Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 25 de febrero: Biden rechaza el plan de paz propuesto por China

"No entiendo cómo las personas pueden actuar como animales": el testimonio de Valeria Gryshchenko, una ucraniana que huyó de la guerra a Ecuador para salvar su vida

Cuando estalló la guerra de Rusia contra Ucrania, Valeria Gryshchenko, una ucraniana de 28 años originaria de Kyiv, nunca imaginó que el conflicto se prolongaría por más de un año y que su vida daría un giro drástico con el fin de proteger su seguridad.

Gryshchenko tuvo que huir de Ucrania junto a su novio, Juan Manuel Patiño, un ecuatoriano de 20 años. Ambos cuentan a CNN que decidieron salir de allí tomando un largo camino rumbo a Ecuador, lo que puso a prueba su amor en el momento más difícil para el país donde empezó su historia.

“Era complicado porque o me iba a vivir con mi novio o me quedaba con mi familia. Los ucranianos no pensábamos que la guerra iba a durar más de tres horas o algo así, porque pensamos que es una guerra muy estúpida. Pero él siempre me dijo: 'No, la guerra seguirá'”, cuenta Gryshchenko.

Fue precisamente ese presentimiento de Patiño lo que la impulsó a decidir salir de Ucrania y emprender un complicado periplo para tomar un vuelo humanitario que les permitiera llegar a Quito, donde reside la familia de su novio.

“Todos los ucranianos estaban como: '¿Qué? ¿En serio? ¿Guerra? ¿En el siglo XXI? ¿Guerra?' Dos hermanos, un país. ¿Cómo pueden los rusos todavía decir que somos un país hermano? Y no entiendo cómo las personas pueden actuar como animales”, dice Gryshchenko, al recordar las preguntas que se hacía cuando la guerra empezó.

