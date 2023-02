Temporada 3 de "The Mandalorian": sinopsis, cuándo se estrena y cuántos capítulos tendrá

Una réplica de la nave de "The Mandalorian" en Siberia 2:05

(CNN Español) -- ¡Atención, amantes del universo de Star Wars! La nueva temporada de "The Mandalorian" está muy, muy cerca y aquí te tenemos todos los detalles sobre el estreno.

Sinopsis de la temporada 3 de "The Mandalorian"

Como pudimos ver en el tráiler estrenado en enero, en la temporada 3 el mandaloriano Din Djarin —protagonizado por Pedro Pascal, también estrella de "The Last of Us"— se reunirá con su pequeño compañero Grogu, quien muestra evidencia de su poder cada vez mayor.

Disney compartió una pequeña sinopsis de la nueva temporada:

"Los viajes del mandaloriano por la Galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin, un viejo cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la Galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con antiguos aliados y hará nuevos enemigos mientras continúa su viaje junto a Grogu".

¿Cuándo se estrena y cuántos capítulos tendrá?

El estreno de la temporada 3 será el miércoles 1 de marzo, de acuerdo con Disney.

publicidad

Así como las dos temporadas pasadas, la nueva tendrá 8 capítulos. según el sitio especializado IMDb.

El 1 de marzo podremos ver el primer capítulo y cada miércoles se estrenará un nuevo episodio.