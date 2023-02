Pink está decepcionada de que sus comentarios sobre una discusión de décadas con Christina Aguilera llegaron a los titulares

Así respondió Selena Gomez a quienes critican su cuerpo 1:01

(CNN) -- Pink dice que una historia que contó sobre una vieja enemistad con Christina Aguilera ahora se ha convertido en el foco principal de la prensa en torno a su último álbum.

La cantante, quien recientemente lanzó su último álbum, “Trustfall”, contó una historia sobre sentarse accidentalmente en la silla de Aguilera cuando trabajaban juntas, lo que provocó que Aguilera se enfadara. Pink recurrió a Instagram para explicar que estaba decepcionada con la cobertura, esperando que la gente se concentrara en su arte.

“Estoy muy triste y decepcionada por la narrativa que rodea a parte de la prensa que he estado haciendo en torno a mi álbum”, escribió.

“Si bien parte de la responsabilidad recae en mí y en mi incapacidad para mentir y mi extraña habilidad para compartir en exceso, mi verdadera decepción radica en el hecho de que el arte nunca puede ser el centro de atención cuando eres mujer”.

Continuó: “El hecho de que creé uno de los álbumes más hermosos con las personas más hermosas —canté como loca, me volví completamente vulnerable— once álbumes, llenando estadios, criando buenos niños, empleando constantemente a cientos de personas buenas y trabajadoras, lo único que te preguntan una y otra vez es una enemistad tonta de tus años veinte”.

Agregó que “por cada una o dos mujeres con las que he tenido problemas, hay cientos a las que he felicitado, apoyado y amado. Pero no hablamos de eso”. Pink agregó que existe un doble estándar cuando se trata de hombres y mujeres en la industria del entretenimiento, y escribió: “Me pregunto cuándo fue la última vez que se le preguntó a Bradley Cooper o Robert De Niro en una entrevista tras otra sobre cualquier discusión que hayan tenido. ¿Qué hay de Christian Bale?".

Al final, Pink dice que una disculpa y "asumir tus errores" es lo que realmente importa.

"Para Christina, sabes dónde estamos paradas. Resuelto. Hacia adelante y mejorar”, escribió.

Pink aparece como invitada en el programa de esta semana “Who’s Talking to Chris Wallace?”. Los nuevos episodios se transmiten los viernes en HBO Max y se transmiten los domingos a las 7 p.m. (hora Miami) en CNN. Ambas empresas son propiedad de Warner Bros. Discovery.