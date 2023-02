Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Un veterano del ejército estadounidense muerto luchando por Ucrania tenía un "gran sentido" del bien y del mal, dice su padre

El padre de un veterano del ejército estadounidense que murió luchando por Ucrania a principios de este mes dijo que los comandantes ucranianos habían advertido a su hijo de que la invasión rusa se parecía a la "Primera o Segunda Guerra Mundial" antes de que se alistara en la defensa del país.

Andrew Peters, de 28 años, murió en combate el 16 de febrero mientras servía en la Legión Internacional de Defensa de Ucrania.

Su padre, John Peters, declaró este lunes a Wolf Blitzer de CNN que "hicimos los deberes" investigando sobre la unidad, creada por el presidente Volodymyr Zelensky para permitir a los ciudadanos extranjeros unirse a la resistencia ucraniana contra la ocupación rusa y luchar por la seguridad mundial.

"Incluso los comandantes de allí no se andaban con rodeos: decían que esto es peligroso, que no es como Afganistán, ni como Irak... que esto es una lucha sin cuartel, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial", explicó John Peters.

"Muchos se marcharon después de oír eso, pero Andrew dijo: 'No, voy a seguir con esto. Voy a terminar esto'".

Andrew Peters, de Marshfield, Wisconsin, había servido en el ejército estadounidense en Afganistán antes de unirse al esfuerzo bélico de Ucrania.

En la entrevista, su padre dijo que era "como cualquier otro estadounidense medio de 28 años", y alguien con un "sentido muy fuerte de lo que estaba bien y lo que estaba mal".

"Todavía recuerdo una de las veces que me llamó y me dijo: 'Papá, no te puedes imaginar la cantidad de destrucción y sufrimiento que está ocurriendo aquí. Lo que ves en la televisión no le hace justicia'", dijo John Peters.