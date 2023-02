Tormenta invernal deja a casi a un millón de hogares y negocios sin energía eléctrica en Estados Unidos

(CNN) -- Las brutales tormentas invernales trajeron hielo significativo, ráfagas de viento y fuertes nevadas en franjas de EE.UU. desde California hasta el noreste este jueves. Todo esto hace parte de un evento de varios días que ya ha cerrado carreteras y ha causado numerosos cortes de energía, incluso cuando el sureste del país disfruta de temperaturas inusualmente altas.

Más de 60 millones de personas estaban bajo alertas de clima invernal la madrugada de este jueves desde el oeste hacia las llanuras del norte, la región de los Grandes Lagos, Nueva York y Nueva Inglaterra, antes de que las alertas de clima invernal comenzaran a disminuir rápidamente en las llanuras del norte y los Grandes Lagos.

Parte de las tormentas dejaron sin electricidad a casi un millón de hogares y negocios, principalmente en Michigan, golpeado en parte por la lluvia helada y el hielo que dañó las líneas de servicios públicos y los árboles, y otras partes del Medio Oeste, según el rastreador PowerOutage.us.

Las fuertes nevadas ya habían golpeado algunas de estas áreas en los últimos dos días, incluidas, hasta este jueves a primera hora, nevadas de más de un metro en partes del sur de Wyoming; hasta 58 centímetros en el noroeste de Montana; y de 7 a 15 centímetros en Nebraska y las Dakotas.

Las operaciones de búsqueda y rescate estaban en marcha este miércoles por la noche en varios condados de Wyoming para recuperar a los automovilistas que quedaron atrapados en las fuertes nevadas, dijo la Patrulla de Carreteras del estado.

En Minnesota, Minneapolis obtuvo más de 33 centímetros de nieve en un período de tres días. Se informaron más de 160 accidentes de vehículos en todo el estado y docenas de autos se salieron de las carreteras este miércoles, dijo el portavoz de la Patrulla Estatal de Minnesota, el teniente Gordon Shank, en una serie de tuits.

En Wisconsin, que estuvo afectado de manera similar por la nieve desde este martes en el norte y por la lluvia helada este miércoles y jueves en el sur, el gobernador Tony Evers declaró una emergencia energética en todo el estado y dijo que "permitirá una restauración más rápida y eficiente de cualquier corte de energía eléctrica en todo el estado”, según un comunicado de prensa de su oficina.

Las peligrosas condiciones de viaje continuaron en muchas de estas áreas este jueves. Se informaron cantidades aisladas de nevadas de entre 2,5 a 5 centímetros por hora este jueves temprano antes de que las fuertes nevadas disminuyeran en gran medida por la tarde.

En el medio oeste superior y el noreste cayeron entre 10 y 20 centímetros de nieve este jueves, y algunas áreas vieron incluso más.

Las advertencias de tormenta de hielo de este jueves se extendieron desde el centro de Iowa hasta la línea Wisconsin-Illinois y el sur de Michigan. Las advertencias expiraron durante el día, pero no antes de generar una formación de hielo significativa en partes de Wisconsin y Michigan, incluidos hasta 1,7 centímetros de nieve en partes de Wisconsin.

Boston todavía podría ver precipitaciones mixtas hasta este viernes, con nieve de hasta 2,5 centímetros y hielo de hasta 0,25 centímetros a medida que la última tormenta comienza a moverse hacia la costa a través del noreste.

En el oeste, en un evento extremadamente raro, los condados de Los Ángeles y Ventura de California estarán bajo advertencias de ventisca desde este viernes por la mañana hasta este sábado por la tarde. Esa será la primera advertencia de ventisca emitida por la Oficina del Servicio Meteorológico de Los Ángeles desde 1989.

“Casi toda la población de California podrá ver la nieve desde algún punto de vista a finales de esta semana si miran en la dirección correcta”, según Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California, en Los Ángeles. “La nieve sigue siendo muy poco probable en las principales ciudades de California, pero caerá bastante cerca”.

El Servicio Meteorológico Nacional de San Diego emitió una advertencia de ventisca para las montañas del condado de San Bernardino desde las 4 a.m. hora local del viernes hasta las 4 p.m. del sábado. Es la primera advertencia de ventisca emitida por la oficina de San Diego, tuiteó el servicio meteorológico.

En las montañas de San Bernardino, las acumulaciones totales de nieve de 1 a 1,5 metros son probables por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Los totales de nieve de 30 a 90 centímetros son posibles entre 1.200 a 1.500 metros. La nieve combinada con ráfagas de viento de 80 a 96 km/h creará visibilidades cercanas a cero.

Las traicioneras condiciones de la tormenta invernal en amplias franjas del oeste y el norte de EE.UU. han causado grandes interrupciones en la vida diaria en algunas áreas y han llevado a los funcionarios locales a emitir advertencias para evitar que conductores se aventuren a manejar en carretera.

Más de 1.100 vuelos dentro, hacia o desde EE. UU. programados fueron cancelados este jueves, según el sitio de seguimiento FlightAware. Eso es después de más de 1.600 cancelaciones de vuelos este miércoles.

Desde que comenzó la tormenta este lunes por la noche, las nevadas acumuladas han alcanzado decenas de centímetros en algunas ciudades, incluidos 121 centímetros en Battle Lake, Wyoming; 32 centímetros en Dupuyer, Montana, y 29 centímetros en Park City, Utah.

