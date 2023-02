Murió Thomas H. Lee, pionero de las compras apalancadas, a los 78 años

Thomas Lee, cofundador y presidente de Lee Equity Partners LLC. Crédito: Christopher Goodney/Bloomberg/Getty Images

(CNN) -- Thomas H. Lee, un financiero de capital privado que fue pionero en el uso de compras apalancadas que ayudaron a remodelar el Estados Unidos corporativo, ha muerto, según un aviso de su antigua empresa que todavía lleva su nombre.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento inesperado de nuestro buen amigo y ex socio, Thomas H. Lee", dijo un comunicado de Thomas H. Lee Partners LP, la compañía que fundó en 1974. "Tom era una figura icónica en capital privado. Ayudó a ser pionero en un sector y asesoró a generaciones de jóvenes profesionales que siguieron sus pasos”.

Un alto funcionario de la policía le dijo a CNN que un análisis preliminar sugiere que Lee, de 78 años, murió de una herida de bala autoinfligida mientras estaba en sus oficinas de la Quinta Avenida el jueves. Los funcionarios están a la espera del parte médico forense para determinar la causa de la muerte.

Lee fue uno de los líderes en el uso de compras apalancadas (o LBO en inglés). En LBO, un comprador pedirá prestado dinero para realizar una compra, generalmente utilizando las ganancias futuras de la compañía adquirida para pagar el préstamo. El objetivo a menudo es vender a la compañía en un período relativamente corto por un precio más alto, ya sea a otro comprador o al tomarla pública.

Una de las compras apalancadas más famosas y lucrativas de Lee fue su compra de Snapple por US$ 135 millones en 1992. Lee lo vendió a un competidor, Quaker Oats, en 1994 por US$ 1.700 millones. Quaker Oats poco después vendió Snapple por solo US$ 300 millones, una pérdida enorme.

publicidad

A diferencia de muchas compañías de capital privado, la empresa de Lee no tenía fama de hacer recortes de costos masivos, como despidos del personal profundo, para aumentar el valor de la compañía que adquirió y aumentar su valor antes de una venta. Pudo aumentar el valor de Snapple antes de su venta a Quaker Oats principalmente al hacer crecer la compañía y sus ventas, según los informes, aumentando los ingresos de US$ 95 millones al año a US$ 750 millones.

"Es esa cosa rara en Wall Street, un tipo realmente agradable", dijo Forbes en un perfil de 1997 de él.

Lee dejó THL en 2006 y comenzó otra firma de capital privado, Lee Equity Partners. Su biografía en el sitio de la firma dijo en los últimos 46 años que ha invertido US$ 15.000 millones de capital en cientos de transacciones.

Lee comenzó en el negocio como analista en el Departamento de Investigación Institucional de L.F. Rothschild & Company. Luego se mudó al First National Bank of Boston, donde alcanzó el cargo de vicepresidente y dirigió al grupo de préstamos de alta tecnología en el banco. Fundó Thomas H. Lee Partners en 1974.

Forbes estimó su patrimonio neto en el momento de su muerte en US$ 2.000 millones.

También ha estado activo en la filantropía. Según la biografía de su firma, actualmente o en el pasado se desempeñó como administrador del Centro Lincoln para las Artes Escénicas, el Museo de Arte Moderno, el Centro Médico NYU Langone y el Museo de Arte Americano de Whitney, entre otras organizaciones cívicas y caritativas.

"La familia está extremadamente triste por la muerte de Tom", dijo el amigo y portavoz de la familia, Michael Sitrick, en un comunicado. “Si bien el mundo lo conocía como uno de los pioneros en el negocio de capital privado y como un hombre de negocios exitoso, lo conocíamos como un devoto esposo, padre, abuelo, hermano, amigo y filántropo que siempre ponen las necesidades de los demás antes que las suyas. Nuestros corazones están rotos ".

Nota del editor: si estás en EE.UU. y tú o un ser querido han contemplado suicidio, llama a la línea de ayuda nacional de crisis sobre el suicidio al 988 o al 1-800-273-Talk (8255) para conectarte con un consejero capacitado. Fuera de Estados Unidos, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales, también en Befrienders Wolrdwide.