Cinco claves por las que “Argentina, 1985” puede dar a su país el Oscar a mejor película internacional por tercera vez

¿Cómo logró "Argentina, 1985" ser nominada en los Premios Oscar? 2:23

(CNN Español) -- “Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre, es una de las cinco nominadas en la categoría a mejor película internacional en los Premios Oscar.

El triunfo en los Globo de Oro, el peso político del filme y el efecto Ricardo Darín en Hollywood son algunos puntos fuertes de esta producción de ficción basada en hechos reales, que personalidades como Lionel Messi han recomendado.

Aquí repasamos las cinco claves que podrían dar a Argentina por tercera vez el máximo galardón que se entrega al cine de habla no inglesa.

1. En este relato, triunfa el bien

A mediados de la década de los ochenta, la renacida y aún frágil democracia argentina sigue marcada por la última dictadura militar, régimen que llevó a cabo desapariciones forzadas, tortura y represión.

La monumental tarea de acusar a los líderes de las juntas recae sobre Julio César Strassera (Ricardo Darín), un fiscal que duda de su capacidad para dar esta batalla. Lo acompaña el entonces novato fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani).

publicidad

Ante lo que sintieron como una falta de apoyo en el ámbito judicial, ambos convocan a un valeroso grupo de jóvenes que ayuda a recolectar, en cuestión de semanas, pruebas de crímenes para presentarlas ante la Justicia. Los fiscales, en medio de amenazas y de las preguntas de la prensa, se enfrentan a sus propias tormentas emocionales y a los conflictos con sus seres queridos.

La película no agobia a la audiencia con un exceso de datos históricos (por ejemplo, la figura del entonces presidente, Raúl Alfonsín, quien fue el que tomó la decisión de juzgar a las cúpulas militares, queda en las sombras) y aprovecha la ficción y el humor para hacer avanzar la historia. “Argentina, 1985” conecta con los espectadores al interiorizarse en los protagonistas y su recorrido. En este relato clásico sobre el heroísmo, es claro quién gana la pelea al final.

2. Defender la democracia, un tema vigente

“Argentina, 1985” nació en una charla de café. El productor Axel Kuschevatzky contó a CNN que estaba conversando con el director del filme, Santiago Mitre, acerca de “The Post”, la película de Steven Spielberg sobre la publicación de los Papeles del Pentágono, que revelaron secretos gubernamentales en torno a la guerra de Vietnam. Se preguntaron: ¿Qué suceso de la historia argentina del calibre del caso Watergate nunca llegó a la pantalla grande? Juntos, dieron en la tecla.

“El Juicio a las Juntas es uno de los hechos jurídicos y políticos más importantes de la historia de la Argentina, a niveles que no podíamos creer que nunca nadie había hecho ni un programa de televisión sobre esto”, señaló Kuschevatzky en Perspectivas desde Buenos Aires.

Y no es para menos: desde los procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis, no había habido un juicio a gran escala a dictadores por terrorismo de Estado. Más llamativo aún fue que se realizó en un tribunal civil, en vez de militar.

“Sentíamos que no era una película sobre Argentina (en) 1985, sino de la necesidad de la existencia de la justicia para que la democracia sobreviva”, agregó, reflexionando sobre otras amenazas más recientes a las instituciones, como el ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021.

“Yo descubrí que lo más importante son las películas de los juicios”, explicó a CNN Luis Moreno Ocampo, quien tras su rol en estos eventos llegó a ser el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. “El cine define memoria, y la memoria define las políticas”, agregó en el programa Conecta2.

Y lo resumió Mitre en su discurso de aceptación del Globo de Oro: “Creo que la democracia es algo por lo que tenemos que seguir peleando”.

3. Los premios ganados y la conquista del público

Los reconocimientos comenzaron con las largas filas en los cines de Buenos Aires, tras su estreno en 2022. Y con los efusivos aplausos dentro de las salas, desde Nueva York hasta los barrios porteños, luego de la escena del alegato de Strassera pronunciando el famoso “Nunca más”. Incluida la ovación de más de nueve minutos y el premio de la prensa en el Festival de Venecia, preludio de lo que estaba por venir.

