Elon Musk apoya en Twitter al creador de "Dilbert", Scott Adams, tras sus comentarios racistas

(CNN) -- Elon Musk defendió al creador de "Dilbert", Scott Adams, después de que cientos de periódicos dejaran de imprimir la tira cómica por los recientes comentarios racistas de Adams.

La semana pasada, Adams calificó a los negros estadounidenses de "grupo de odio" y sugirió que los blancos deberían "alejarse de ellos". Adams alentó de hecho la segregación en una impactante diatriba en su canal de YouTube. Sus comentarios se produjeron en respuesta a una encuesta de la empresa conservadora Rasmussen Reports que decía que el 53% de los estadounidenses negros estaban de acuerdo con la afirmación: "Está bien ser blanco".

En respuesta a un tuit sobre la polémica, el propietario de Twitter, Musk, dijo este domingo que los "medios de comunicación son racistas". No criticó los comentarios de Adams, y Musk dijo sin pruebas que durante "mucho tiempo, los medios de comunicación estadounidenses fueron racistas contra los no blancos, ahora lo son contra los blancos y los asiáticos".

"Lo mismo ocurrió con las universidades y los institutos de élite en Estados Unidos", escribió Musk. "Quizá puedan intentar no ser racistas".

Musk coincidió más tarde con un tuit en el que decía que los comentarios de Adams "no eran buenos", pero tenían un "elemento de verdad". También acusó a los medios de comunicación de dar a las víctimas negras de la violencia policial una cobertura desproporcionada respecto a las víctimas blancas de la violencia policial. Los negros tienen más probabilidades de morir por el uso de la fuerza policial que los blancos, según múltiples estudios.

Discurso de odio en Twitter

Los comentarios del CEO de Twitter se producen en medio de una ola de incitación al odio en su plataforma. El Center for Countering Digital Hate (Centro para la Lucha contra el Odio Digital) y la Anti-Defamation League (Liga contra la Difamación) afirmaron en informes recientes que el volumen de incitación al odio en Twitter creció drásticamente bajo la dirección de Musk.

En concreto, el Center for Countering Digital Hate afirmó que el uso diario de la palabra con "n" bajo la dirección de Musk triplica el promedio de 2022 y que el uso de insultos contra hombres homosexuales y personas trans aumentó un 58% y un 62%, respectivamente. La Liga contra la Difamación dijo en un informe separado que sus datos muestran "tanto un aumento en el contenido antisemita en la plataforma como una disminución en la moderación de publicaciones antisemitas".

Adams dijo en su programa de YouTube la semana pasada que "Si casi la mitad de los negros no están bien con los blancos -según esta encuesta, no según yo, según esta encuesta-, eso es un grupo de odio".

"No quiero tener nada que ver con ellos", añadió Adams. "Y diría, basándome en cómo van las cosas actualmente, que el mejor consejo que daría a los blancos es que se alejen de los negros de una p*ta vez... porque esto no tiene arreglo".

Desde entonces, Adams dijo en Twitter que solo estaba "aconsejando a la gente que evite el odio" y sugirió que la cancelación de su tira cómica indica que la libertad de expresión en Estados Unidos está siendo atacada.

Los periódicos que retiraron la tira cómica han sido claros con los lectores.

"Scott Adams, creador de la tira cómica Dilbert, fue racista esta semana... y ya no publicaremos su tira cómica en The Plain Dealer", escribió Chris Quinn, director del periódico. "No es una decisión difícil".

"No somos un hogar para quienes propugnan el racismo", añadió Quinn. "Desde luego, no queremos proporcionarles apoyo financiero".

La cadena USA Today, que opera cientos de periódicos, y el Washington Post también dejaron de publicar "Dilbert".

Oliver Darcy, de CNN, contribuyó a este artículo.