan trozos de paredes, los ladrillos y los escombros cubren el suelo, lleno de cráteres.

“Ahora puedes ver por qué no me gusta estar de este lado”, dice Mann.

Una pareja deambula por las calles con bolsas de la compra. La apariencia de vida parecía incongruente con el entorno. Sin embargo, para nuestros guías, era sospechoso.

El riesgo de bombardeo crece a medida que sale el sol; parece un hermoso día, perfecto para la artillería, y es hora de que nos vayamos.

En un pequeño pueblo a poca distancia de Vulhedar, una casa familiar ha sido transformada en un alojamiento militar y un pequeño arsenal. Ciudades como estas han surgido por toda Ucrania: se han convertido en pequeños ecosistemas militares.

Sin previo aviso, unidades itinerantes de baterías disparan proyectiles vibratorios a intervalos regulares a través del pueblo hacia las posiciones rusas. Una diminuta camada de cachorros recién nacidos apenas se inmuta.

Mann dice que su experiencia en Iraq y Afganistán apenas lo preparó para el tipo de guerra que se vio en Ucrania.

“Sabes, pelear en una trinchera no es algo que alguien haya hecho en mucho tiempo. Como incluso la Segunda Guerra Mundial no se libró realmente en trincheras a este grado. La artillería es algo con lo que no tuvimos que lidiar en Iraq y Afganistán, aparte de la entrada aleatoria de un cohete o una granada. Y eso es algo contra lo que no se puede luchar. Solo tienes que agacharte y tener suerte”.

"Democracia versus autocracia"

Aunque el número exacto de combatientes extranjeros en Ucrania no está claro y ha fluctuado desde el comienzo de la guerra, Mann estima que la cifra actual es de miles.

Ha visto la mayor parte de la guerra. Mann llegó a principios de marzo de 2022 y no muestra signos de perder su compromiso con el esfuerzo de guerra de Ucrania.

“Soy 100% sólido. No hay nada de malo en mi determinación, no hay nada de malo en cómo me siento acerca de la situación, definitivamente estoy en el lugar correcto”, le dijo Mann a CNN, desde un búnker que se convirtió en un arsenal debajo de los dormitorios de la unidad.

Mann es graduado de la Universidad de Columbia y exingeniero de software en Google. Antes de ese capítulo de su vida, era infante de marina, y sirvió en misiones en Afganistán e Irak. El mundo de la gran tecnología estaba ahí para tomarlo, pero Mann dice que se sintió llamado a luchar por la libertad.

“Esto está redefiniendo el orden global mientras hablamos. Esto es democracia versus autocracia. ¿Queremos dejar que la autocracia controle la vida de más personas en el futuro o evitar que vuelva a hacerlo nunca más?”, dice.

La Legión está adscrita a la brigada 72 de Ucrania y trabaja regularmente con soldados ucranianos, con la ayuda de intérpretes. Apenas unos días antes de la llegada de CNN, la Legión perdió a un hombre de reconocimiento ucraniano en una misión. Fue atrapado en un ataque de mortero y enterrado el viernes.

El jefe de Mann, un neozelandés que se hace llamar 'Turtle', dice que el coraje de su camarada caído no necesitaba traducción.

"Era un tipo muy agradable. Pero no hablaba ni una pizca de inglés. La mayor parte del tiempo, hablaba a través de Google Translate. Pero hay algunas cosas realmente buenas que recuerdo de él. También era muy bueno con su esposa y sus hijos, siempre hablando con ellos todas las noches”, dice el neozelandés.

“Hubo muchas veces que salíamos a pelear en las trincheras, pero no importaba lo asustado que estaba, nunca decía que no”, dice.

Ya sea que viajes en el tiempo o no, la muerte acecha en todos los rincones de la guerra, y para esta unidad, esta no es su guerra; sus familias están a salvo a miles de kilómetros de distancia, y podrían optar por romper sus contratos con el ejército ucraniano e irse a casa en cualquier momento.

Pero los hombres con los que hablamos están comprometidos con la lucha de Ucrania, ninguno más que Mann.

Dice que su decisión de unirse fue un imperativo moral. Dice que el comienzo de la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022 fue simplemente “uno de esos momentos en tu vida en los que realmente no tienes otra opción”.

Cuando se le preguntó si se arrepentía de algo, su breve respuesta tenía un toque de seguridad del ex marine.

"Sin arrepentimientos".