Aportaron también a este fenómeno de éxito la fuerte campaña mundial de mercadotecnia, el apoyo de Amazon Studios (que ofrece el filme en la plataforma Amazon Prime Video), y, más recientemente, los elogios en redes sociales de figuras como Michael Bublé, Ricky Martin y Lionel Messi.

Los galardones no faltaron: Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa, Goya a la mejor película iberoamericana, premio del público en San Sebastián, premio a la libertad de expresión de la National Board of Review… y la lista sigue.

4. El efecto Darín en los Oscar

Argentina compitió cuatro veces en poco más de dos décadas en la categoría a mejor película internacional (antes llamada mejor película extranjera), siempre con el actor Ricardo Darín a la cabeza.

La racha comenzó en 2001, cuando “El hijo de la novia” quedó seleccionada. Si bien la película de Juan José Campanella se fue con las manos vacías, el director argentino tuvo una segunda oportunidad para llevarse el premio. Gracias a “El secreto de sus ojos”, con Darín en el rol estelar de investigador de un brutal crimen, Campanella levantó la estatuilla dorada en 2010.

La tercera nominación llegó con la episódica “Relatos salvajes”, de Damián Szifrón, que ganó el BAFTA, pero no el Oscar. El actor brindó una interpretación explosiva: no por nada su personaje de un ingeniero harto de la burocracia que recurre a la dinamita se ganó el apodo de “Bombita”.

Y finalmente llegamos a “Argentina, 1985”, el último capítulo de este romance entre la Academia de Hollywood y uno de los actores iberoamericanos más reconocidos de la actualidad.

5. Una carrera difícil, pero no imposible

La producción que podría frustrar este sueño argentino es la impactante “All Quiet On The Western Front”, distribuida por Netflix, que compite a su vez en la categoría más codiciada: mejor película.

El oscuro y sangriento relato, enfocado en las experiencias un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial, cosechó otras nueve nominaciones por su diseño de producción, sonido, banda sonora original, guion adaptado, efectos especiales, maquillaje y fotografía. La cinta arrasó, además, en los premios BAFTA (de la Academia Británica), llevándose siete estatuillas, incluida la de mejor película.

Sin embargo, con el Globo de Oro en mano, Argentina mantiene la esperanza.

Las otras seleccionadas son “Close”, la candidata de Bélgica, que obtuvo el premio Grand Prix en el prestigioso Festival de Cannes, gracias a su conmovedora historia sobre la íntima relación de dos niños preadolescentes.

Pero quizás la sorpresa en esta categoría es “The Quiet Girl”, la propuesta de Irlanda, que no se adueñó de tantos premios importantes en los últimos meses. Sin embargo,

su sencilla premisa sobre la relación de una niña callada y abandonada con sus nuevos cuidadores, contada con delicadeza y ternura, podría dar el batacazo.

También está “EO”, de Polonia, una original producción al estilo road movie (película de carretera) narrada desde la perspectiva de un burro nacido en un circo. Al igual que “Close”, la cinta cosechó el año pasado en Cannes, en su caso, el gran premio del jurado.

Ahora, solo queda esperar la definición de la Academia este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Una clave más para quienes creen en las casualidades

La primera vez que Argentina ganó un Oscar fue en 1986. Su protagonista, la actriz Norma Aleandro, terminó abrazada a Jack Valenti y al borde del llanto al enterarse, como presentadora, de que “La historia oficial” se llevaba el galardón a la mejor película extranjera. Ese mismo año, Diego Maradona levantaba la Copa del Mundo junto a la selección de fútbol campeona en el torneo que se celebró en México.

Ahora que Argentina ganó su tercer Mundial en Qatar, ¿conseguirá también su tercera estatuilla dorada de cine? Elegimos creer.