Jake Paul vs. Tommy Fury: cómo ver y lo que necesitas saber

Cuba anuncia la creación de una nueva liga de boxeo femenino 1:03

(CNN) -- En el boxeo, a menudo hay disgusto entre los peleadores. Ya sea en una trifulca en el pesaje o en una guerra de palabras previa, las rivalidades intensas han sido habituales a lo largo de los años. La rivalidad más reciente tiene un toque muy moderno.

En una esquina tenemos a una antigua estrella de internet. Un hombre que se dio a conocer en YouTube y a través de su música, antes de dedicarse al boxeo.

En la otra, una estrella de la telerrealidad y uno de los hermanos menores de uno de los boxeadores más exitosos de todos los tiempos.

El combate de este domingo entre Jake Paul y Tommy Fury es uno de los más esperados de la historia moderna de este deporte, no necesariamente por sus respectivas cualidades, sino por la mala relación que existe entre ambos.

Tras años de antagonismos, Paul y Fury por fin intercambiarán golpes en el cuadrilátero de Arabia Saudita este fin de semana y tal vez cambien el futuro del propio deporte.

Dónde y cómo ver la pelea

Ambos púgiles se enfrentarán este domingo en el Diriyah Arena de Arabia Saudita como protagonistas de la cartelera de la noche.

La velada comenzará a las 2 p.m. ET (10 p.m. hora local), y el combate a ocho asaltos en el peso crucero está programado para las 5 p.m. ET (1 a.m. hora local).

Aquí puedes ver el combate entre Paul y Fury:

México: ESPN 2 y Star+

EE.UU: ESPN+

Australia: Kayo

Canadá: DAZN

Brasil: DAZN

Reino Unido: BT Sport

"El apellido Paul contra el apellido Fury"

El combate de este domingo lleva años gestándose.

Ya se habían programado dos combates entre ambos. Fury se retiró de la primera, alegando una costilla rota y una infección bacteriana en el pecho, y para la segunda se le denegó el visado para enfrentarse a Paul en Estados Unidos.

Los dos púgiles han tenido trayectorias diferentes para llegar a este punto.

Fury lleva el boxeo en la sangre. Como hermano del campeón del mundo de los pesos pesados, Tyson Fury, e hijo de un antiguo púgil, su carrera en este deporte siempre fue probable.

Tras un breve paso por el programa de telerrealidad británico "Love Island", Fury, de 23 años, ha centrado toda su atención en el boxeo y ha comenzado su floreciente carrera con un inicio invicto de ocho victorias, aunque los críticos dirían que los rivales no han sido duros.

Paul comenzó a boxear en 2018, pero desde entonces ha registrado seis victorias -incluidos cuatro nocauts- contra una variedad de figuras deportivas, incluidas victorias contra los campeones mundiales de MMA Ben Askren, Tyron Woodley y Anderson Silva.

Lo que comenzó como una decisión aparentemente motivada por el dinero -tras ver las enormes bolsas que pueden ganar los boxeadores, incluso en peleas de exhibición- se convirtió en un cambio de carrera en toda regla para Paul. Sin embargo, Fury será el primer boxeador profesional al que se enfrente.

Si lo hace bien, o incluso si vence a Fury, es posible que la comunidad boxística empiece a tomárselo más en serio.

"En términos de lo que significa para mi carrera, es un boxeador profesional y estamos en el deporte del boxeo", declaró Paul a BT Sport a principios de este mes.

"Los preparativos han durado años y años. Es casi como si hubiéramos hecho tres giras de prensa con este combate porque llevamos tanto tiempo intentando que se produzca que hay muchos medios de comunicación ahí fuera, mucha gente quiere verlo".

"Es país contra país, es el apellido Paul contra el apellido Fury".

También es una pelea masiva para Fury -que no ha peleado desde que venció a Daniel Bocianski en abril-, ya que durante años ha tenido que vivir a la sombra de su hermano y también se ha enfrentado a las críticas por no haber logrado más en el deporte hasta la fecha.

"Es un gran acontecimiento, mucha gente cree que va a ser un combate muy duro y reñido", declaró Fury a BT Sport.

"Pero, al fin y al cabo, es un gran acontecimiento porque un hombre es una superestrella en internet y el otro es un boxeador legítimo y la gente quiere verle enfrentarse a uno.

"Eso es todo lo que es a mis ojos. A mis ojos es la pelea número nueve, otro novato al que noquear".

Cambio de mentalidad

Las personalidades de internet que se dedican al boxeo han recorrido un largo camino en los últimos cinco años.

Desde las primeras peleas en las que participaron las estrellas de YouTube KSI y Joe Weller en 2017, personas de todos los ámbitos de la vida -desde TikTok hasta la música- se han puesto los guantes y se han subido al ring, con el rápido crecimiento demográfico de exhibición de este deporte.

A medida que los recién llegados a este deporte fueron mejorando y tomándose el oficio más en serio, algunos de los seguidores tradicionales del boxeo empezaron a ser conquistados.

El excampeón mundial de los dos pesos Carl Frampton dijo que al principio el combate entre Paul y Fury le disgustó, pero que ha llegado a comprender el atractivo del acontecimiento.

"Al principio, me dije: '¿Qué es esto?'. Y como boxeador que ha dedicado su vida a este deporte", declaró Frampton a la BBC, "si soy sincero, al principio me molestó un poco que estos tipos recibieran tanta atención".

"Pero ahora lo entiendo y comprendo por qué hay tanto atractivo".

En un hecho sin precedentes, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) -una de las cuatro organizaciones más importantes del boxeo- anunció que el ganador de la pelea recibirá una clasificación entre los 40 mejores del peso crucero.

Se trata de una decisión que ha sido criticada por miembros de la comunidad boxística, pero que confiere al combate una legitimidad de la que carecían anteriormente muchos combates de este tipo.

El CMB ha creado un cinturón conmemorativo especial. El cinturón Diriyah se entregará al vencedor, y el CMB afirma que el combate "sigue apoyando el crecimiento de nuestro deporte al atraer a miles de nuevos espectadores".

La conferencia de prensa previa al combate estuvo llena de improperios, con Fury prediciendo que noquearía a Paul en cuatro asaltos y Paul diciendo que está ahí para "silenciar a los críticos".

De hecho, el combate adquirió otro matiz cuando Paul hizo una apuesta de doble o nada con Fury en la rueda de prensa, diciendo que le daría a Fury todas sus ganancias si perdía. Pero, si Paul ganaba, se llevaría todo el dinero.

Aunque el propio Fury no se mostró de acuerdo con el trato, el padre y el entrenador de Fury, John, sí parecían estarlo.

Para ambos púgiles, esta pelea podría suponer un enorme trampolín -tanto en el ring como fuera de él- hacia una exitosa carrera boxística.