CRÍTICA | ‘The Last of Us’ se toma otro descanso para contar una historia de amor adolescente

Nota del editor: este artículo tiene spoilers del episodio 7 de "The Last of Us", "Left Behind", que se estrenó el 26 de febrero en HBO.

(CNN) -- Volvemos a interrumpir tu drama zombi con una conmovedora historia de amor, esta vez en forma de un flashback extendido durante una fase diferente de la vida.

"The Last of Us" sigue estirando su fórmula, al tiempo que Joel (Pedro Pascal) continúa gravemente herido por los acontecimientos al final del sexto episodio, por lo que Ellie (Bella Ramsey) es la encargada de atenderlo en el séptimo, titulado "Left Behind".

El episodio vuelve al momento en que una Ellie negativa, que ha recibido entrenamiento militar, es arrastrada por su amiga desertora, Riley (Storm Reid de "Euphoria"), a un centro comercial abandonado, que resultó no ser tan abandonado como se anuncia.

El viaje es aparentemente la forma que tiene Riley de despedirse, ya que ha decidido unirse al grupo de resistencia de las Luciérnagas, los Fireflies. Sin embargo, a medida que transcurre la hora, se convierte claramente en lo que equivale a una primera cita, en la que Riley expone a Ellie a un montón de maravillas —escaleras eléctricas, juegos de arcade, cabinas de fotos, un carrusel— antes de un beso espontáneo que lleva su relación en una dirección nueva y más romántica. En el camino, el show incluso identificó la fuente del libro de chistes estúpidos de Ellie.

Siendo "The Last of Us", nada bueno puede durar mucho, y un zombi se entromete en su momento juntas, hiriéndolas a ambas. El encuentro llevará posteriormente a Ellie a darse cuenta de que es inmune a la plaga zombi, como sabemos, mientras que el terrible destino de Riley da paso a una vuelta a la situación de Joel, y a Ellie encontrando una aguja e hilo para cerrar su herida.

Aunque "Left Behind" aportó algo a la dinámica Joel-Ellie, con la negativa de ella a abandonarle, su exploración del amor y la pérdida en este mundo sombrío evocó tanto el tercer episodio, con su desvío a la historia de amor de Frank y Bill musicalizado con las canciones de Linda Ronstadt, como el quinto, en la medida en que durante un apocalipsis zombi incluso los buenos mueren jóvenes.

"Todo el mundo acaba así tarde o temprano, ¿no?", dice Riley, a modo de aceptación de su cruel destino. (Como nota a pie de página, ambas actrices tienen en realidad 19 años, aunque interpretan a personajes más jóvenes, lo que probablemente hizo que sus escenas juntas fueran más impactantes).

¿Qué pasará más adelante en "The Last of Us"?

A "The Last of Us" le quedan dos episodios por delante para tratar el estado de Joel y volver a su ostensible misión de averiguar qué hace especial a Ellie, mientras su creciente popularidad hace que los fans se obsesionen —y a veces se pongan quisquillosos— con cada detalle.

Por un momento, sin embargo, la serie ofreció un respiro mientras mostraba los vertiginosos efectos del amor juvenil, subrayando cómo "The Last of Us" sigue desafiando las expectativas y por qué tantos espectadores no pueden bajarse de este carrusel.

